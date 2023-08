Dolby Atmos FlexConnect, das 2024 erstmals auf TCL-Fernsehern zum Einsatz kommt, setzt neue Maßstäbe für TV-Sound

San Francisco, 28. August 2023 – Dolby Laboratories, führendes Unternehmen für immersive Unterhaltungserlebnisse, hat heute seine neueste Innovation im Bereich Immersive Audio vorgestellt – Dolby Atmos FlexConnect. TCL, eine weltweit führende TV-Marke, wird als erstes Unternehmen Dolby Atmos FlexConnect in seiner TV-Produktreihe 2024 implementieren.

Dolby Atmos FlexConnect ist ein neues Feature, das das Soundsystem eines Fernsehers nahtlos mit kabellosen Zusatzlautsprechern verbindet, um ein noch umfassenderes und intensiveres Dolby Atmos Klangerlebnis zu ermöglichen. Anschließend wird der Klang auf intelligente Weise für jedes Raumlayout und jede Lautsprecherkonfiguration optimiert, sodass jeder Sitzplatz zum besten Platz im Wohnraum wird. TCL wird außerdem eine Reihe von kabellosen Lautsprechern auf den Markt bringen, die das kommende TV-Sortiment mit Dolby Atmos FlexConnect ergänzen.

„Die Verbraucher sollten nicht ihre Möbel umstellen müssen, um besseren Klang zu erleben, sondern der Klang sollte sich ihnen anpassen“, sagte John Couling, Senior Vice President, Entertainment, Dolby Laboratories. „Dolby Atmos FlexConnect ist eine völlig neue Erlebniskategorie, die den Verbrauchern die Freiheit und Flexibilität bietet, zu wählen, wie sie ihre Geräte anordnen wollen, und trotzdem ein großartiges, immersives Dolby Atmos Erlebnis zu erhalten.“

„Wir sind sehr stolz darauf, mit unserer jüngsten Partnerschaft mit Dolby einen bedeutenden Schritt in die Zukunft des immersiven Klangs zu machen. Die Bereitstellung großartiger Erlebnisse für unsere Kunden steht bei uns an erster Stelle“, sagte Frederic Langin, Chief Commercial Officer, TCL Europe. „Mit Dolby Atmos FlexConnect können die Nutzer unglaublichen immersiven Sound genießen, egal wie sie ihre Audiogeräte anordnen. Wir können es kaum erwarten, der Welt dieses neue, maßgeschneiderte Klangerlebnis mit unseren kommenden TV-Geräten und kabellosen Lautsprechern zu präsentieren.“

Die Freiheit, jeden Lautsprecher an einem beliebigen Ort aufzustellen

Manche Räume sind jedoch zu klein oder zu groß, um die Lautsprecher optimal zu platzieren, während andere eine besondere Raumaufteilung haben, die die Platzierung der Geräte einschränkt, z. B. durch die Lage der Steckdosen oder die Anordnung der Möbel. Nicht alle Verbraucher wollen die Ästhetik des Raumes gegen die Klangleistung eintauschen. Und nicht richtig kalibriere Soundsysteme davon aus, dass die Lautsprecher an Referenzpositionen aufgestellt sind.

Dolby Atmos FlexConnect bietet die Freiheit, einen oder mehrere kabellose Lautsprecher überall im Raum zu platzieren, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob sie perfekt positioniert sind. Die Lösung ist auch leicht anpassbar, wenn weitere Gerätetypen hinzugefügt werden, was es TCL und anderen Herstellern ermöglicht, verschiedene Gerätekombinationen und Formfaktoren innovativ zu kombinieren, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

Nach der Kalibrierung kombiniert das System jedes Zubehörgerät mit den Lautsprechern des Fernsehers, um die beste Klangleistung zu erzielen und ein auf das Zuhause zugeschnittenes Dolby Atmos Klangerlebnis zu liefern. Mit Dolby Atmos FlexConnect werden die Zuhörer tiefer in ihre Lieblingsunterhaltung hineingezogen und tauchen dank des unkomplizierten Setups des Soundsystems ihres Fernsehers und der ergänzenden Lautsprecher ohne Hürden schnell in die immersive Welt von Dolby Atmos ein.

Die Vorteile von Dolby Atmos FlexConnect auf einen Blick:

Steigerung des ohnehin schon beeindruckenden Dolby Atmos Erlebnisses – Dolby Atmos bringt Unterhaltung auf die nächste Stufe und lässt das Publikum in einen erstaunlichen, mehrdimensionalen Klang eintauchen. Mit Dolby Atmos FlexConnect können Verbraucher kabellose Zusatzlautsprecher zu ihrem Dolby Atmos Fernseher hinzufügen, um die Audioleistung ihres Systems weiter zu steigern.

Unglaublicher Klang bei jeder Lautsprecheraufstellung – Sie können die Lautsprecher überall dort aufstellen, wo es am günstigsten ist, und die Raumabmessungen, die Position der Steckdosen und die Anordnung der Möbel optimal nutzen, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen.

Einfache Einrichtung – Die Einrichtung ist einfach und schnell und erfordert keine zusätzlichen Geräte oder Kabel. Dolby Acoustic Mapping nutzt Mikrofone im Fernseher, um jeden drahtlosen Lautsprecher im Raum zu lokalisieren und das System automatisch zu kalibrieren, um eine optimale Audioleistung zu gewährleisten.

Dynamischer Audioausgleich – Der Ton wird auf intelligente Weise von den TV-Lautsprechern auf die einzelnen drahtlosen Lautsprecher verteilt, wobei das Tonsignal dynamisch auf der Grundlage der Fähigkeiten und des Standorts aller verfügbaren Lautsprecher optimiert wird. So kann das Klangbild angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Zuhörer immer die beste Leistung genießen.

Dolby und TCL werden auf der IFA Dolby Atmos FlexConnect vorstellen, das von MediaTeks Pentonic Smart TV Series Chipset angetrieben wird.

Wenn Sie mehr über die Zusammenarbeit zwischen Dolby und TCL erfahren möchten, sehen Sie sich die 2023 Global Flagship Product Keynote von TCL am 29. August um 14:00 MESZ (oder GMT+2) auf YouTube (@TCLElectronics) an.

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

Firmenkontakt

Dolby Germany GmbH

Andreas Stumptner

Deutschherrnstraße 15-19

90429 Nürnberg

+49-911-928-91-0



https://www.dolby.com/

Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0



https://www.rtfm-pr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.