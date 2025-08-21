dikomm 25 – Dirk Schrödter im Fokus: Digitale Souveränität ohne Microsoft

Das digitale Mega-Event für Städte und Gemeinden am 12.-13. November 2025

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Mit der dikomm 25 – Zukunft digitale Kommune bietet die führende virtuelle Dialogplattform am 12. und 13. November 2025 erneut die zentrale Bühne für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, CDOs, CIOs, Amtsleiter und andere Verantwortliche aus Städten, Gemeinden und Institutionen.

Dirk Schrödter im Fokus: Digitale Souveränität ohne Microsoft

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr Dirk Schrödter, Minister und Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein. Er hat bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sein Bundesland als erstes einen konsequenten Schritt in Richtung digitale Souveränität ohne Microsoft unternimmt. Mit seinem richtungsweisenden Vorgehen setzt er Maßstäbe für alle Kommunen in Deutschland, die sich unabhängiger und resilienter in ihrer IT-Strategie aufstellen wollen. Sein Beitrag auf der dikomm 25 wird daher mit besonderer Spannung erwartet.

„Die dikomm 25 ist die Plattform, auf der wir Zukunft gestalten. Die Debatte um digitale Unabhängigkeit, alternative Software-Lösungen und nachhaltige Verwaltungsprozesse erreicht in diesem Jahr eine neue Intensität. Dirk Schrödter ist dabei ein entscheidender Impulsgeber“, betont der Veranstalter.

Keynote Speaker 2025

Neben Minister Schrödter prägen weitere hochkarätige Referierende das Programm:

Christian Schachtner – Professor für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Digitalisierung in der Verwaltung

Sabrina Donner – Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung, Stadt Oldenburg

Claudia Schwokowski – Leiterin Stabsstelle Digitalisierung, Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Themen im Überblick

Die dikomm 25 greift die drängendsten Fragen der digitalen Verwaltung auf und liefert praxisnahe Antworten:

Einführung von Künstlicher Intelligenz in Kommunen

Digitale Souveränität und Open-Source-Strategien

Neue und effiziente Verwaltungsprozesse

Zukunftsfähige Geschäftsmodelle für Kommunen

Nachhaltige Digitalisierung und effektives Ressourcenmanagement

Darüber hinaus finden in den nächsten Tagen und Wochen vor der Veranstaltung noch entsprechende Pre-Events der dikomm 25 statt, wie z.B. Wie BürgermeisterInnen Ihre Bürger schützen – und digitale Vorreiter werden, oder was Bürgernähe, digitale Akzeptanz und eine moderne Kommune verbindet? Die Anmeldung ist jeweils auf dem Portal von Silicon Valley Europe möglich.

Erfolgsformat für Entscheider im öffentlichen Sektor

Bereits im vergangenen Jahr überzeugte die dikomm mit über 400 Teilnehmern aus 250 Städten und Gemeinden und festigte ihre Rolle als führende Plattform für die Modernisierung der Verwaltung. Auch 2025 wird die Veranstaltung wieder virtuell, interaktiv und kostenfrei durchgeführt – und bietet maximale Flexibilität bei gleichzeitig hohem Vernetzungs- und Informationswert.

Organisation durch Silicon Valley Europe

Die dikomm 25 wird von Silicon Valley Europe organisiert, dem europäischen Netzwerk für Digitalisierung und Innovation. Mit seiner Plattform bringt Silicon Valley Europe seit Jahren erfolgreich Entscheider, Experten und Anbieter zusammen, um Digitalisierung praxisnah und zukunftsorientiert voranzutreiben.

Über das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist das führende IT-Cluster in Europa und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung und Vernetzung. Mit mehr als 200 Mitgliedern und über 700 Unternehmen auf dem Portal von Silicon Valley Europe ist das IT-Cluster die schnellst wachsende IT Community in Europa. Mit dem Silicon Valley Europe Top-Siegel zeichnet das IT-Cluster Unternehmen und Organisationen aus, die durch besondere Innovationskraft, technologische Exzellenz und zukunftsweisende Lösungen überzeugen.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Community-Betreiber regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehören neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die Anwender-Kongressmessen Thema Digitalisierung für den Mittelstand DIGITAL FUTUREcongress, Provide-Tech und die Leadership-Digital.

