Digitale Positionierung der Perspectix AG

Die Perspectix AG in Zürich hat sich eine neue Website gegeben. Der mittelständische Softwareanbieter positioniert sich darin als Digitalisierungsspezialist für zwei verschiedene Bereiche: Mit der P´X Industry Solution bietet der Hersteller eine der umfangreichsten Configure-Price Quote-Lösungen (CPQ) für die Industrie an. Die P´X Retail Solution richtet sich an Filialisten im Groß- und Einzelhandel. Die Agentur hightech marketing überzeugte mit Konzept, Design und Realisierung.

Ein innovatives Unternehmen mit Dutzenden internationaler Top-Kunden. Zwei umfangreiche Software-Lösungen, die auf brillante Weise die Bedürfnisse spezifischer Zielgruppen erfüllen. Wie kann man dazu umfassend informieren und dennoch neue Anfragen generieren? Diese Aufgabe hatte die Münchener Agentur hightech marketing zu lösen. Die neue Internet-Präsenz www.perspectix.com stellt das Unternehmen in den globalen Bezugsrahmen der Digitalisierung. Besucher der Startseite erhalten Unternehmensinformationen und werden abwechselnd über beide Lösungen informiert. So entscheiden sie selbst, wann sie die Landingpage „ihrer“ Zielgruppe besuchen. „Insgesamt war die Realisierung unseres neuen Web-Auftritts durch hightech marketing ein voller Erfolg“, sagt Andre Kälin, Geschäftsführer der Perspectix AG. „Die Vertrautheit der Agentur mit unserem Unternehmen und unseren Produkten half uns, eine maßgeschneiderte Website zu schaffen, die unsere Zielgruppe anspricht und unser Geschäft voranbringt.“

Von Anfang an demonstrierte das Hightech Marketing-Team eine tiefgreifende Kenntnis der Marke, Vision und der Kunden von Perspectix. Die bisherige enge Zusammenarbeit und die Fähigkeit, das vorhandene Wissen über das Unternehmen zu nutzen, waren für den Erfolg des Projekts von unschätzbarem Wert.

„Die Entscheidung, Hightech Marketing mit der Realisierung unseres neuen Web-Auftritts zu betrauen, war zweifellos die beste Wahl, die wir treffen konnten“, sagt Andre Kälin. „Als langjähriger Marketingpartner kannten sie unser Unternehmen und unsere Produkte in- und auswendig, was den gesamten Prozess nahtlos und effizient gestaltete.“

Das Designkonzept, das Hightech Marketing entwickelte, war einfach beeindruckend. Das Team verstand es, die Markenidentität zu verkörpern und ein ästhetisch ansprechendes Layout zu schaffen, das sowohl modern als auch benutzerfreundlich war. Die neue Website vermittelte genau das richtige Image des Unternehmens und zieht Kunden magnetisch an.

Doch nicht nur die Ästhetik, die beeindruckt. Die Funktionalität und die nahtlose Benutzererfahrung sind ebenfalls bemerkenswert. Die Website ist perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und ermöglicht es, Informationen über Produkte und Dienstleistungen leicht zu finden. Die klare Navigation und die schnelle Ladezeit lassen keine Wünsche offen.

„Hightech Marketing nutzte auch das umfassende Wissen über SEO, um die Website für Suchmaschinen zu optimieren“, sagt Andre Kälin. Dadurch erreichten wir eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen, was zu einer erhöhten Sichtbarkeit und einem gesteigerten Traffic führte.“

Die reibungslose Kommunikation war ein weiterer positiver Aspekt der Zusammenarbeit. Das Team war immer erreichbar, verfolgte aufmerksam die Anliegen und standen mit ihrer Fachkompetenz und Erfahrung zur Seite.

Unser Name ist unser Programm – als spezialisierte B2B-Agentur bieten wir unseren Kunden Hightech-Marketing. Seit 1994 fokussieren wir erfolgreich auf die Marketingkommunikation erklärungsbedürftiger Produkte und Dienstleistungen. Insbesondere mittelständische Anbieter von Software, Hardware und Dienstleistungen im Industrieumfeld schätzen unsere Expertise und unsere übergreifenden Prozesskenntnisse. Unsere Marketing-Spezialisten kombinieren exzellente technische Kenntnisse aus den Bereichen Hard- und Software mit fundiertem Know-How aus allen Branchen der Industrie.

