Digitalmarketing-Agentur media:meets GmbH unter den Top 10 Herstellern für Shopware-Plugins

Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge unterstreicht die Bedeutung der Digitalmarketing-Agentur media:meets im Bereich E-Commerce-Marketing

Die media:meets GmbH ( www.mediameets.de), eine renommierte Digitalmarketing-Agentur mit Sitz in Essen, hat erneut einen bedeutenden Erfolg erzielt: Zum sechsten Mal in Folge wurde sie als einer der „Top 10 Hersteller für Shopware-Plugins im Jahr 2024“ ausgezeichnet.

Ein starkes Plugin für E-Commerce-Erfolg

Diese Auszeichnung basiert auf der Anzahl an Installationen und der aktiven Nutzung durch die Shopware-Community und spiegelt das hohe Vertrauen wider, das tausende Shopbetreiber in die Lösungen der Agentur media:meets setzen.

Mit über 17 Jahren Erfahrung im Bereich Digitalmarketing setzt die media:meets GmbH weiterhin Maßstäbe für erfolgreiches E-Commerce. Besonders hervorgehoben wurde das Plugin „Facebook Pixel (Meta Pixel) einbinden & Conversion API“, das eine zentrale Rolle für Shopware 5- und 6-Nutzer spielt. Das Plugin ermöglicht eine einfache und nahtlose Integration der Meta-Marketingtools für Facebook und Instagram und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für effizientes digitales Advertising. Es erleichtert das Tracking des gesamten Conversion-Funnels und spart Shopbetreibern wertvolle Zeit – ganz ohne Programmierkenntnisse.

„Das Vertrauen der Community macht diese Auszeichnung so besonders“

„Digital Advertising ist für den Erfolg von E-Commerce unerlässlich. Wir freuen uns sehr, dass unser Plugin so vielen Shopbetreibern hilft, ihre Marketingaktivitäten erfolgreich zu gestalten. Dass wir nun zum sechsten Mal in Folge und dieses Mal sogar unter den Top 10 Herstellern sind, motiviert uns zusätzlich, das Plugin kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Dominic Alimi, geschäftsführender Gesellschafter der media:meets GmbH.

Die jährliche Auszeichnung wird an die meistgenutzten und erfolgreichsten Lösungen verliehen, die von tausenden Händlern in ihren Shops eingesetzt werden. „Setze auch Du auf die meistgenutzten Lösungen, die tausende Händler bereits erfolgreich in ihren Stores einsetzen. Egal ob App oder Standard OnPrem-Erweiterung, Theme, kostenpflichtig oder kostenlos – wir haben die angesagtesten Lösungen aus 2024 für Dich zusammengetragen“, so die Beschreibung der ausgezeichneten Plugins.

Das ausgezeichnete Plugin „Facebook Pixel (Meta Pixel) einbinden & Conversion API“ ist ein starkes Tool, das Shopbetreiber bei der Erfassung und Analyse von Nutzerdaten sowie der Optimierung ihrer Werbekampagnen unterstützt. Es eignet sich sowohl für kostenpflichtige als auch kostenlose Store-Lösungen und ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für den Erfolg moderner E-Commerce-Unternehmen.

Über die Digitalagentur media:meets GmbH

Die media:meets GmbH ist eine innovative Digitalmarketing-Agentur, die sich seit ihrer Gründung auf maßgeschneiderte Lösungen spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf umfassende Beratungs- und Marketingdienstleistungen hilft die Digitalmarketing-Agentur ihren Kunden, ihre digitalen Geschäftsmodelle zu skalieren und langfristig erfolgreich zu sein.

Zusätzliche Informationen über die Auszeichnung und das Plugin:

https://www.mediameets.de/top-10-hersteller-fuer-shopware-plugins-im-jahr-2024/

Weitere Informationen:

www.mediameets.de

