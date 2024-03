DIY-Domain – die neue Webadresse für den Baumarkt

Für alle Verantwortlichen in Baumärkten steht fest, dass nicht nur Handwerker, sondern insbesondere Heimwerker ihre primäre Zielgruppe bilden. Die Bezeichnung DIY, die für Do-it-yourself steht, ist dem deutschen Publikum weitgehend geläufig. Nahezu jeder Baumarkt bietet im Internet Inhalte zum Thema DIY an, was eine ideale Grundlage für die Nutzung von DIY-Domains darstellt.

Warum sollten Baumärkte neben der klassischen De-Domain auch DIY-Domains für ihre Websites in Erwägung ziehen? DIY-Domains sind offensichtlich für Themen rund um das Selbermachen prädestiniert, doch gibt es darüber hinaus zahlreiche weitere Gründe.

Stellen Sie sich vor, Sie beobachten während eines Urlaubs einen traditionellen Fischer, der nicht nur ein Netz, sondern gleich mehrere auswirft, um seine Fänge zu maximieren. Dieses Prinzip lässt sich auch auf das Internet übertragen: Mehrere Domains können zu einem höheren Besucheraufkommen und damit zu mehr Kontakten führen.

Es mag Ihnen noch in Erinnerung sein, dass man bei Google-Suchen früher häufig viele Unterseiten einer einzigen Domain angezeigt bekam. Mittlerweile hat Google es technisch erschwert, dass SEO-Experten eine Website zu dominant in den Suchergebnissen platzieren können. Dies kommt den Nutzern zugute, da es eine vielfältigere Auswahl an Suchergebnissen bietet.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es für Baumärkte von Vorteil, mehrere Domains zu nutzen, um ihre Inhalte in Google mehrfach präsentieren zu können.

Sowohl für die Hauptwebseite eines Baumarktes als auch für spezielle Themenwebseiten ist es nun ratsam, neben den üblichen De-Domains auch DIY-Domains zu registrieren. Diese können entweder auf die bestehenden Seiten weiterleiten oder zum Beispiel leicht abgewandelte Inhalte auf einer neuen DIY-Domain präsentieren.

Die Wahl spezifischer Top-Level-Domains (TLDs) kann für Unternehmen aller Art entscheidend sein, um ihre Online-Präsenz und Markenidentität zu stärken. Für Baumärkte bietet die DIY-Domain eine ausgezeichnete Möglichkeit, ihre Kernkompetenzen und Zielgruppen direkt anzusprechen.

Verbesserung der Markenidentität:

Direkte Branchenzugehörigkeit: Die DIY-Domain signalisiert sofort, dass die Webseite sich mit DIY-Projekten, Werkzeugen und Baumaterialien beschäftigt, was Baumärkte als Spezialisten in ihrem Bereich hervorhebt.

Merkmalsorientierte Positionierung: Eine DIY-Domain ermöglicht eine klare Kommunikation des Angebots und der Kernbotschaften, was direkt die Zielgruppe der Heimwerker anspricht.

Verbesserung der Online-Sichtbarkeit:

Suchmaschinenoptimierung (SEO): Domains, die relevante Schlüsselwörter enthalten, können die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen verbessern, besonders bei Suchanfragen zu DIY-Themen.

Erhöhte Klickrate: Spezifische und relevante Domainendungen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Nutzer auf einen Link klicken, was zu mehr Traffic führt.

Aufbau einer Community:

Zielgruppenbindung: Mit einer DIY-Domain lässt sich eine Community von DIY-Interessierten aufbauen, die sich über Foren, Blogs und Anleitungen austauschen und interagieren können.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit: Eine spezialisierte Domain wie .diy stärkt das Vertrauen der Zielgruppe und signalisiert Fachkompetenz und Engagement im DIY-Bereich.

Unterscheidung im Wettbewerb:

Einzigartigkeit: Eine DIY-Domain hilft, sich in einem dichten Marktumfeld abzuheben und fördert die Markenloyalität.

Innovationsführerschaft: Die frühe Adoption einer branchenspezifischen Domain kann ein Unternehmen als zukunftsorientiert und innovativ positionieren.

Die Nutzung einer DIY-Domain bietet Baumärkten zahlreiche Vorteile, von der Stärkung der Markenidentität bis hin zum Aufbau einer engagierten Community. In der heutigen, digital stark vernetzten Gesellschaft stellt die Auswahl der passenden Domainendung einen wesentlichen strategischen Zug dar, die anvisierte Zielgruppe gezielt zu erreichen und sich in einem hart umkämpften Marktumfeld durchzusetzen. Durch die Implementierung der DIY-Domain unterstreichen Baumärkte nicht nur ihre Expertise auf ihrem Gebiet, sondern steigern auch die Wahrscheinlichkeit, im digitalen Raum von potenziellen Kunden entdeckt und bevorzugt zu werden.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/diy-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/diy-domain.html (English)

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Bildquelle: andreas160578