Dogcare24 startet 24/7 WhatsApp-Service für Tierhalter

Neuer WhatsApp-Support bietet Hundebesitzern schnelle, persönliche Hilfe rund um die Uhr – mit festem Ansprechpartner.

Dogcare24 bietet ab sofort einen neuen Service: einen durchgehenden WhatsApp-Support für Tierhalter. Kunden erhalten jederzeit Hilfe, indem ein fester Ansprechpartner rund um die Uhr für Fragen bereitsteht. Dogcare24 erweitert damit seinen digitalen Service für Hundebesitzer.

Immer erreichbar – auch am Wochenende

Der neue WhatsApp-Support ist nicht automatisiert. Kunden sprechen direkt mit einer festen Kontaktperson und erhalten schnelle Antworten, unabhängig von Uhrzeit oder Wochentag. Das schafft Vertrauen und spart Zeit. Dogcare24 reagiert damit auf den Wunsch vieler Kunden nach persönlicher und flexibler Betreuung.

Hilfe bei Versicherung und Notfällen

Egal ob Fragen zur Hundekrankenversicherung, zum Vertrag oder im Notfall: Der neue Service ist sofort zur Stelle. Die Kunden haben keine langen Wartezeiten, sondern erhalten direkt Unterstützung über WhatsApp. Das spart Nerven und gewinnt im Ernstfall an Bedeutung.

Einfache Kommunikation für mehr Sicherheit

Viele Tierhalter schätzen einen einfachen Kontakt. Gerade in schwierigen Situationen hilft es, sofort und unkompliziert einen Ansprechpartner zu haben. Dogcare24 bietet diese Möglichkeit jetzt jederzeit – schnell, verlässlich und ohne Umwege. Der neue Service macht die Versicherung noch kundenfreundlicher.

Dogcare24 setzt auf digitale Nähe

Mit dem WhatsApp-Support stärkt Dogcare24 seine Position als moderner Anbieter für Hundeversicherungen. Das Unternehmen zeigt, wie digitale Services und persönliche Betreuung zusammenpassen. Der neue Service ist ein weiterer Schritt in Richtung mehr Kundennähe und Zufriedenheit.

Dogcare24 hat seinen Sitz in Hürth. Das Unternehmen bietet individuelle Hundeversicherungen, klare Leistungen und digitale Services für Tierhalter in ganz Deutschland.

Dogcare24 ist der spezialisierte Anbieter für moderne Hundeversicherungen. Mit individuell zugeschnittenen Versicherungslösungen, digitalem Service und persönlicher Betreuung hilft Dogcare24 Hundebesitzern, jederzeit optimal für die Gesundheit ihres Vierbeiners vorzusorgen. Einfache Prozesse, transparente Leistungen und innovative Services machen Dogcare24 zum verlässlichen Partner für verantwortungsvolle Tierhalter.

