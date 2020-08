Digitales Kunden-Event: Walter.live erleben

Tübingen, 13. August 2020 – Walter lädt Kunden und Interessenten am 15. September 2020 zu einem digitalen Event unter dem Motto “Lösungen, die Chancen sehen” ein. Teilnehmer können Walter.live erleben: Der Werkzeughersteller präsentiert innovative Lösungen und Präzisionswerkzeuge für die besonderen Herausforderungen in der zerspanenden Metallbearbeitung.

Richard Harris, Präsident Walter, sagt: “Die wichtigen Messen finden in diesem Jahr nicht statt. Für unsere Kunden, Partner und für uns sind das wichtige Branchentreffpunkte – nicht nur, um Neuheiten vorzustellen, sondern auch für den persönlichen Kontakt und Austausch. 2020 haben wir uns deshalb für ein individuelles, virtuelles Messe-Erlebnis entschieden: Bei Walter.live zeigen wir auf einer eigenen Plattform nicht nur unsere neuen Produkte und Services, wir schalten zudem per Livestream ins Walter Technology Center oder bieten Live-Sessions mit unseren Walter Experten an – lösungsorientiert, kompakt, live und digital.”

Der Zerspanungsspezialist präsentiert bei der Online-Veranstaltung eine Innovation aus dem Bereich Digitalisierung, die den Kunden die Auswahl der richtigen Werkzeuge für die individuelle Bearbeitung besonders einfach macht. Walter zeigt konkrete Lösungen auf, wie Kunden Planungsprozesse beschleunigen, Tool-Management-Prozesse effizienter gestalten und Kosten einsparen können. Dabei werden auch neue Präzisionswerkzeuge, beispielsweise aus den Bereichen Stechen und Fräsen, live in Aktion zu sehen sein. Zudem werden Lösungen vorgestellt, mit denen Bearbeitungsprozesse analysiert, überwacht und verbessert werden können.

Kunden und Interessenten können sich unter https://www.walterlive.com kostenlos zum deutschsprachigen Walter.live Kunden-Event am 15. September 2020 von 9 bis 12 Uhr anmelden oder sich für einzelne Themenblöcke registrieren.

Für internationale Interessenten und Kunden findet das Kunden-Event Walter.live am 16. September 2020 von 9 bis 12 Uhr auf Englisch und Italienisch statt.

Die Agenda zur Veranstaltung:

Event Agenda

Druckfähiges Bildmaterial (siehe oben) erhalten Sie unter folgendem Link:

https://mediabase.walter-tools.com/Go/2lPOjuPa

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Firmenkontakt

Walter AG

Andrea Kimmerle

Derendinger Str. 53

72072 Tübingen

+49-7071-701-932

andrea.kimmerle@walter-tools.com

http://www.walter-tools.com

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Birgit Werz

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664759721

b.werz@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.