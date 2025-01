Do it yourself Badreiniger

Badreiniger zum selbst herstellen

Wer sein Badezimmer schätzt, sorgt auch dafür, dass es stets gepflegt und sauber bleibt. Denn regelmäßige Reinigung fördert nicht nur die Hygiene, sondern schafft auch eine Wohlfühlatmosphäre. Doch bei der Badreinigung gibt es einiges zu beachten. Herkömmliche Reinigungsmittel sind oft zu aggressiv und können Waschbecken, Dusche und andere Oberflächen schädigen, was letztlich dem Glanz der Einrichtung schadet – ganz im Gegenteil zu dem, was man eigentlich erreichen möchte. Für alle Badezimmer-Liebhaber ist das ein No-Go! Deshalb setzen wir auf DIY-Produkte und sagen „Tschüss“ zu scharfen Reinigern. Selbstgemachte Badreiniger sind nicht nur sanft zur Keramik, sondern auch effektiv, günstig und umweltfreundlich. Wir stellen euch drei einfache und kostengünstige DIY-Badreiniger vor, die ihr mit wenig Aufwand selbst herstellen könnt.

1.Apfelessig: Apfelessig ist ein wahres Multitalent, wenn es um die Badreinigung geht. Mit seiner fettlösenden, desinfizierenden und antiseptischen Wirkung bekämpft er Kalk und Rost. Ein paar Tropfen ätherischer Öle sorgen für den angenehmen Duft. Alles, was ihr noch braucht, ist ein Schwamm, und schon kann der Frühjahrsputz beginnen!

2.Zitronenreiniger: Der Zitronenreiniger ist der ideale Entkalker und unterstützt die Wasserenthärtung. Mischen Sie einfach Zitronensäure mit warmem Wasser (im Verhältnis 1:10), füllen die Mischung in eine Sprühflasche und los geht’s. Für zusätzlichen Duft können ein paar Tropfen Spülmittel oder ätherische Öle hinzugefügt werden.

3.Backpulver: Wenn die Abflussrohre verstopft sind und das Wasser nicht richtig abläuft oder unangenehme Gerüche auftreten, hilft Backpulver. Einfach zwei Tüten Backpulver in den Abfluss schütten, mit einer halben Tasse Essig nachspülen und nach kurzem Aufschäumen das Wasser laufen lassen. Schon ist der Abfluss wieder frei und funktioniert einwandfrei!

Zusatz-Tipp: Oft reicht es bereits, nur Wasser und ein Mikrofasertuch zu verwenden. Bei bloßem Schmutz reicht diese einfache Methode vollkommen aus.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

