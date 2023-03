Zu den Kernthemen ecoDMS, Workflow und KI berät das ecoDMS-ean an Stand F12 persönlich. Außerdem gibt es einen spannenden Vortrag und gratis Messetickets.

Aachen, im März 2023. Die ecoDMS GmbH gastiert am 11. Mai 2023 mit einem eigenen Stand auf der Messe Frankfurt beim Digital FUTURECongress. Am Messestand F12 beraten die Aachener die BesucherInnen zu den Kernthemen ecoDMS, Workflow und künstliche Intelligenz. Darüber hinaus gibt es einen spannenden Vortrag zum Thema „simply digital – Warum die Herausforderung der Digitalisierung keine mehr ist“.

Der DIGITAL FUTUREcongress ist die größte bundesweite Kongressmesse rund um die Digitalisierung für den Mittelstand und größere Unternehmen als neues Best Practices-Format für die wichtigsten deutschen Branchen. Zu dieser Austausch- und Infoplattform für Geschäftsführende und IT-EntscheiderInnen lädt die ecoDMS GmbH herzlich ein.

Auf der Webseite gibt es für alle Stand-Besucher des Aachener Unternehmens unter https://www.ecodms.de/index.php/de/presse-news/pressemitteilungen/news/1578-dokumenten-management-workflow-ki-ecodms-auf-dem-digitial-futurecongress-am-11-mai-2023-gratis-tickets-verfuegbar einen Rabattcode, der den kostenlosen Erwerb eines Tagestickets für diese Kongressmesse ermöglicht.

An Stand F12 dreht sich alles um die digitale Archivierung, Prozessautomatisierung und die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz:

Dokumenten-Management und digitale Archivierung mit ecoDMS

Getreu dem Motto „digitalisieren, archivieren, verwalten, wiederfinden“ ist selbstverständlich das beliebte Dokumenten-Management-System ecoDMS mit im Gepäck. ecoDMS bringt Struktur in alle Geschäftsunterlagen und optimiert die internen Dokumentenprozesse effizient. Mit dieser Software können alle Dokumente, Dateien und Informationen einfach und sicher in einem zentralen, digitalen Archiv gespeichert, ortsunabhängig im Team organisiert und blitzschnell wiedergefunden werden.

Leicht verständlich und leistungsstark sind alle Unterlagen volltextindiziert und klassifiziert immer zur Hand. Von der digitalen Archivierung der Dokumente in das System, bis hin zum Ende der Löschfrist, unterstützt ecoDMS bei der gesamten Laufzeit aller Dokumente und bietet eine Vielzahl von elektronischen Helfern, die die tägliche Büroarbeit erleichtern und effizient optimieren.

Der blitzschnelle Zugriff auf das Dokumentenarchiv via Smartphone, Tablet und PC, spart viel Zeit und Geld bei der täglichen Dokumentenablage, Informationsbeschaffung und bei der Bearbeitung relevanter Dateien. Das Dokumenten-Management-System enthält umfangreiche Funktionen wie zum Beispiel: automatische Archivierung und Sicherung von Dokumenten, Filter- und Suchfunktionen, darunter eine Volltextsuche (OCR), Export, E-Mailversand, Versionsverwaltung, Notizenfunktion und vieles mehr.

Digitale Prozesse im Griff haben und dabei nichts vergessen: Dabei hilft ecoWorkflow!

Workflows kinderleicht und ohne Programmierkenntnisse umsetzen: Das ermöglicht das offene Workflow-System aus dem Hause ecoDMS.

ecoWorkflow macht die Einführung von professionellen Workflows in einem Unternehmen ganz leicht möglich. Ohne jegliche Programmierkenntnisse ermöglicht dieses offene Workflow-System beliebige Abläufe zu automatisieren und Unternehmensprozesse individuell zu optimieren.

Die Automatisierung von beliebigen Prozessen ist mit ecoWorkflow einfach, zeit- und kostensparend. Die Software gewährleistet einen stetigen Überblick über alle laufenden Prozesse. Angefangen von Rechnungseingangsprüfungen über Urlaubsanträge bis hin zu vollautomatisierten Prozessen ohne menschlichen Eingriff, profitiert ecoWorkflow von vielen umgesetzten Projekten.

