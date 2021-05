Digitaler Außenwerber HYGH AG macht Markus Hoffmann zum Agenturchef

Die HYGH Agency produziert – die HYGH AG schafft Sichtbarkeit

Die HYGH AG freut sich bekannt zu geben, dass der mehrfach ausgezeichnete Kreativ-Experte Markus Hoffmann zum Head of HYGH Agency ernannt wurde. Hoffmann ist seit 16 Jahren in der Werbebranche unterwegs und seit einem Jahr als freiberuflicher Kreativdirektor für das Außenwerbe-Startup tätig. Der Wahl-Berliner hat in der Vergangenheit bereits für zahlreiche bekannte Marken und Medien freiberuflich große Projekte verantwortet: Vom Audi-Stand auf der Berlinale über die Kreation beim Schweizer TV-Sender Joiz bis hin zu Mercedes-Events. Für letztere gewann er im Jahr 2017 in Teamleistung den FAMAB Award für das Beste Corporate Event des Jahres und wurde 2020 in Cannes gemeinsam mit seinen Kollegen mit dem Silver Dolphin ausgezeichnet.

“Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team wirkungsvolle DOOH-Kampagnen für unsere Kunden zu realisieren. Mit unserem Angebot ist es nicht nur großen Marken möglich, sondern auch Unternehmer:innen denen es vor HYGH schwer möglich war mit Bewegtbild-Content im öffentlichen Raum zu werben”, sagte Markus Hoffmann.

Markus Hoffmann baut die HYGH Agency weiter aus

Für die Kreativ-Agentur der HYGH AG wird Markus Hoffmann das Team aus Foto- und Videografen, Motion- und Grafikdesignern, der Editing-Unit, Soundleuten, XUI-Experten, Copywriter und Social-Media-Experten weiter ausbauen. Der Spezialist für Bewegtbild, Branding und Corporate Design bringt in der digitalen Bewegtbildproduktion viel Erfahrung mit: Hoffmann war unter anderem bei Storz & Escherich im Motion-Design und als Creative-Director tätig und arbeitete 11 Jahre lang als freier Art- und Creative-Director u.a. für Jung von Matt, Heimat, Aperto, Meire und Meire und viele weitere.

Die HYGH Agency produziert – die HYGH AG schafft Sichtbarkeit

Markus Hoffmann hat eine ganze Palette an Aufgaben in seiner neuen Position: Die HYGH Agency plant und realisiert als Full-Service-Agentur hochwertige Display-Kampagnen, die von der HYGH AG auf eigenen Außenwerbe-Screens ausgestrahlt werden. Den Kunden der Agentur werden für Out-of-Home-Werbekampagnen umfassende Videoproduktionen von Kamera über Licht, Schnitt, Sound bis zur digitalen Nachbearbeitung angeboten. Zum Einsatz kommen auch hochwertige 2D und 3D Animationen mit bewegter Typografie.

Die HYGH AG arbeitet ständig am flächendeckenden Ausbau der Werbedisplays. In Berlin wurde die Anzahl der installierten Werbebildschirme zum Anfang des Jahres von 250 auf 450 erhöht, vor wenigen Wochen begann die Ausstattung von Flächen in Köln und weitere Screens werden aktuell in Hamburg installiert. Weitere deutsche Metropolen wie Frankfurt und München folgen im Mai und Juni 2021.

Weitere Informationen unter: https://hygh.tech/

.

Kontakt

Bettertrust GmbH für HYGH AG

Marco Engelen

Luisenstraße 40

10117 Berlin

+49 (0)30 / 340 60 10 98

m.engelen@bettertrust.de

https://www.bettertrust.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.