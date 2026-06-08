Digitale ISO-Zertifizierung mit KI-Unterstützung erspart Unternehmen Zeit und Geld

ISO-Zertifizierung mit einer Software der DICIS AG senkt den Aufwand und die Kosten der Zertifizierung um mehr als 80 Prozent.

Mit der DICIS AG,

Leipzig, hat erstmals eine Zertifizierungsstelle die komplexen Anforderungen

der drei wichtigsten ISO-Normen digitalisiert:

– der ISO 9001 (Qualitätsmanagement),

– der ISO 14001 (Umweltmanagement) und

– der ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement).

Damit sinken laut

DICIS-Angaben der zeitliche Aufwand und die Kosten von Unternehmen für eine ISO-Zertifizierung

um über 80 Prozent. Interessierte Unternehmen können die ISO-Zertifizierungssoftware

zunächst einmal 30 Tage unverbindlich testen und mit ihr kostenlos die grundlegende

ISO-Dokumentation, die das Herzstück jeder erfolgreichen Zertifizierung ist,

erarbeiten.Digitale ISO-Zertifizierung erspart Zeit und Geld

„Alleine das Erstellen der

für eine ISO-Zertifizierung erforderlichen Ist-Analyse und des nötigen Maßnahmenplans

dauerte bislang mehrere Wochen“, betont Dr. Jens-Uwe Meyer,

Vorstandsvorsitzender der DICIS AG. „Durch den in die Zertifizierungssoftware

integrierten KI-Assistenten wird der Aufwand auf wenige Stunden reduziert.“

Im Mittelpunkt des

digitalen Zertifizierungsverfahrens steht ein KI-gestützter Assistent. Er führt

die Unternehmen Schritt für Schritt durch die Anforderungen der jeweiligen

ISO-Norm. Statt sich eigenständig durch umfangreiche Regelwerke und

Fachliteratur arbeiten zu müssen, erhalten Nutzer eine interaktive Begleitung,

die sich an der Arbeitsweise eines erfahrenen Beraters orientiert.KI-Assistent hilft beim

Erstellen der Dokumentation

Der KI-Assistent

erklärt die einzelnen Normanforderungen in verständlicher Sprache und stellt

gezielte Fragen zur Organisation, den Prozessen und Abläufen des Unternehmens.

Gleichzeitig unterstützt die Technologie beim Erstellen der erforderlichen

Dokumentation. Richtlinien, Prozesse, Ziele, Risikoanalysen und weitere

Nachweise werden auf Grundlage der Nutzerangaben automatisch vorbereitet und

normkonform strukturiert.

Im nächsten Schritt

bereitet das Expertenteam der DICIS AG die Unternehmen dann auf die

Anforderungen des Zertifizierungsaudits vor. Die eigentliche Zertifizierung

erfolgt in einem Online-Zertifizierungsaudit durch qualifizierte Auditoren der

DICIS AG. Dabei werden die vom Unternehmen aufgebauten Prozesse, Nachweise und

Managementsysteme geprüft und bewertet. Erfüllt das Unternehmen die

Anforderungen der jeweiligen Norm, wird das entsprechende Zertifikat

ausgestellt.Digitale

Zertifizierung: Insbesondere für KMU interessant

„ISO-Zertifizierungen

sind gerade für kleine Unternehmen sehr wichtig,“ betont Dr. Jens-Uwe Meyer. „Der

Weg zur Zertifizierung war jedoch bislang auf die Strukturen großer Unternehmen

zugeschnitten. Kleine Betriebe mussten unverhältnismäßig viel Zeit, Bürokratie

und Geld in diesen Prozess investieren.“ Mit dem digitalen Verfahren und der KI-gestützten

Unterstützung schafft die DICIS AG, so Meyer, „erstmals einen Zugang, der den

Bedürfnissen kleiner Unternehmen entspricht und ihnen die gleichen Chancen wie

großen Marktteilnehmern eröffnet“.

Das digitale

Zertifizierungsangebot stößt denn auch auf eine große Resonanz. Die inzwischen über

400 zertifizierten DICIS-Kunden zeigen, dass insbesondere kleine Unternehmen

einen hohen Bedarf an einfachen, schnellen und bezahlbaren

Zertifizierungsverfahren haben. Ihr innovatives Angebot bietet die DICIS AG

inzwischen auch international an. Das Leipziger Unternehmen konnte erste Kunden

in den USA, Kanada, Irland und Norwegen gewinnen.Mit der digitalen

ISO-Zertifizierung jetzt starten

„Unternehmen, die mit

unseren kostenlosen Tools den ersten Zertifizierungsschritt gehen, erhalten von

uns bereits ein Zertifikat, das ihnen die teilweise Umsetzung der ISO-Normen

bestätigt“, erläutert Dr. Meyer. Dieses können sie beispielsweise für

Marketingzwecke nutzen. Auch das Umsetzen der Maßnahmen mit Hilfe der Software

ist für 30 Tage kostenlos, um es den Unternehmen so einfach wie möglich zu machen,

mit der ISO-Zertifizierung zu starten. „Denn dies“, so Meyer, „ist aus unserer

Sicht die Philosophie des digitalen Zeitalters: Lass‘ die Kunden eine mögliche

Problemlösung einfach ausprobieren; anschließend sollen sie selbst entscheiden,

ob diese etwas für sie ist.“

Nähere Infos über die digitale

Zertifizierung nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001 finden interessierte

Personen und Organisationen auf der Webseite der DICIS AG.

Die DICIS AG, Leipzig, (Digital Institute for Certification of International Standards) ist Marktführer für digitale ISO-Zertifizierungen von kleinen Dienstleistungsunternehmen weltweit. Der Zertifizierungsinstitut bietet einen KI-Assistenten, mit dem Unternehmen ihre Dokumentation in kürzester Zeit anlegen können. Die Zertifizierung erfolgt komplett online.

Kontakt

DICIS AG

Jens-Uwe Meyer

Gerichtsweg 28

04103 Leipzig

0800 – 107 5 107



https://www.dicisgroup.com/

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