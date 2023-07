Digitale Shopfloor Boards für eine effiziente Produktion

Die zeitgemäße Digital Signage Lösung für Unternehmen

Neben dem digitalen schwarzen Brett, Empfangsmonitoren und dem digitalen Wegeleitsystem hat sich in modernen Unternehmen vor allen Dingen das digitale Shopfloor Board bewährt. Genau deshalb bietet der Premium Software Hersteller komma,tec redaction aus Hamburg neben sämtlichen anderen Digital Signage Lösungen auch digitale Shopfloor Boards an. Das elektronische Shopfloor Board kommt in der Regel da zum Einsatz, wo Produktionsprozesse optimiert werden sollen. Das digitale Shopfloor Board bietet Nutzern nämlich einige beachtliche Vorteile, die in erster Linie in der Fertigungsindustrie zum Tragen kommen.

Mit Hilfe eines digitalen Shopfloor Boards ist innerhalb eines Betriebs absolute Transparenz bezüglich der Kommunikation möglich. Informationen beispielsweise aus der Fertigung können auf dieser Digital Signage Lösung direkt angezeigt werden und sind damit für das gesamte Team sichtbar. Dadurch, dass alle Mitarbeiter Zugriff auf dieselben Informationen haben, können sie sich aktiv in die Produktion einbringen, was sowohl die Produktivität als auch die Zusammenarbeit fördert. Aktuelle Neuigkeiten wie Kennzahlen und Produktionsfortschritte werden dank Echtzeit-Visualisierung direkt auf dem digitalen Infoboard angezeigt, und auf diese Weise lassen sich Verzögerungen in der Fertigung sofort erkennen, wodurch schnellstmöglich Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Das digitale Shopfloor Board erleichtert aber auch in anderer Hinsicht den Arbeitsalltag erheblich. So können auf diesem speziellen elektronischen Infoboard sämtliche Ressourcen angezeigt und verplant werden. Dazu gehören neben Materialien und Maschinen beispielsweise auch die Arbeitseinsätze von Mitarbeitern. Engpässe können somit ebenso schnell erkannt werden wie Überkapazitäten, was zu einer optimalen Ressourcenverteilung und einer idealen Nutzung vorhandener Kapazitäten führt. Dies ermöglicht eine perfekte und effiziente Planung.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

