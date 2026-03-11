Wie Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mehr Ruhe im digitalen Alltag finden

Berlin, 11.03.2026. Digitale Anwendungen, Smartphones und soziale Netzwerke erleichtern viele Tätigkeiten im Beruf und im Alltag. Gleichzeitig berichten immer mehr Menschen, dass sie sich durch die ständige Erreichbarkeit und Informationsflut unter Druck gesetzt fühlen. Im neuen Themenheft „Digitaler Stress? Bewusst pausieren!“ zeigt die VERBRAUCHER INITIATIVE, wie digitaler Stress entsteht und wie Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Umgang mit digitalen Medien bewusster gestalten können.

Dazu Carolin Engwert, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der VERBRAUCHER INITIATIVE: „Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist es, ihren Einfluss zu verstehen und bewusst damit umzugehen. Schon kleine Veränderungen, etwa weniger Benachrichtigungen oder feste Offline-Zeiten, können helfen, wieder mehr Ruhe und Konzentration zu gewinnen.“

Das Themenheft beleuchtet Effekte in beruflichen, aber auch privaten Kontext und erklärt darüber hinaus, warum Smartphones und digitale Plattformen unsere Aufmerksamkeit besonders stark binden. Es zeigt, wie Gewohnheiten entstehen, welche Rolle das Belohnungssystem des Gehirns spielt und weshalb es vielen Menschen schwerfällt, die Nutzung zu beenden.

Neben Hintergrundwissen bietet das Heft zahlreiche praktische Tipps. Leserinnen und Leser erfahren, wie sie digitale Gewohnheiten verändern und ihr Nervensystem durch kurze Pausen und einfache Übungen entlasten können. Ein umfangreicher Serviceteil informiert außerdem über hilfreiche Apps, Präventionsangebote und Beratungsstellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den besonderen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche.

Das neue Themenheft „Digitaler Stress? Bewusst pausieren!“ umfasst 16 Seiten und richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren digitalen Alltag bewusster gestalten möchten. Es kann unter www.verbraucher.com bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

