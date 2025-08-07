DIGITALER FENSTERKAUF NEU GEDACHT: FENSTERHERO MACHT“S EINFACH

Von der Idee zur Innovation

Mit dem Ziel, den Fensterkauf einfacher, transparenter und kundenfreundlicher zu gestalten, hat Fensterhero eine vollständig digitale Plattform für den Online-Kauf von Fenstern entwickelt. Ob aus Kunststoff, Holz oder Aluminium – Nutzer*innen können ihre Fenster individuell konfigurieren, online bestellen und sich bequem liefern lassen.

Im Zentrum der Idee steht der Anspruch, den oft komplexen Auswahl- und Bestellprozess zu vereinfachen, ohne bei Qualität und Energieeffizienz Kompromisse einzugehen. Möglich wird das durch ein intelligentes Konfigurationstool, das auf einfache Weise durch Materialien, Maße, Ausstattungen und Verglasungsoptionen führt.

Fensterhero bietet:

Hochwertige Markenqualität mit Wärmeschutz nach EnEV

Individuelle Konfiguration in wenigen Schritten

Schnelle Lieferung & persönliche Fachberatung

„Wir verstehen uns als digitaler Möglichmacher im Fensterhandel“, sagt das Team von Fensterhero. „Mit unserer Plattform möchten wir moderne Bauherren und Renovierende auf ihrem Weg zum passenden Fenster begleiten – einfach, schnell und zuverlässig.“

Mehr Informationen unter: https://fensterhero.com

Kontakt

Fensterhero

Thomas Müller

Marienstraße 37

70178 Stuttgart

0155 63364037



https://fensterhero.com/