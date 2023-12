dm & allcop: Neues Eigenmarkensortiment für Fotokalender

Bereits 15 Jahre produziert allcop für dm die Produkte der Fotobucheigenmarke Paradies-Fotobuch in höchster Qualität. Diese strategische Partnerschaft wurde nun mit der Einführung einer neuen Eigenmarke im Bereich Fotokalender erweitert. Zur Weihnachtssaison 2023 produziert allcop erstmalig die neuen Paradies-Fotokalender von dm.

Schnell und einfach zu einem schönen Ergebnis – so lässt sich der Markenkern der neuen Eigenmarke Paradies-Fotokalender beschreiben. Um dm-Kundinnen und Kunden dieses Produkterlebnis zu bieten, stellt allcop neben verlässlichen und schnellen Produktions- und Logistikkapazitäten auch seine Software-Lösungen zur Verfügung. Auf fotoparadies.de, dem Online-Shop für individuelle Fotoartikel von dm, können die Nutzerinnen und Nutzer Paradies-Fotokalender wahlweise Online oder per Bestellsoftware bestellen. Inspirierende Produktbeschreibungen unterstützen sie bei der Wahl des richtigen Kalenderformats.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit auf die Eigenmarke Paradies-Fotokalender vertiefen konnten und dm uns auch in diesem Produktbereich ihr Vertrauen schenkt.“ beschreibt Andreas Schätzle, Chief Commercial Officer bei allcop, die Neuerung. Neben Software, Marketingunterstützung, Produktion und Logistik bietet allcop vor allem auch den Kundenservice zu den Eigenmarkenprodukten als relevanten Baustein für die weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Einher ging die Markeneinführung mit großen Investitionen in den Produktionsbereichen bei allcop. Andreas Schätzle: „Wir haben unsere Digitaldruck-Kapazitäten und den Bereich der Weiterverarbeitung mit neuen Maschinen verstärkt und Prozesse neu durchdacht.“ Insgesamt umfasste das Projekt einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr.

Lena Ehinger, Sortimentsmanagerin Foto bei dm, sieht in der neue Kalendereigenmarke folgende Vorteile: „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden ein relevantes Produktsortiment bieten. Mit den Paradies-Fotokalendern erhalten sie eine weitere Gestaltungsmöglichkeit für ihre persönlichen Erinnerungen und das zu einem gewohnt günstigen Preis bei dm.“

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

