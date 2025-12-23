Digitale Transformation mit Sicherheit und Strategie

Drei Experten bündeln Kompetenzen: KI-volution, HumansoverCode und Holger Hagenlocher verbinden KI, IT-Sicherheit und Kommunikation

Künstliche Intelligenz ohne IT-Sicherheit bleibt riskant. Technologie ohne Kommunikationsstrategie verpufft wirkungslos. Drei spezialisierte Akteure aus den Bereichen KI-Implementierung, Cybersecurity und Digitalkommunikation schließen sich zu einer strategischen Kooperation zusammen: KI-volution von Marcel Mämpel, HumansoverCode von Fabian Blum sowie Holger Hagenlocher bündeln ihre Expertise, um Unternehmen ganzheitlich bei der digitalen Transformation zu begleiten.

Die Zusammenarbeit verbindet drei kritische Erfolgsfaktoren der Digitalisierung: die praxisnahe Implementierung von KI-Lösungen, die menschenzentrierte IT-Sicherheit und die strategische Kommunikation digitaler Veränderungsprozesse. Während viele Beratungsansätze einzelne Aspekte isoliert betrachten, setzt die neue Kooperation auf ein integriertes Modell, das technologische Innovation, Sicherheitsanforderungen und organisatorische Veränderung gleichwertig berücksichtigt.

Mehrwert durch komplementäre Kompetenzen

Die Stärke der Kooperation liegt in der gezielten Ergänzung unterschiedlicher Fachgebiete. Marcel Mämpel von KI-volution bringt fundierte Expertise in der Implementierung praktischer KI-Anwendungen ein – von der Automatisierung von Kundenanfragen über intelligente Prozessoptimierung bis zur KI-gestützten Content-Erstellung. Sein Fokus liegt darauf, Künstliche Intelligenz als konkretes Werkzeug für den operativen Alltag etablierter Unternehmen nutzbar zu machen.

Fabian Blum ergänzt diesen technologischen Ansatz mit seiner Perspektive als IT-Sicherheitsberater und bezeichnet sich selbst als „Social Hacker“. Mit HumansoverCode vertritt er die Überzeugung, dass nachhaltige IT-Sicherheit beim Menschen beginnt. Sein Leitsatz „Sicherheit leben, bevor es brennt“ überträgt Prinzipien aus Bevölkerungsschutz und Feuerwehrarbeit auf die digitale Welt. In der Kooperation stellt Blum sicher, dass KI-Implementierungen von Anfang an sicherheitskonform konzipiert werden und Mitarbeitende die notwendige Handlungssicherheit im Umgang mit neuen Technologien entwickeln.

Holger Hagenlocher komplettiert das Trio mit seiner Doppelrolle als Kommunikationsberater und Digital-Stratege. Mit seiner Agentur Holger Hagenlocher verbindet er strategische Unternehmenskommunikation mit digitaler Umsetzungskompetenz. In der Kooperation übernimmt Hagenlocher die Rolle des Innovation Matchmakers, der digitale Transformation nicht nur technisch begleitet, sondern auch kommunikativ nach innen und außen trägt und in tragfähige Anwendungen übersetzt.

Virtuelle Organisation als zeitgemäßes Arbeitsmodell

Die drei Partner agieren bewusst als virtuelle Organisation – ein Modell, das Flexibilität mit Spezialisierung verbindet. Statt starre Organisationsstrukturen aufzubauen, arbeiten die Experten projektbezogen zusammen und kombinieren ihre Kompetenzen je nach Kundenbedarf. Dieses Vorgehen ermöglicht es, schnell auf spezifische Anforderungen zu reagieren und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, ohne durch administrative Overhead-Kosten belastet zu sein.

Die Zusammenarbeit richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, digitale Potenziale zu nutzen, ohne sich in technischer Komplexität zu verlieren. Typische Projektszenarien umfassen die Einführung von KI-gestützten Automatisierungslösungen bei gleichzeitiger Implementierung von IT-Sicherheitsstandards und begleitender Change-Kommunikation – sowohl für Mitarbeitende als auch für externe Stakeholder.

Von der Strategie bis zur Umsetzung

Das gemeinsame Leistungsspektrum deckt die gesamte Wertschöpfungskette digitaler Transformation ab. In der Analysephase identifizieren die Partner gemeinsam konkrete Einsatzmöglichkeiten für KI, bewerten Sicherheitsrisiken und entwickeln Kommunikationsstrategien. In der Umsetzungsphase erfolgt die technische Implementierung parallel zur Schulung von Mitarbeitenden und zur strategischen Begleitung von Veränderungsprozessen.

Ein wesentlicher Aspekt der Kooperation liegt in der Qualifizierung von Mitarbeitenden. Während KI-volution technisches und anwendungsbezogenes KI-Wissen vermittelt, sorgt HumansoverCode für Awareness-Trainings und Social-Engineering-Tests. Holger Hagenlocher übernimmt mit seiner Erfahrung als Hochschuldozent die kommunikative Einordnung und hilft dabei, digitale Veränderungen verständlich und glaubwürdig zu vermitteln.

Die drei Partner verstehen ihre Zusammenarbeit als Antwort auf eine zentrale Herausforderung des Mittelstands: Digitalisierung braucht mehr als isolierte Technologielösungen. Sie erfordert ein ganzheitliches Verständnis von Innovation, Sicherheit und strategischer Kommunikation – und genau diese Kombination bildet das Fundament der neuen Kooperation.

Über die Kooperationspartner:

KI-volution positioniert sich als Beratungs- und Umsetzungspartner für praxisnahe Künstliche Intelligenz im Mittelstand. Owner Manager Marcel Mämpel begleitet Unternehmen von der Analyse über Schulungen bis zur Implementierung von KI-Lösungen mit messbarem Mehrwert.

HumansoverCode verfolgt unter der Leitung von Fabian Blum einen menschenzentrierten Ansatz in der IT-Sicherheit. Als externer IT-Sicherheitsbeauftragter und Social Hacker verbindet Blum technische Expertise mit Prinzipien aus Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement.

Holger Hagenlocher verbindet strategische Unternehmenskommunikation mit digitaler Umsetzungskompetenz. Als Innovation Matchmaker unterstützt Hagenlocher Unternehmen und Start-ups an der Schnittstelle von Strategie, Technologie und Kommunikation.

Holger Hagenlocher ist ein Experte für digitale Transformation und Unternehmenskommunikation aus Singen am Hohentwiel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Start-up-Scout, Innovation Matchmaker, Berater, Dozent und freier Journalist.

Hagenlocher verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Internet, Social Media und KI.

Seit 2015 arbeitet Hagenlocher als selbstständiger Berater. Er unterstützt Firmen bei der Strategieentwicklung und begleitet Start-ups und Existenzgründende.

Als Dozent lehrt er an Hochschulen und Bildungseinrichtungen.

Hagenlochers Expertise umfasst die ganzheitliche Betrachtung der digitalen Transformation, wobei er technologische und menschliche Aspekte berücksichtigt. Er ist Experte für digitale Trends und soziale Medien – und legt dabei auch seinen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