Am Messestand F12 stehen die Mitarbeiter von ecoDMS zum Thema „Prozessautomatisierung mit ecoWorkflow“ Rede und Antwort.

Mittels KI komplexe Sachverhalte einfach verstehen

Die KI-Forschung innerhalb der applord-Gruppe, zu welcher auch die ecoDMS GmbH gehört, verschiebt die Grenzen der derzeitigen Technik-Standards in Sachen Dokumenten-Klassifizierung, Computer-Vision, Informationsanalyse und – Extraktion.

Ohne künstliche Intelligenz (KI) ist eine Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen oft nicht denkbar. KI unterstützt den Anwender bei vielfältigen Aufgaben. Dies umfasst die Fähigkeit Muster zu erkennen, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, zu lernen und sich selbst zu verbessern.

Es gibt verschiedene Arten der künstlichen Intelligenz, die in den verschiedensten Bereichen unterschiedliche Anforderungen erfüllt. Die Arbeitsweise findet dabei oft im Hintergrund statt und verfolgt stets das Ziel den Grad der Automatisierung zu erhöhen und manuelle Eingriffe zu vermeiden.

Auf der Kongressmesse in Frankfurt hat die ecoDMS GmbH zum Thema KI interessante Neuigkeiten parat.

„simply digital – Warum die Herausforderung der Digitalisierung keine mehr ist“

Ralf Schmitz, Sales Manager bei ecoDMS, hält von 11:40 bis 12:00 Uhr auf Bühne 3 „Finance“ einen Vortrag zu diesem interessanten Thema.

Die meisten Unternehmen stellen die Notwendigkeit der Digitalisierung nicht mehr infrage, scheuen jedoch die „Herausforderung“ bei der Umstellung Ihrer dokumentenbezogenen Unternehmensprozesse.

Dabei ist diese „Herausforderung“ bezogen auf Investition, Aufbau einer digitalen Infrastruktur und Umstellung der eigenen Prozesse und Teams, insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen, in den meisten Fällen nicht mehr vorhanden.

In einem spannenden Vortrag, erklärt Herr Schmitz, warum die Herausforderung der Digitalisierung heutzutage gar keine mehr ist.

Diese und weitere Informationen rund um die ecoDMS GmbH gibt es im Internet unter www.ecodms.de

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv sowie die Verwaltung dieser Daten/Dokumente einen immer höheren Stellenwert.

Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Software zur Archivierung und Verwaltung von Dokumenten und zur Automatisierung von Unternehmensabläufen an. Mit besonders fairen Preismodellen und benutzerfreundlichen, individuell anpassbaren Softwareanwendungen richtet sich das Unternehmen sowohl an kleine, mittelständische und große Firmenkunden als auch an Privatnutzer.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets „ecoDMS“ hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Die ecoDMS-Produktfamilie wird stetig mit leistungsstarker, praxisgerechter, leicht zu bedienender und preislich erschwinglicher Software erweitert:

ecoDMS: Dokumenten-Management-System um alle Daten/ Informationen/ Dokumente zu archivieren, verwalten und finden

ecoWORKZ: Smarte Workflows und ein Videochat für ecoDMS

ecoMAILZ: Automatisches E-Mailarchiv für alle ein- und ausgehenden E-Mails inkl. Anhänge

ecoWorkflow: Automatisierung beliebiger Unternehmensprozesse

Mit einzigartigen Entwicklungs-, Vertriebs- und Preismodellen hebt sich die ecoDMS GmbH von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Vollversionen der Software sind einmalig in der Branche.

Der Verkauf erfolgt bei der ecoDMS GmbH über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Online Shop erwerben. Die Zustellung erfolgt nach abgeschlossener Zahlung schnell und umweltschonend per E-Mail.

Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der ecoDMS-Webseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind hier abrufbar. Die kostenlosen Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Standard-Produkte im Detail.

Außerdem gibt es kostenlose Videos und Demoversionen für einen unverbindlichen Softwaretest unserer Standard-Produkte.

Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit.

Die applord Unternehmensgruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.

