Digitalisierungsberatung mit webFLEX.digital und Zuschuss sichern

Unabhängig von der Branche oder Unternehmensgröße: Ohne Online-Marketing geht es nicht mehr. Fast alle Verbraucher nutzen bei ihrer Suche nach Dienstleistungen und Produkten das Internet. Sie kommunizieren über soziale Medien, geben über ihre Smartphones Bestellungen auf und lesen Blogs statt Printmedien.

Doch eine effiziente Strategie zur digitalen Zielgruppenansprache, zur Kundenbindung durch virtuelle Technologien bedarf des erforderlichen Know-hows. In webFLEX.digital finden Betriebe die gewünschte professionelle Unterstützung. Das hessische Beratungsunternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Digitalisierung von Unternehmen und deren Online-Vermarktung – sowie einen kostenlosen Fördermittelcheck.

Online-Profis der ersten Stunde

Vor fast zwanzig Jahren war das Schlagwort des digitalen Marketings für viele noch ein unbeschriebenes Blatt. Nicht so für Manfred Domnowski, der seit 2004 Unternehmen dabei berät, sich im online zu positionieren – ohne große Bekanntheit oder große Namen als Referenz. Seine Digitalisierungsberatung wird durch Landes- und Bundesförderungen zu 50 Prozent gefördert. Bis jetzt hat webFLEX.digital knapp 1.500 Mandanten dabei geholfen, ihr Geschäft zu digitalisieren, um konkurrenzfähig zu bleiben und neue Kunden zu erreichen.

Domnowski ist Internetpionier der ersten Stunde und vermarktete schon im Alter von 14 Jahren Konzertkarten online – mittels Konzertfotos und -berichte. Mit 21 Jahren machte Domnowski sich selbstständig und betreute mit seiner PR-Agentur namhafte Künstler wie Andre Rieu, Die Nacht der 5 Tenöre oder die Nokia Night of the Proms.

Heute vertrauen Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf seine Expertise, wenn es darum geht neue, digitale Geschäftsfelder zu erschließen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, ein modernes Marketing und Design aufzubauen. Dazu gehören:

-Consulting

-Arztpraxen und Medizinische Versorgungszentren

-Dienstleister

-E-Commerce

-Handel

Unternehmen, die eine langfristige Bindung mit einer Agentur scheuen, profitieren vom 360° Prepaid Modell. Mit dem preisgekrönte 360° Rundum Sorglos Modell müssen sich Mandanten nicht an webFLEX.digital binden – und profitieren dennoch von einer ganzheitlichen Betreuung.

Mit webFLEX.digital erfolgreich öffentliche Förderung sichern

Bei all dem lässt sich nicht nur Zeit sparen, sondern auch am Budget. Denn Manfred Domnowski unterstützt in Hessen ansässige Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler und Handwerksbetriebe mit einem kostenlosen Fördermittelcheck. Stimmen die Voraussetzungen, kann fast jedes Unternehmen (mit max. 100 Mitarbeitern) eine 50%ige Landesförderung in Hessen zur Digitalisierungs- und Designberatung in Anspruch nehmen. Als RKW Hessen, BMWK und BVMW-zertifizierter Berater analysiert webFLEX.digital vorab die Chancen einer Antragstellung und unterstützt Bewerber bei der erfolgreichen Beantragung und Umsetzung.

Auch im Bundesverband mittelständische Wirtschaft ist webFLEX.digital Mitglied, bei der “ Design-to-Business-Innovationsberatung“ der hessischen IHK sowie dem Berliner Mittelstand-Digital Zentrum. Zwölf offizielle Auszeichnungen konnte Manfred Domnowski für seine innovativen und effizienten Digitallösungen bereits entgegennehmen. Mehr als 1.500 Mittelstandsunternehmen haben sich bereits dank der „360°-Rundum-Sorglos-Betreuung“ der webFLEX.digital erfolgreich auf dem Markt positionieren können.

Wer sich für eine kostenlose Erstberatung des Profis interessiert, muss dafür nicht ins hessische Dreieich fahren. Schließlich lässt sich ein Digitalexperte auch digital kontaktieren – nicht grundlos hat sich das Unternehmen auch mit seinem Motto „Remote-First“ europaweite Anerkennung verschafft.

Mit webFLEX.digital zur 360° Rundum Sorglos Digitalisierungsberatung inkl. preisgekrönter und auf Sie zugeschnittene Produkte!

Kontakt

webFLEX.digital GmbH & Co. KG

Manfred Domnowski

Frankfurter Straße 151c

63303 Dreieich

069 58607571

–

manfred.domnowski@webflex.digital

http://webflex.digital

Bildquelle: @webFLEX.digital