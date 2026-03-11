Digitale Türschilder von Philips neu bei komma,tec red

10-Zoll-Multitouch-Display aus der Philips Signage-Solutions-Serie

Die komma,tec redaction GmbH erweitert ihr Digital-Signage-Portfolio und bietet ab sofort digitale Türschilder und kompakte Informationsdisplays von Philips an. Die Displays eignen sich besonders für Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Im Fokus steht unter anderem ein kompaktes 10-Zoll-Multitouch-Display aus der Philips Signage-Solutions-Serie

Besonders überzeugt mich die sehr geringe Bautiefe und die nahezu flächenbündige Montage an der Wand. Bei vielen herkömmlichen Lösungen entsteht durch den Abstand zur Wand ein kleiner Zwischenraum – gerade auf Messen oder in Kongresszentren werden dort häufig Papier, Kaffeebecher oder andere Dinge hinter die Displays geklemmt. Durch das schlanke Design der Philips Displays gehört dieses Problem nun der Vergangenheit an.

Fabian Scholz, Geschäftsführer der komma,tec redaction GmbH

