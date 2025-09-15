DMEXCO: Akeneo präsentiert Masterclass

-Das Thema: KoRos Weg zur effizienten Product Experience Management

-Akeneo ist auf der DMEXCO am Shopify Stand (Halle 7/Stand DO14) vor Ort

Düsseldorf – 15. September 2025_ Akeneo, die Product Experience zeigt auf der DMEXCO im Rahmen einer Masterclass gemeinsam mit dem Online-Lebensmittelhändler KoRo, wie Unternehmen den Umgang mit Produktinformationen professionalisieren können.

Thema:

„Von Chaos zu Klarheit: KoRos Weg zu effizientem Product Experience Management“

Die Speaker Sebastian Thalheim (KoRo) und Burak Canseven (Akeneo) zeigen in der Veranstaltung auf, wie KoRo als Organisation den Sprung von fragmentierten Daten und manuellen Prozessen hin zu einer strukturierten und effizienten Arbeitsweise geschafft hat.

Die Masterclass findet statt

am Mittwoch, 17. September 2025,

von 11:30 bis 12:00 Uhr

Ort: MC7D

und gibt Einblicke in konkrete Lösungsansätze sowie die positiven Effekte für Teams und Kund:innen. Wer darüber hinaus auf der DMEXCO Kontakt mit Akeneo aufnehmen will: Das Unternehmen ist in diesem Jahr Teil des Shopify Stands in Halle 7/ Stand DO14.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

