Digitalisierung in Covid-Zeiten

Als Unterstützung während die Corona Krise – Online TimeStatement

Unternehmen sollen bei der Digitalisierung eine professionelle online Zeiterfassungs- und Fakturierungs-Softwarelösung verwenden. Und als Unterstützung während die Corona Krise wurde eine zeitlich unbegrenzte, kostenlose Version für einen User mit zwei Projekten entwickelt.

Was sind die Vorteile von online TimeStatement? Es ist eine einfach zu bedienende und dennoch professionellere Lösung. Ohne unnötigen Schnickschnack. Benutzer erfassen Arbeitszeiten und Spesen, erstellen mit einem Klick professionelle Rechnungen oder versenden aussagekräftige Berichte.

Was bietet noch diese Neue Technologie?

Swiss Made Lösung mehrsprachig und währungsunabhängig! Digital TimeStatement ist eine innovative Zeiterfassung Applikation von überall über das Internet erreichbar und jeder kann gleich ohne Installation loslegen. Mit der App kann man auch im Offline-Modus arbeiten. Als SaaS-Lösung werden regelmäßige Updates und Backups kostenlos durchgeführt somit ohne System Unterhalt und Datenbank Chaos.

Weitere Informationen:

– Rechnungen in jeder beliebigen Sprache ausstellen

– Einfache und schnelle Leistung- und Arbeitszeiterfassung

– Professionelle Rechnungserstellung aus erfassten Leistungen

– Projekt, Kunden wie auch Team -Verwaltung

– Spesenerfassung integriert

– Beste Excel Alternative / Erweiterung

– Excel und PDF Export für Rapporte von Benutzer, Projekten und Kunden

– Unterstützt Mehrsprachigkeit sowie internationale Währungen

– Cloudbasiert und ohne Installation

– Jederzeit und von überall über das Internet verfügbar – Plattformunabhängig

– Als SaaS-Lösung werden regelmäßig Updates und Backups durchgeführt

– Swiss QR-Rechnung für die Harmonisierung des Zahlungsverkehrs.

– Auf Wunsch selbst gehostete Inhouse-Lösung

In der heutigen Zeit der Cloud Systeme und des verknüpften Informationsaustauschs, müssen sich Unternehmen schon früh mit der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse und Organisation befassen, TimeStatement AG hat dafür eine Moderne Zeiterfassungs-Lösung entwickelt, deren Fokus auf der Steigerung der Effizienz und Komforts der Leistungserfassung liegt.

Die tägliche Aufstellung jeglicher Arbeitsprozesse, inklusive aller Informationen und Details zu den erarbeiteten Stunden und deren Abrechnung, kann per Knopfdruck und über die Cloud, jederzeit eingesehen werden. Auf Wunsch mit Schnittstellen zur Online Buchhaltung

Einfach anmelden über die Homepage für die kostenfreie Version und wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

TimeStatement AG – Leistungserfassung / Time Tracking

Bahnhofstr. 9

6340 Baar – Schweiz

Telefon: +41 43 501 49 00

sales@timestatement.com

https://timestatement.com

TimeStatement AG is a developer of innovative time tracking and invoicing solutions on the web and in the server/desktop area.

