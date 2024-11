Digitale Markterkundung mit DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR

Markterkundung in einer Minute: DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR revolutioniert die Durchführung von Markterkunden und Marktanalysen

Mit der neuen SaaS Plattform DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR wird die Markterkundung und Marktanalyse so einfach und schnell wie nie zuvor. Dank innovativer Technologie erhalten Anwender innerhalb von nur ein bis zwei Minuten einen umfassenden Überblick über den Markt, einschließlich relevanter Anbieter und Lösungen, die den definierten Anforderungen entsprechen. Zudem bietet die Plattform eine erste Einschätzung zur Eignung und zum Potenzial der identifizierten Lösungen – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die in dynamischen Märkten stets am Puls der Zeit agieren müssen.

Die digitale Markterkundung mit dem DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Interface und eine einfache Handhabung aus. Nutzer geben lediglich ihre individuellen Anforderungen ein und erhalten daraufhin eine maßgeschneiderte Marktanalyse. Die Plattform wertet dazu eine Vielzahl von Marktinformationen aus, strukturiert diese und stellt sie dem Anwender übersichtlich dar. Unternehmen sparen damit wertvolle Ressourcen, da sie nicht länger aufwendig selbst nach potenziellen Anbietern und Lösungen suchen müssen. Die innovative Analysefunktion ermöglicht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Auswahl neuer Lösungen und Technologien.

„Mit dem DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR geben wir unseren Kunden ein leistungsstarkes Tool an die Hand, das den Markt in kürzester Zeit transparent macht und die Entscheidungsfindung vereinfacht. Unser Ziel ist es, Unternehmen in ihrer digitalen Transformation optimal zu unterstützen und ihnen einen strategischen Vorteil zu verschaffen“, sagt Andreas Pörtner, Inhaber von pörtner consulting, dem Entwickler von DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR.

Der DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR richtet sich an Unternehmen aller Größen, die proaktiv und datengetrieben ihre Marktstrategie gestalten möchten. Besonders in Zeiten rasanter Marktveränderungen und zunehmender Digitalisierung ist eine effiziente Markterkundung essenziell, um konkurrenzfähig zu bleiben und neue Potenziale zu erschließen.

Im Rahmen von Markterkundungen für öffentlichen Ausschreibungen ist der DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR ebenfalls eine hilfreiche Unterstützung. Die Ausschreibungs-Profis von pörtner consulting unterstützen bei Bedarf auch mit Ihrer jahrelangen Expertise in der Planung, Ausführung und Umsetzung von Markterkundungen (insbesondere für die Identifizierung von in Frage kommenden Produkten und Anbietern für Ausschreibungen und Auswahlverfahren).

pörtner consulting ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitale Transformation von Unternehmen und von Marktübersichten und Markterkundungen.

Mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre digitalen Transformationen erfolgreich zu gestalten.

Weitere Informationen sind auf der Website https://www.poertner-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR / pörtner consulting

Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

064355480251



https://www.digital-business-navigator.com

Pressekontakt

pörtner consulting

Andreas Pörtner

Im Bruch 31

56414 Hundsangen

064355480251



https://www.digital-business-navigator.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.