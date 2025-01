Digitale Sinus-Milieus® in AIlon: In kürzester Zeit von der Analyse zur Kampagne

Neue Kooperation vereint Gesellschafts- und Zielgruppenforschung mit effizienter Kampagnenplanung auf einer Plattform.

Lüneburg, 30. Januar 2025 – In einer wegweisenden Kooperation mit dem SINUS-Institut hat ERASON, Entwickler der Markt- und Konsumforschungs-KI AIlon, die Sinus-Milieus digitalisiert und in AIlon integriert. Damit wurde ein Meilenstein für die Marketing- und Kommunikationsbranche geschaffen. Unternehmen können ab sofort ihre Zielgruppen in wenigen Minuten den renommierten Sinus-Milieus zuordnen und unmittelbar crossmedial aktivieren – schnell, präzise, effizient.

Zielgruppen-Goldstandard goes KI

Die Sinus-Milieus gelten seit Jahrzehnten als Goldstandard der Zielgruppenforschung. Mit über 40 Jahren Erfahrung in Werte- und Lebensweltforschung sowie rund 100.000 repräsentativen Interviews pro Jahr bietet das SINUS-Institut ein tiefgehendes Verständnis unserer Gesellschaft.

Durch die Integration in die KI-gestützte AIlon-Plattform von ERASON wird dieses leistungsstarke Zielgruppeninstrument nun für die Planung operationalisiert. Unternehmen können in weniger als zehn Minuten ihre Zielgruppen in AIlon anlegen und erhalten eine präzise Verkreuzung mit den Sinus-Milieus inklusive milieu-spezifischer Aktivierungsparameter – automatisiert und in Rekordzeit.

„Die Digitalen Sinus-Milieus verbinden wissenschaftlich fundierte Zielgruppensegmentierung mit modernster Aktivierungstechnologie“, erklärt Niklas M. Mrutzek, Executive Partner bei ERASON. „Das Resultat bietet ein neues Niveau an Effizienz in der Zielgruppenansprache sowie Aktualität und Umfang der Daten.“

Von der Kartoffel-Grafik zur zielgenauen Kampagne

Mit nur wenigen Klicks analysieren Unternehmen auf der interaktiven AIlon Dashboard-Oberfläche ihre Zielgruppen: Die bekannte „Kartoffel-Grafik“ zeigt auf einen Blick, wie stark Zielgruppen in den einzelnen Milieus vertreten sind. Zusätzlich liefert die Plattform umfassende Daten zu Soziodemografie, Lebensstil, Konsumverhalten und Mediennutzung – und identifiziert die optimalen digitalen Medienkanäle.

Die echte Revolution: AIlon übersetzt die gewonnenen Insights automatisch in konkrete Targeting-Parameter, die direkt in Kampagnen auf Plattformen wie Google, Meta, (d)OOH oder Connected TV umgesetzt werden können.

Vielseitige Einsatzbereiche: Strategisch und operativ unschlagbar

Die Digitalen Sinus-Milieus in AIlon bieten weitreichende Möglichkeiten für Marketing- und Kommunikationsverantwortliche:

-Strategisches Marketing: Markt- und Zielgruppenanalysen, Markenpositionierung, Potenzialermittlung

-Kommunikationsplanung: Milieu-spezifische Botschaften, Touchpoint- und Messaging-Analysen

-Mediaaktivierung: Präzise Kampagnenplanung und -aktivierung in Social Media, Programmatic Advertising und (d)OOH.

Ein agiles Ökosystem für jede Branche

Ob Luxusgüter, Tourismus, Politik oder Medien: Die Digitalen Sinus-Milieus in AIlon eröffnen neue Wege, Kunden- und Käufergruppen zu verstehen, Produkte gezielt zu positionieren und Kommunikationsmaßnahmen treffsicher umzusetzen.

„Die erstmalige Kombination von Sinus-Milieus und KI-Technologie über AIlon ist eine echte Innovation“, so Jan Hecht, Director Research und Consulting beim SINUS-Institut. „Es war noch nie so einfach, die Sinus-Milieus so effizient und crossmedial zu aktivieren.“

Über das SINUS-Institut

Die SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH mit Standorten in Heidelberg und Berlin ist seit über 40 Jahren Spezialist für psychologische und sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung. Das Institut entwickelt Strategien für Unternehmen und Institutionen, die den soziokulturellen Wandel als Erfolgsfaktor nutzen.

Ein zentrales Tool dafür sind die Sinus-Milieus – ein Gesellschafts- und Zielgruppenmodell, das Menschen nach ihren Lebenswelten in „Gruppen Gleichgesinnter“ zusammenfasst. Die Sinus-Milieus zählen seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und einflussreichsten Segmentationsansätzen und sind mittlerweile für über 50 Länder verfügbar.

SINUS kooperiert eng mit den Schwesterunternehmen INTEGRAL Markt- und Meinungsforschung in Wien und OPINION Market Research & Consulting, Nürnberg (INTEGRAL-SINUS-OPINION Gruppe).

Weitere Informationen über das SINUS-Institut unter www.sinus-institut.de.

Kontakt für Rückfragen:

SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH

Jan Hecht

Telefon: +49 (0)6221 – 80 89 – 53

Mail: jan.hecht@sinus-institut.de

Über ERASON GmbH

ERASON ist ein Science-Spin Off der Leuphana Universität Lüneburg. Mit seiner Flagship-KI AIlon hat ERASON eine ganzheitliche Marktforschungslösung entwickelt, die die Brücke zwischen Zielgruppenanalyse und Mediaaktivierung schlägt. Der holistische Ansatz liefert kohärente, aktivierbare Markt- und Consumer-Insights für die Marketing-, Kommunikations- und Mediaplanung. So unterstützen wir Agenturen und Werbetreibende – unabhängig von Größe und Budget – datengestützt die Effektivität ihrer Kampagnen zu steigern und Kosteneinsparungen in der Mediaplanung zu realisieren.

Gegründet 2018 in Lüneburg, beschäftigt ERASON rund 20 Mitarbeitende. Zu den Kunden zählen bereits heute zahlreiche namhafte Unternehmen, insbesondere aus den Branchen Automobil, FMCG, Handel, Mode, Banken & Versicherungen, sowie Kreativ- und Mediaagenturen.

