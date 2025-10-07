docurex® baut KI-Kompetenz aus: Neue Workflows für intelligente und sichere Prozessautomatisierung im Datenraum

Stuttgart, Oktober 2025 – docurex®, der führende Anbieter für virtuelle Datenräume mit lokaler KI Anbindung, setzt neue Maßstäbe in der automatisierten Dokumentenverwaltung. Mit der Einführung von zwei innovativen Workflows – dem intelligenten Einsortieren von Dokumenten und der automatischen Schwärzung DSGVO-relevanter Inhalte – unterstreicht das Unternehmen seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung sicherer KI-Lösungen.

docurex® ist mehr als nur ein virtueller Datenraum. Die Plattform integriert bereits leistungsstarke KI-Funktionen, die die Effizienz und Sicherheit bei sensiblen Geschäftsprozessen maßgeblich erhöhen. Dazu gehören:

1) KI-Chat, der Fragen zu allen im Datenraum befindlichen Dokumenten in Sekundenschnelle beantworten kann.

2) KI-basierte Schwärzung von PDF-Dateien zur gezielten Anonymisierung.

3) KI-basierte Zusammenfassungen von umfangreichen Dokumenten.

4) Automatisierte KI-basierte Extraktion von relevanten Informationen und Metadaten.

Das Besondere an der docurex-KI-Strategie ist der kompromisslose Fokus auf absolute Sicherheit: Die gesamte KI-Verarbeitung läuft lokal auf dedizierten Servern. Die Daten der Kunden verlassen zu keinem Zeitpunkt die hochsichere, kontrollierte Umgebung des nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrums in Deutschland.

Die beiden neuen Workflows bauen auf dieser sicheren Grundlage auf und automatisieren zentrale Arbeitsschritte:

1. Intelligentes Einsortieren von Dokumenten

Dieser Workflow automatisiert die korrekte Ablage von Dokumenten in der vordefinierten Ordnerstruktur. Die Vorteile sind eine signifikante Zeitersparnis, die Reduzierung manueller Fehler und eine beschleunigte Auffindbarkeit von Informationen. Ein lückenloser, automatischer Audit-Trail gewährleistet zudem Transparenz und unterstützt die Einhaltung von Compliance-Richtlinien.

2. Automatisierte DSGVO-Schwärzung

Dieser Workflow automatisiert die Identifikation und Schwärzung personenbezogener Daten zur Einhaltung der DSGVO. Der Nutzen für Unternehmen ist die erhebliche Reduktion des manuellen Aufwands sowie die Minimierung des Risikos menschlicher Fehler.

„Unserer Überzeugung nach ist die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards die Grundvoraussetzung für echte Datensouveränität“, betont Matthias Böhmichen, Geschäftsführer bei docurex. „Jeder Rechenprozess verbleibt vollständig innerhalb unserer deutschen Sicherheitsinfrastruktur. So stellen wir sicher, dass unsere KI ausschließlich dem Kunden dient – und nicht dem Training globaler Modelle. Diese neuen Workflows sind der beste Beweis, dass sich höchste Effizienz und kompromisslose Sicherheit nicht ausschließen, sondern bedingen.“

docurex® ist ein hochsicherer virtueller Datenraum für effiziente Due Diligence Prüfungen und Unternehmenstransaktionen. Mit dem virtuellen Datenraum von docurex® stellen Sie Käufern, Interessenten und Vertragspartnern komfortabel und sicher Dokumente online und jederzeit bereit.

Kontakt

docurex.com

Matthias Böhmichen

Ernsthaldenstr. 17

70565 Stuttgart

0711 4889 020



http://www.docurex.com

