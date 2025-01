DocAnonym.com – Die neue Plattform bringt Ärztinnen und Ärzte mit Krankenhäusern MVZ und Praxen zusammen.

Mit der kürzlich stattgefundenen Veröffentlichung von DocAnonym.com geht eine innovative digitale Lösung an den Start, die es Krankenhäusern (MVZ“s, Praxen etc.) ermöglicht mit Ärztinnen und Ärzten als potentielle Mitarbeitern in Kontakt zu treten.

Die Plattform bietet eine einfache, sichere und für Ärzte kostenlose Möglichkeit, sich einzutragen. Es ist keine Registrierung notwendig, Profile werden anonym dargestellt, aber stets mit der Möglichkeit Anforderungen an eine Stelle zu definieren, sodass potenzielle Arbeitgeber bereits im Vorfeld abklären können, ob ein Arzt, eine Ärztin zur offenen Stelle in fachlicher Hinsicht passen könnte Jeder Profilinhaber entscheidet selbst ob und wem er seine Kontaktdaten übermittelt.

Für Krankenhäuser/MVZ/Praxis stellt DocAnonym.com eine relevante Alternative zu teuren Inseraten und anderen Rekrutierungsformen dar. Durch die schnelle Suche und die rasche Möglichkeit des in Kontakttretens mit (potenziellen) neuen Mitarbeitern, kommt es – im Erfolgsfall – zu einem rascheren Übertritt. Damit ließen sich auf unterschiedlichen Ebenen diverse Einsparungspotentiale heben. Suchen der Arbeitgeber bleiben in der Außenwirkung äußerst diskret.

DocAnonym.com richtet sich also als Bindeglied an Arzt/Ärztin und Arbeitgeber Krankenhaus, MVZ, Praxis. Die Plattform ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation mit Ärzten, ohne dass Ärzte vorab ihre Identität und Wechselabsichten gegenüber Dritten offenlegen müssen. Diese Anonymität fördert somit die Objektivität und auch eine Erstbeurteilung ohne Ansehen der Person. Ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Bewerbung.

„Wir wissen, dass viele Menschen zögern, sich auf eine offene Stelle zu bewerben, um eventuell damit entstehende Nachteile zu vermeiden. Wir möchten ein gutes Gefühl der Sicherheit geben, wenn man im Schutze der Anonymität bleiben kann und noch dazu gefunden wird! Im Vergleich zu anderen Rekrutierungsmöglichkeiten stehen bei DocAnoym.com kostengünstige Pakete für Arbeitgeber im Fokus.“ erklärt Markus Schrangl, BA Gründer von DocAnonym.com.

Die Webseite zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und intuitive Navigation aus. Eine verbesserte Version mit noch höherer Benutzerfreundlichkeit ist in Planung.

Neben der Plattform DocAnoym.com bietet der Betreiber Medicus-Transfer nach wie vor Vermittlungsleistungen in der Ärztevermittlung an.

Die Webseite DocAnonym.com wurde vom Vermittlungsexperten Medicus-Transfer entwickelt. Medicus-Transfer vermittelt seit vielen Jahren ärztliches Personal in Deutschland und Österreich. Aus dieser Erfahrung heraus und dem steigenden Kostendruck für Krankenhäuser hat man sich entschlossen ein Produkt zu kreieren, dass für beide Seiten (Ärzte und Arbeitgeber) einen Gewinn darstellt.

