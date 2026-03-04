DOCBOX® im Austausch mit dem Automobilhandel: Gemeinsame Mitgliederversammlung von IGEDOS und VDSD in Schweinfurt

Schweinfurt, Bodenmais, März 2026 – Die aktivweb System- und Datentechnik GmbH, Entwickler des Dokumenten-Management-Systems DOCBOX®, war bei der gemeinsamen Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft der Opel-Spezialisten e. V. (IGEDOS) und des Verbandes der Stellantis-Markenpartner Deutschlands e. V. (VDSD) in Schweinfurt vertreten.

Vor Ort nahm David Schilterl im Namen der aktivweb teil, um sich mit Händlerbetrieben, Branchenvertretern und Systempartnern über aktuelle Entwicklungen im digitalen Dokumentenmanagement auszutauschen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen praxisnahe Einblicke in die Integration der DOCBOX® in bestehende Dealer-Management-Systeme (DMS) sowie die zunehmende Bedeutung effizienter, digitaler Prozesse in Handels- und Servicebetrieben.

Digitalisierung als Schlüsselthema im Autohaus

Mit der DOCBOX® unterstützt aktivweb Autohäuser und Markenpartner dabei, ihre Dokumentenprozesse zu digitalisieren, papierbasierte Abläufe zu ersetzen und rechtliche Anforderungen – etwa aus GoBD und DSGVO – sicher zu erfüllen. Ob Rechnungen, Aufträge, Werkstattbelege oder interne Kommunikation: Alle relevanten Unterlagen werden zentral archiviert, strukturiert und jederzeit nachvollziehbar bereitgestellt.

„Die Mitgliederversammlung bot einen hervorragenden Rahmen für persönliche Gespräche, fachlichen Austausch und neue Impulse“, so David Schilterl. „Es war spannend zu sehen, wie stark die Themen Digitalisierung und Prozessautomatisierung inzwischen in den Betrieben verankert sind – und wie die DOCBOX® dazu beiträgt, diese Entwicklung weiter voranzutreiben.“

Neben den inhaltlichen Programmpunkten bot auch die Abendveranstaltung in Schweinfurt eine gelungene Gelegenheit zum Networking und persönlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre.

Gemeinsam für effiziente Prozesse im Handel

Die Teilnahme an der gemeinsamen Mitgliederversammlung unterstreicht die enge Verbundenheit von aktivweb mit dem Automobilsektor und den Fachverbänden des Handels. Der offene Dialog mit den Mitgliedsbetrieben liefert wertvolle Anregungen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DOCBOX® – mit dem Ziel, Dokumentenmanagement so einfach, sicher und effizient wie möglich zu gestalten.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen sowie von CMS-Systemen und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

