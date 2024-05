Digitale Transformation: Der Schlüssel zur Modernisierung der Energiewirtschaft

Revolution im Energiesektor: Verbindung von digitaler und grüner Revolution. Warum ohne die Digital-Wende die Energiewende stillsteht? Bedeutet Digitalisierung Effizienzgewinn oder Kostenfalle?

Die Umstellung auf grüne Energiequellen stellt Deutschland vor eine doppelte Herausforderung: die Umstellung auf grüne Energiequellen und deren effiziente Nutzung. Die Schlüsselrolle in diesem Wandel spielt die Digitalisierung. Laut Timo Sillober, CEO der Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD), erfordert die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende auch eine umfassende Digital-Wende. Durch die Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien, einschließlich Künstlicher Intelligenz (KI) und Echtzeit-Datenanalyse, ermöglichen die Produkte der Energiekonzepte Deutschland nicht nur eine effizientere Energieverwendung, sondern auch eine signifikante Kostensenkung für den Endverbraucher.

Digitalisierung: Unverzichtbar und herausfordernd für die Energiewende

Deutschlands Energieversorger stehen vor einer Herausforderung: Mit etwa 1,6 Millionen dezentralen Erzeugungsanlagen müssen sie die Stromverteilung und -steuerung grundlegend neu organisieren. Dies macht die Energiewende zum umfangreichsten IT-Projekt der Nation. Die Digitalisierung wird dabei als zentraler Hebel gesehen, doch sie erfordert von den Energieunternehmen, echte Datenspezialisten zu werden, um komplexe Datenströme aus Smart Metering und Netzbetrieb effizient zu verarbeiten.

Diese Transformation zwingt Unternehmen nicht nur zur Optimierung interner Prozesse, sondern auch zur Neugestaltung ihrer Geschäftsmodelle, um auf einem sich schnell verändernden Energiemarkt bestehen zu können. Trotz der Vorteile, die die digitale Transformation bietet, wie die Verbesserung des Kundenservices durch personalisierte Produkte und die Optimierung von Vertriebskanälen, stellt sie die Unternehmen vor signifikante Herausforderungen: Die notwendige Integration neuer Technologien und Methoden erfordert massive Investitionen und einen tiefgreifenden Kulturwandel. Zudem bringt die Erosion traditioneller Branchengrenzen und die Notwendigkeit, neue Kooperationen einzugehen, zusätzliche Unsicherheiten. In diesem Kontext müssen sich die Unternehmen fragen, ob sie sich schnell genug adaptieren können, um in einer digital dominierten Energielandschaft zu überleben.

Digitalisierung als Motor für Wirtschaftlichkeit in der Energiewirtschaft

Stellen wir uns vor, wir haben ein Apfelbäumchen im Garten, das mehr Früchte trägt, als gegessen werden können. Ähnlich verhält es sich mit vielen deutschen Haushalten, die durch Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern zu Stromproduzenten werden. Wenn die Sonne scheint, erzeugen sie mehr Energie, als sie benötigen, und speisen den Überschuss ins Netz ein. Diese Haushalte werden zu „Prosumern“ – sie sind zugleich Produzenten und Konsumenten von Strom. Die Energiekonzepte Deutschland GmbH unter der Leitung von CEO Timo Sillober nutzt die Digitalisierung, um diese neuen „Prosumer“-Bedürfnisse besser zu verstehen und passgenaue Produkte anzubieten. Diese digitalen Werkzeuge ermöglichen es nicht nur, den Energieverbrauch und die -produktion genau zu steuern, sondern auch die Netzstabilität zu gewährleisten, indem sie die Stromzufuhr intelligent den Bedürfnissen und der Verfügbarkeit anpassen. Verfolgt wird das Ziel, dadurch die Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Umgang mit Energie deutlich zu steigern und zugleich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Dynamisches Energiesparsystem: Energieverwaltung neu

Mit dem Deutschland-Start der erweiterten Technologie bringt EKD eine Pionierlösung auf den Markt: Ein dynamisches Energiesparsystem, das erstmals Wetterprognosen integriert, um den Energiebedarf und die Stromproduktion privater PV-Anlagen vorherzusagen. Dieses System unterstützt Haushalte dabei, ihren Energieverbrauch intelligent zu steuern, indem es voraussagt, wann die eigene Solaranlage weniger Strom produziert und es besonders günstig ist, Strom aus dem Netz zu beziehen.

Intelligente Wettervorhersagen für maximale Effizienz

Durch die automatische Analyse regionaler Wetterdaten kann das System präzise vorhersagen, wann die Sonneneinstrahlung für die heimischen Solaranlagen optimal ist. An einem regnerischen Vormittag beispielsweise wird das System den Haushaltsspeicher mit preiswertem Netzstrom füllen, um diesen dann bei sonnigen Nachmittagen mit selbst erzeugter Energie zu ergänzen. Diese strategische Nutzung der Wettervorhersage ermöglicht es den Verbrauchern, ihre Energiekosten erheblich zu senken – EKD schätzt eine jährliche Ersparnis von etwa 2.000 Euro für eine vierköpfige Familie.

Dynamisches preisbasiertes Laden: Die Zukunft des Energiemanagements

Ein weiterer technologischer Fortschritt, der das dynamische Energiesparsystem ergänzt, ist das dynamische preisbasierte Laden. Diese Funktion ermöglicht es den Systemen, den Speicher immer dann aufzuladen, wenn der Strompreis am niedrigsten ist, eine direkte Reaktion auf das Überangebot an Energie im Netz. Dieses Vorgehen ist besonders in den Wintermonaten von Vorteil, wenn die von den heimischen PV-Anlagen erzeugte Sonnenenergie nicht ausreicht, um den Energiebedarf zu decken.

Zukunftspläne und Expansion

Zeitnah plant EKD, die Funktionalität ihres intelligenten Energiemanagementsystems weiter auszubauen. Neue Funktionen wie smarte Steckdosen, die aus der Ferne aktiviert werden können, sollen den Energieverbrauch noch weiter optimieren und autonom gestalten. Damit wird nicht nur die Energiewende, sondern auch die digitale Transformation im Energiebereich weiter vorangetrieben.

Pressesprecherin: Katharina Frauendorf

Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung, spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von hochmodernen Solar- und Batterietechnologien für Eigenheime. Mit dem innovativen EKD365+ Ganzjahresenergiesystem bietet EKD eine umfassende Lösung, die Kunden maximale Autarkie durch Solarstrom ermöglicht und gleichzeitig den Energieverbrauch optimiert. EKD steht für dauerhaften, verlässlichen Stromertrag vom eigenen Dach, signifikante Kostenersparnisse und langfristige Begleitung, um die Energiewende im Eigenheim voranzutreiben.

