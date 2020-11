Dom Cafe Eichstätt liefert Ihr Frühstück (fast) bis ans Bett

Eichstätt, 10. November. Langschläfer und Genießer aufgepasst: Ab sofort bietet das Eichstätter Dom Cafe einen Wochenend-Service der ganz besonderen Art. Telefonisch oder online können Altmühltaler Haushalte reichhaltige Frühstücksboxen bestellen und im Cafe abholen oder sich direkt an die Haustür liefern lassen.

Bei den kulinarischen Frühstücksarrangements für ein bis zwei Personen ist für jeden etwas dabei. Ob gesundem Genießerkistl mit Lachs und Schinken, vegetarischen Schlemmereien oder Luxusbüffet inklusive Prosecco für zwei Personen, das Team des Dom Cafe stellt alle Boxen mit ausgesuchten Zutaten eigenhändig zusammen. Dabei achten sie nicht nur bei den Inhalten auf regionale und hochwertige Produkte, sondern verpacken die Frühstücksboxen auch mit möglichst umweltschonenden Materialien.

Die Bestellung der Frühstücksangebote erfolgt denkbar einfach per Telefon oder online. Die Website hierfür wurde innerhalb weniger Tage mit der einer Münchner Digitalagentur Dignity Digital by STEINBERGER Innovation umgesetzt. Über den Online-Shop werden zudem die Auslieferungen durch das Dom Cafe automatisch optimal geplant, ein weiteres Plus sowohl für die Frühstücksgenießer als auch für die Umwelt.

Die Idee zu den “Altmühlkistln” entstand aus der aktuellen Situation heraus. Statt sich mit der nun bereits zweimaligen Schließung ihres Cafes abzufinden, ist Inhaberin Christina Jäger mit ihrem Team auch weiterhin für ihre Gäste aktiv. Schon beim ersten Lockdown im März organisierten sie kurzerhand einen mobilen Verkaufswagen für ihre liebevoll handgebackenen Torten und Kuchen, um sie auf den Marktplätzen der umliegenden Orte zu verkaufen. Nun folgt mit dem Altmühlkistl ein weiterer innovativer Service des Dom Cafes. “Wie sagt man so schön, Not macht erfinderisch”, schmunzelt Konditormeisterin Christina Jäger. “Wir lassen unsere Gäste nicht im Stich und freuen uns, wenn wir ihnen gerade jetzt mit unserem Angebot das Leben ein bisschen angenehmer machen können.”

