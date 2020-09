Digitalisierung: Unternehmen lassen Online Shops erstellen

Die digitale Transformation nimmt an Fahrt auf – Unternehmen setzen auf E-Commerce

Längst hat sich das Internet zu einem leistungsfähigen Vertriebskanal entwickelt. Unternehmen, die schon frühzeitig auf E-Commerce gesetzt haben, erschließen neue Vertriebswege und sichern sich zugleich ab. Spezialisierte Agenturen wie das Baden-Badener Unternehmen PrimSEO reagieren auf den Trend. Trotz einer steigenden Nachfrage nach Online Shops sind individuelle Lösungen gefragt. Online Shops sind so individuell wie die Unternehmen, die dahinterstehen. “Und mit dem Online Shop ist es zumeist nicht getan”, stellt Andreas Bippes, Geschäftsführer der Agentur PrimSEO fest. “Ein Online Shop und die Sichtbarkeit der Webseite bei der Zielgruppe sind immer zwei Seiten derselben Medaille. Ohne Sichtbarkeit bei den Suchmaschinen Google & Co. ist alles nichts. Nur wer gut gefunden wird in den organischen Suchergebnissen, macht das Rennen.”

Agentur Lösungen für Online Shops sind immer individuell

Online Shop Strategien zielen immer auf den größtmöglichen Erfolg ab. Aus diesem Grund spielt die Online Marketing Disziplin Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Anfang an eine ganz zentrale Rolle

– Individuelle Inhalte, um Duplicate Content zu vermeiden,

– Keywordrecherche, damit nur die richtigen Suchbegriffe ziehen,

– Betriebssystem und SEO Technik, damit die Suchmaschinen die Seite mit ihren Inhalten gut erfassen können.

Damit SEO und Programmierung von Online Shops von Anfang an Hand in Hand gehen, muss eine Agentur, die sich auf die Erstellung von Online Shops spezialisiert hat, beide Kompetenzen – Programmierung und Sichtbarkeit von Online Shops – in sich vereinen. Lassen Sie sich also überzeugen von einer nachvollziehbaren Strategie und Referenzen.

Programmierung und Sichtbarkeit von Online Shops bringen den Erfolg

Langjährige Erfahrung in Sachen Online Shops geben Unternehmen Sicherheit. “Leistungsfähige Agenturen gibt es nicht wie Sand am Meer. Wer Erstellung, Relaunch und Optimierung von Online Shops anbietet, sollte dennoch bestmöglichen Service bieten. Das fängt schon beim persönlichen Kontakt an. Gerade weil E-Commerce kein Produkt von der Stange ist, sollten Agenturen immer auch auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen können”, meint Andreas Bippes von der Online-Marketing Agentur PrimSEO.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

