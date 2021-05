Was ist denn eigentlich ein Hack? Gutes vermehrt sich, wenn Du es teilst.

Digitaler Weltrekord in Zeiten von Corona

Was ist denn eigentlich ein Hack? Gutes vermehrt sich, wenn Du es teilst.

Wieder einmal haben Hermann Scherer und sein Team mit Hilfe vieler Seminarteilnehmer es geschafft. Im Seminar “Sichtbarkeit”, das am 29. und 30. Mai 2021 online auf Zoom durchgefĂĽhrt wurde, haben 312 Teilnehmer völlig ĂĽberraschend an einen Weltrekordversuch teilgenommen. Der erste Online-Live-Hack auf Zoom.

Insgesamt haben Teilnehmer aus 17 Ländern teilgenommen. Unter anderem Marokko, Italien, Kolumbien, Kuba, Finnland, Russland und die Schweiz.

Die Teilnehmer sprachen dabei nicht nur deutsch, sondern Kroatisch, Französisch und natürlich auch Englisch.

Nach 3-minĂĽtiger Vorbereitungszeit gings los.

In der 1-minĂĽtigen Redezeit beim Livehack hat Brigitte Burstedde die Instagramm App Planoly empfohlen. Diese App hilft bei der Contentplanung fĂĽr das online Business. Brigitte Burstedde ist Profinetzwerkerin und im online Business zu Hause.

Livehacks sind Empfehlungen, die fĂĽr andere Menschen einen Mehrwert stiften.

Es war eine so wunderbare Erfahrung mit so vielen Nationalitäten und Persönlichkeiten auf der ganzen Welt diesen Weltrekord aufzustellen, dass sie sich vor Aufregung tatsächlich selbst aus der Zoom Konferenz geschmissen hat.

Dabei waren KĂĽnstler, Doktoren, Weltrekordhalter, Unternehmer, Speaker, Mediziner, Psychologen, Berater und Autoren aus der ganzen Welt.

“Sei sympathisch unperfekt” ist das Motto von Brigitte Burstedde

Wir leben in einer perfekten Welt, doch man will uns glauben machen, nichts ist gut genug, und wir Menschen schon gar nicht.

Permanente Optimierung und Selbstoptimierung bestimmen unseren Alltag.

Das Thema von Brigitte Burstedde ist Freiheit und ein selbst bestimmtes Leben.

Die Arbeitsweise des 21 Jahrhunderts ist online und digital. So dass es möglich ist von überall auf der Welt zu arbeiten und seine Botschaft in die Welt hinauszutragen.

Das lebt Brigitte Burstedde seit mehr als 4 Jahren und zeigt was möglich ist, wenn (man) Frau in Möglichkeiten und Chancen denkt und sich auf den Weg macht.

Jeder der mehr wissen möchte ist herzlich eingeladen, jeden Freitag um 19.30 Uhr in ihren kostenlosen Zoomcall “Raus aus der NutzMenschHaltung”

FĂĽr persönliche Weisheit brauchen wir nur unser Herz.”

Unsere erlernten Verhaltensweisen, Muster und Prägungen lassen uns einen Weg beschreiten, der uns vorgegeben oder vorgelebt wurde. Welcher aber nicht immer der Eigene ist.

Meistens warten wir solange, bis wir durch Krankheiten oder äußere Umstände dazu gebracht werden, unser bisheriges Leben zu hinterfragen und nach einem neuen Weg zu suchen.

THESE: PROVOKATION = ENTWICKLUNG = FREIHEIT

Kontakt

Erfolg des Herzens

Brigitte Burstedde

Königsbergerstr 9

45731 Waltrop

0178/1485746

info@erfolg-des-herzens.de

https://erfolg-des-herzens.de/

