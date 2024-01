Digitale Transformation im Mittelstand: COSUTEC als Wegbereiter

Die Revolution des Mittelstands in Deutschland und die Herausforderungen der unterschiedlichen Digitalisierungsgeschwindigkeiten in Europa – erforderlich sind maßgeschneiderte Lösungen. Im Gespräch mit Björn Reinhardt, Geschäftsführer der COSUTEC GmbH aus Berlin.

In einer Ära rasanter technologischer Fortschritte wird die Suche nach innovativen Wegen zur Wettbewerbsfähigkeit zu einer zentralen Herausforderung. Der Mittelstand, das Herz des europäischen Wirtschaftsgefüges, steht vor einer komplexen Prüfung. Eine Revolution kündigt sich an – getrieben von Nachhaltigkeit und technologischem Wandel. Dieses Kaleidoskop der Herausforderungen bildet den perfekten Nährboden für die Expertise der COSUTEC GmbH aus Berlin, angeführt von Björn Reinhardt.

Der Mittelstand im Strudel der Veränderung

Die 2020er Jahre markieren eine entscheidende Dekade für den wirtschaftlichen Umbruch in Deutschland und Europa. Gigantische Initiativen wie der „Europäische Grüne Deal“ und die „Europas digitale Dekade“ skizzieren den Transformationspfad. In diesem stürmischen Wandel steht der Mittelstand – ein beeindruckendes Rückgrat, das 99,6 Prozent aller deutschen Unternehmen ausmacht. Doch die Herausforderungen sind biblisch: Energie- und Klimawende, digitale Transformation und demografische Veränderungen bilden ein komplexes Geflecht struktureller Umbrüche.

Björn Reinhardt als Leuchtturm im Sturm

Mitten im Orkan erhebt sich Björn Reinhardt als Leuchtturm des Mittelstands. Als Gründer und Kopf von COSUTEC ist er nicht nur ein Digitalisierungsexperte, sondern ein strategischer Impulsgeber. Seine Expertise, geschmiedet im Feuer des Mittelstands, spiegelt sich in maßgeschneiderten Softwarelösungen wider, die nicht nur Effizienz, sondern auch Nachhaltigkeit atmen.

„Unsere Mission ist es, den Mittelstand fit für die digitale Zukunft zu machen. Dafür entwickeln wir individuelle Softwarelösungen, die nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig sind“, erklärt Reinhardt mit der Gewissheit eines Pioniers.

Der Weg in die globale Digitalisierung

Die Digitalisierung Deutschlands mag historisch gesehen langsamer gewesen sein, doch COSUTEC sieht darin eine Chance, die internationale Bühne zu betreten. In einem Europa unterschiedlicher Digitalisierungsgeschwindigkeiten bietet die Erfahrung von COSUTEC im deutschen Mittelstand ein solides Fundament für internationale Projekte. Über Landesgrenzen hinweg stehen Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen – sei es der Mangel an qualifizierten Fachkräften, Sicherheitsbedenken im digitalen Raum oder die Notwendigkeit, traditionelle Geschäftsmodelle zu überdenken.

Deutschland als Vorreiter in der Industrie 4.0

Deutschland trägt eine besondere Verantwortung für die globale digitale Revolution, insbesondere in der Industrie 4.0. COSUTEC fungiert nicht nur als Partner für deutsche Unternehmen, sondern als internationale Brücke, die Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen weltweit verbindet. Björn Reinhardt und COSUTEC sind nicht nur Wegbereiter für den Mittelstand im digitalen Wandel, sondern auch Architekten einer nachhaltigen und internationalen Zukunft. In einer Ära, in der die Wirtschaft auf dem schmalen Grat zwischen Tradition und Transformation wandelt, ist COSUTEC der Kompass, der den Mittelstand sicher durch die unbekannten Gewässer der Zukunft führt.

Die Herausforderungen der EU-Politik für den Mittelstand

Die EU-Politik für den Mittelstand muss spürbar und ressortübergreifend sein. Mittelstandspolitik ist ein Querschnittsthema, und die deutsche Wirtschaft, als starker Bestandteil der europäischen Wirtschaft, benötigt eine kohärente Strategie. Die Vielfalt der Mittelstandslandschaft erfordert ein durchdachtes wirtschaftspolitisches Handeln. Hierbei spielt die COSUTEC GmbH eine entscheidende Rolle als Wegbereiter im Mittelstand.

Die großen Herausforderungen der Unternehmen

Die Unternehmen stehen vor gewaltigen Herausforderungen – sei es durch die ambitionierten Ziele für nachhaltige Entwicklung oder den Wandel durch die Digitalisierung. Der Brexit ist vollzogen, aber die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen sind noch immer unklar. Die steigende Finanz- und Kapitalmarktregulierung, im „Green Deal“ als „Sustainable Finance“ bekannt, könnte den Finanzierungszugang für viele mittelständische Unternehmen weiter einschränken.

Bürokratische Hürden im EU-Binnenmarkt

Obwohl der deutsche Mittelstand stark in der EU engagiert ist, bestehen weiterhin bürokratische Hürden im EU-Binnenmarkt. Rechtliche Unsicherheiten, steuerliche Aspekte und nationale Regelungen stellen für Unternehmen immer noch große Hindernisse dar. Die EU muss als Quelle von Rechtssicherheit wahrgenommen werden, um den Mittelstand zu stärken.

Internationale Handelspolitik als Schlüssel

Die gemeinsame EU-Handelspolitik ist von großer Bedeutung für international agierende Unternehmen. Eine praxisgerechte Fachkräftesicherung wird als wichtige Priorität gesehen, und die EU muss ihre Krisenfestigkeit in der Währungsunion erhöhen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) formuliert auf Basis von Unternehmensumfragen Empfehlungen für die Umsetzung von KMU-unterstützenden Maßnahmen.

COSUTEC als Partner für internationale Herausforderungen

Die deutschen Auslandshandelskammern und die regionalen Industrie- und Handelskammern sind optimale Partner für die Umsetzung von KMU-unterstützenden Maßnahmen. Mit ihrer Erfahrung und Fachexpertise sind sie in der Lage, international agierende Unternehmen, darunter viele mittelständische Betriebe, gezielt zu unterstützen. COSUTEC steht als Bindeglied zwischen dem deutschen Mittelstand und globalen Herausforderungen – eine Brücke in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft.

Autor: Valentin Jahn, Diplom-Soziologe & Zukunftsforscher

Über den Autor:

Valentin Jahn ist Diplom-Soziologe mit technikwissenschaftlicher Richtung im Verkehrswesen (Studium an der Technischen Universität Berlin). Seit mehr als 10 Jahren in der Projektleitung „Digitalisierung“ und seit über 15 Jahren als Berater mit Schwerpunkt Mobilität (DB Bahn, Cisco, UBER, Gründer und Unternehmer Mobility Data Lab GmbH) beheimatet.

