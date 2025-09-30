Diplomatie in Zeiten globaler Krisen

Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten, im Iran, im Sudan und in Myanmar hätten vermieden werden können – doch die internationale Politik wiederholt ihre Fehler. Während die Welt gespalten ist, zeigt das neue Buch von Walter B. Gyger, wie Diplomatie Frieden stiften kann: Dare We Hope? Building Lasting Peace: A Swiss Ambassador“s Insight.

Der frühere Schweizer Botschafter bringt in seinem Werk fast vier Jahrzehnte an Erfahrung ein. Er hat beobachtet, wie Kooperation zwischen Staaten misslingt – und wie sie doch gelingen kann. Daraus formt er ein Werkzeugset für globale Politik mit fünf praxisnahen Instrumenten:

– Das Schlüsselinstrument: Die internationale Ordnung stützt sich auf staatliche Souveränität, rechtliche Gleichheit, friedliche Streitbeilegung und Zusammenarbeit. Diese in der UN-Charta verankerten Werte sollen Gewalt und Dominanz verhindern. Das Schlüsselinstrument hilft, die rechtlichen und geopolitischen Dimensionen heutiger Konflikte zu verstehen.

– Das Kompassinstrument zeigt die Kräfte, die unter der Oberfläche der Weltpolitik wirken, Verhalten prägen, Allianzen verschieben und Prioritäten neu definieren. Es enthüllt die verborgenen Dynamiken, die erklären, warum Staaten handeln, sich neu ausrichten oder bekämpfen.

– Das Prismainstrument zeigt, wie Macht projiziert und ausgeübt wird. Es verdeutlicht, wie Staaten Einfluss durch Diplomatie, militärische Präsenz, wirtschaftliche Mittel oder Technologie suchen. Es unterscheidet zwischen Worten und Taten, Gesten und Strategien.

– Das Prozessinstrument hilft, Regierungsführung als lebendigen Prozess zu verstehen. Von der Problemidentifikation bis zur Umsetzung und Überprüfung – jede Phase ist unentbehrlich.

– Das Leiterinstrument: Regierungen agieren auf mehreren Ebenen – von lokal bis global. Entscheidungen einer Ebene beeinflussen andere. Das Leiterinstrument hilft, diese Verflechtungen zu erkennen und zu verstehen, wie nationale Souveränität und internationale Verantwortung die Reaktionen auf Krisen prägen.

Ein lebendiges Bild der Diplomatie

Joseph Deiss (ehemaliger Bundespräsident der Schweiz, Präsident der 65. UNO-Generalversammlung 2010-2011) schreibt im Vorwort: Gyger vereint Erfahrung, praktische Werkzeuge und institutionelles Wissen. Er kennt die Akteure, Interessen und Komplexität. Sein Buch bietet ein strukturiertes und fesselndes Bild der heutigen Diplomatie, untermauert durch anschauliche Beispiele aus über vierzig Jahren Dienst. Es ist ein globales Werkzeugset für Diplomaten.

Walter B. Gyger diente fast vier Jahrzehnte im Schweizer diplomatischen Dienst, mit Botschafterposten in Westafrika, Genf, Indien, der Türkei und Russland. Später vertrat er Rotary International bei den Vereinten Nationen in Genf. Als Absolvent der Universität St. Gallen teilt er seine Einsichten in Diplomatie, Governance und die Suche nach Frieden.

Dare We Hope? Building Lasting Peace: A Swiss Ambassador“s Insight

Publiziert von Urs Bernet

Urs Bernet ist Publikaktionsspezialist. Ausgewählte Titel publiziert er im eigenen Verlag.

