Dörffler & Partner wird Teil der b.telligent-Unternehmensgruppe

Die Münchener Unternehmensberatung für Data und Analytics beteiligt sich mehrheitlich an dem Spezialisten für Data Warehousing.

München, 9. Juli 2020 – b.telligent, eines der führenden Beratungsunternehmen für Data und Analytics in der DACH-Region, baut seine Marktposition weiter aus: Mit Wirkung zum 6. Juli 2020 hat sich das Unternehmen an der Unternehmensberatung Dörffler & Partner beteiligt. Damit ist das auf Datenmanagement spezialisierte Unternehmen mit seinen 11 Mitarbeitern ab sofort Teil der b.telligent-Unternehmensgruppe.

Ein in diesen Zeiten auf den ersten Blick ungewöhnlicher Schritt: Das Münchener Beratungsunternehmen b.telligent steigt beim Marktbegleiter Dörffler & Partner mit Sitz in Mühlhausen ein. Die Übernahme kommt aber für beide Seiten gerade jetzt zum richtigen Zeitpunkt: “Wir sind bereits seit längerer Zeit in Gesprächen mit Dörffler & Partner”, so Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. “Nun gibt es konkrete Projekte, in denen die enge Zusammenarbeit für beide Unternehmen von Vorteil ist.” b.telligent erhöht damit seine Präsenz im Markt; Dörffler & Partner kann von der Größe und Bekanntheit der Unternehmensgruppe profitieren. Klaus Blaschek, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, erklärt: “Durch unser breit gefächertes Kunden- und Partnerportfolio ist es uns gelungen, gut durch die von Covid-19 verursachte Wirtschaftskrise zu kommen. Nun möchten wir den Rückenwind des wieder anziehenden Geschäfts in den nächsten Monaten aktiv nutzen. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Dörffler & Partner nun ein großartiges Team als Verstärkung an Bord zu haben.”

_Meilenstein: Neuer Standort Hannover

Auch Christian Hädrich und Timo Cirkel, Geschäftsführer von Dörffler & Partner, zeigen sich erfreut über den Zusammenschluss: “Wir haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich gemeinsame Projekte und Veranstaltungen mit b.telligent gemeistert und konnten uns von der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Team überzeugen.” Deshalb freue er sich, so Hädrich, Herausforderungen des zunehmend komplexer werdenden Datenmanagements nun gemeinsam angehen zu können. “Von Business Intelligence über Data Warehousing bis hin zu Data Science – sowohl b.telligent als auch wir erhoffen uns weitreichende Synergieeffekte und eine noch bessere Betreuung unserer Kunden”, so Cirkel. Denn für die Kunden beider Unternehmen hat dieser Schritt noch einen weiteren Vorteil: “Wir erhalten mit Dörffler & Partner nicht nur ausgezeichnete Experten im Bereich BI und Data Warehouse, sondern – nach dem Umzug des Teams im Sommer nach Hannover – dort auch einen weiteren b.telligent-Standort”, so Blaschek. “Für die Arbeit mit unseren Kunden im Norden Deutschlands ist das natürlich ein großer Vorteil.”

_Fachlich wie persönlich auf einer Wellenlänge

Auch fernab technologischer Aspekte ist die Übernahme für alle vier Geschäftsführer ein klarer Gewinn. “Durch die gemeinsame Arbeit der letzten Wochen haben wir gemerkt: Die Kultur bei Dörffler & Partner ist sehr familiär und wertschätzend. Das deckt sich komplett mit unseren Werten und unserem Verständnis von Zusammenarbeit”, so Amtage. Ein Aspekt, der allen Beteiligten von Anfang an sehr wichtig war: “Wir möchten, dass die Zusammenarbeit in gemischten Teams mit Kollegen von b.telligent und Dörffler & Partner gleich reibungslos funktioniert. Dass dafür ein übereinstimmendes Kulturverständnis ganz wesentlich ist, davon sind wir und die neuen Kollegen überzeugt.”

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Business Intelligence, Customer Relationship Management, Data Warehouse, Big Data, Data Science und Cloud-Technologien spezialisierte technologieunabhängige Beratung.

Mit über 200 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Phasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

brandeins Wissen zeichnete b.telligent 2020 zum wiederholten Mal als einen der besten Berater Deutschlands in der Kategorie “Data Analytics & Big Data” aus.

