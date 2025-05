Distributor ROTIMA tritt dem FBDi-Verband bei

Ideale Plattform um in dynamischem technologischen Umfeld vorausschauend zu agieren

Berlin, April 2025 – Die Rotima AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Stäfa, das seit seiner Gründung im Jahr 1964 auf die Entwicklung und den Vertrieb hochwertiger elektronischer Bauteile spezialisiert ist. Im Jahr 2024 feierte das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen und erweiterte seine europäische Präsenz durch die Gründung der Rotima GmbH in Deutschland. Das Produktportfolio von Rotima umfasst eine breite Palette passiver elektronischer Komponenten, darunter Transformatoren, Widerstände, Kondensatoren und Leiterplatten. Zudem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Wickel- und Schlauchtechnik an. Der Distributor beliefert verschiedene Branchen, darunter die Elektroindustrie, die Automobilbranche, die Medizintechnik und die Luftfahrt. Durch jahrzehntelange Erfahrung und ein tiefes Verständnis für branchenspezifische Anforderungen entwickelt das Unternehmen Produkte, die Effizienz und Sicherheit in den Projekten seiner Kunden steigern. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität und Innovation, was sich in der Zertifizierung nach ISO 9001:2015 widerspiegelt.

Tobias Nuffer, Geschäftsführer und Key Accounting Deutschland, erklärt: „Der FBDi bietet uns eine ideale Plattform, um den Herausforderungen eines dynamischen technologischen Umfelds nicht nur zu begegnen, sondern vorausschauend zu agieren und aktiv neue Wege zu beschreiten. Das hat uns überzeugt.“

Durch die Zusammenarbeit bringt Rotima seine Expertise in ein starkes und kompetentes Netzwerk ein. In einer hochkomplexen Branche, in der Bereiche wie Umwelt und Logistik durch zunehmende Regulierung immer anspruchsvoller werden, sei der verbandsinterne Wissens-und Erfahrungsaustausch von elementarer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Die starke Präsenz des FBDi auf Social Media, die für einen modernen und zukunftsorientierten Verband steht, unterstützte die Entscheidung.

„Unsere FBDi-Mitgliedschaft unterstreicht unser Engagement für Innovation und fortschrittliche Lösungen in der Branche und für unsere Kunden.“

Andreas Falke, Geschäftsführer des FBDi Verbands: „Wir freuen uns sehr über den Beitritt der Rotima AG zu unserem Verband. Jedes neue Mitglied bringt eine Fülle an Fachkenntnissen, Erfahrung und Engagement mit, die die Verbandsgemeinschaft ergänzen können. Die Rotima AG ist mit ihrer langjährigen Expertise ein wichtiger Zuwachs für unser Netzwerk. Gemeinsam können wir daran arbeiten, Strategien für die Herausforderungen der Elektronikbranche zu entwickeln und neue Impulse für die Zukunft zu setzen.“

Der FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und der Ansprechpartner, wenn es um die Position der Distribution geht. Die Mitgliedschaft im Fachverband bietet viele Vorteile, von Networking, über Fachwissen und Best Practises, verbandsinternen Erfahrungs- und Meinungsaustausch bis hin zur Interessensvertretung.

Der 2003 gegründete FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und bündelt die Interessen seiner Mitglieder aus der Distribution, die rund drei Viertel des Umsatzvolumens elektronischer Komponenten in Zentral-Europa (DACH) vertreten. Dabei überblickt er die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik.

Neben der Aufbereitung und Weiterentwicklung von Daten zum zentraleuropäischen Distributionsmarkt erzeugen Competence Teams zu wichtigen Themen der Regulatorik in der Elektronikindustrie (u.a. CE, Richtlinien und Verordnungen) eine hohe marktnahe Kompetenz. Diese qualifiziert den FBDi zum gefragten Partner für Politik, Elektronik-Hersteller und -Kunden.

Über die Mitgliedschaft im internationalen Distributionsverband IDEA erfolgt der Austausch mit anderen Verbänden auf europäischer Ebene.

