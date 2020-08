Digitalisierung des Mittelstands mit PrimSEO go-digital

Mit dem Förderprogramm go-digital der Bundesregierung kommen Unternehmen gestärkt aus der Krise

BADEN-BADEN / KARLSRUHE. Gerade während der Corona-Krise setzt die Bundesregierung auf das Förderprogramm go-digital. Vor allem kleine und mittlere Handwerksbetriebe oder Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft haben die Möglichkeit, kostengünstig betriebliche Prozesse zu digitalisieren. Die Agentur PrimSEO in Baden-Baden bei Karlsruhe ist eines der wenigen autorisierten Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital. In den beiden Modulen “Digitale Markterschließung” und “IT Sicherheit” unterstützt PrimSEO Unternehmen bei der Erreichung ihrer Online-Ziele und übernimmt dabei den kompletten administrativen Ablauf – von der Antragstellung für die Fördermittel über die Abrechnung und das Berichtswesen.

PrimSEO im go-digital Modul “Digitale Markterschließung”

Im Modul “Digitale Markterschließung” steht die Entwicklung einer individuellen Online Marketing Strategie im Vordergrund. Von der professionellen und zugleich rechtlich einwandfreien und sicheren (Stichwort: IT Sicherheit) Webseite über die Einrichtung eines Web Shops, Social Media Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO), dem Einsatz von Content Marketing Instrumenten ist hier vieles möglich. Während des zurückliegenden Lockdowns konnten sich die Unternehmen glücklich schätzen, die beispielsweise neben ihrem Ladengeschäft auch einen Online Shop betrieben haben. Sie konnten ihre Kunden weiterhin mit ihren Produkten beliefern. Doch auch Unternehmen mit Online Shop realisierten oftmals, dass die Sichtbarkeit ihrer Webseite im gewünschten Einzugsbereich verbesserungswürdig ist. Diese Firmen wenden sich jetzt an autorisierte Beratungsunternehmen im Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI).

Webseite und Sichtbarkeit einer Webseite – zwei Seiten derselben Medaille

Content Marketing, Social Media Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO) helfen vor allem dabei, Unternehmen abzusichern. Im go-digital Modul IT Sicherheit geht es vor allem darum, eine Risiko- und Sicherheitsanalyse durchzuführen, um Schwachstellen auszumachen. Beratungsunternehmen ertüchtigen darüber hinaus kleine und mittlere Unternehmen IT Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, um wirtschaftliche Schäden und Risiken durch Cyberkriminalität zu minimieren.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

