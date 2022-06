Digitale Helden 3 Erfolgs-Buchreihe von Christian Gera

Digitale Helden Bank 3 kommt. Die ersten 2 Bände gingen bereits auf Platz 1 der Amazon-Buch-Bestseller.

Digitale Helden unserer Zeit Band 3 braucht das Land. Christian Gera, Bloggerherz-Gründer und Autor der erfolgreichen Buchreihe wird im Dezember 2023 einen neuen Band Digitale Helden (Digitale Helden unserer Zeit Band 3) veröffentlichen. Nie war es wichtiger, Reichweite und Sichtbarkeit in Sachen Personal Branding zu erzeugen. Dies ist die Möglichkeit für Unternehmer/innen im Erfolgsbuch einen Platz einzunehmen.

Bis Ende August läuft die Frist sich bei ihm für einen freien Platz für Digitale Helden zu bewerben; in Nachfrage bei Christin Gera sind noch 5 Plätze von 20 vakant. Via E-Mail an Christian Gera und auf der eigens eingerichteten Internetpräsenz für die Digitalen Helden bloggerherz.de/digitalehelden erhalten Interessierte alle weiterführenden Informationen und einen Ablaufplan. Das Infomaterial zu Digitale Helden lässt keine Fragen offen.

Joschi Haunsperger, Gunnar Kessler, Robert Foit, Sebastian Glöckner, Michael Turbanisch, Adrian Giger, Frederik Malsy, Jens Neubeck, Andre Loibl …. waren in den ersten beiden Bänden. Viele bekannte, mächtige, reichweitenstarke Unternehmer/innen werden 2023 das Buchcover von Christian Gera als Digitale Helden zieren. Die Welt ist jetzt gespannt, wer in den nächsten Erfolgs-Büchern sein wird.

Dieses Mal wird ein Teil der Einnahmen aus Tantiemen von Digitale Helden an einen guten Zweck gespendet, die Reichweite durch noch mehr Teilnehmern (zuvor waren es 8-10, jetzt 20) in den Büchern erhöht.

Dieser gemeinsame Werbe-Effekt ist eine Win-Win Situation für die dargestellten Unternehmerinnen/ Unternehmer , da jeder verpflichtet ist im Rahnen seiner/Ihrer Reichweiten (-Möglichkeiten) auf den eigenen Social Media Kanälen, Newslettern, bei Kunden und Co. zu werben.

Gleichwohl für die eifrigen Leser/innen, die sich wieder auf die neuen Lebensgeschichten freuen. Ebenso folgen jetzt die Hörbücher der ersten 3 Digitale Helden Buch-Bände.

Christian Gera ist neben seinem Herzensprojekt Digitale Helden und seit mittlerweile 12 Jahren als Berufsblogger nun auch als Hörbuchsprecher durchgestartet. Buchbar unter www.christiangera.digital

Dies ist eine hervorragende Ergänzung zu all den Unternehmer/innen im Buch, die sicher gerne Ihre Lebens- Geschichten gut vertont wissen (und/oder die eigenen Kunden & Zielgruppen). Eine Brücke von Unternehmer/innen, die gegenseitig den Kooperationsgedanken schürt, hegt, pflegt – und ausbaut.

Insgesamt ist Digitale Helden unserer Zeit von Christian Gera:

Eine runde und empfehlenswerte Sache, denn: Die Geschichten in den Büchern bleiben, die Menschen, Kooperationen, Aufträge und Leser/innen wachsen daran und darum über die Jahre mit (hoch)- hinaus.

Sie partizipieren von den Erfolgen Ihrer Vorbilder, finden Mentoren und ganz sicher Lösungen und Werte/Ansichten für Ihre eigenen Unternehmen und Unternehmensgründungen.

Gemeinsam statt einsam wurde sich hier auf die Fahne geschrieben, eine Unternehmer-Zusammenkunft in einem Buch-Bestseller zu erschaffen, die fest die Digitalen Zeiten mitprägt. Und gerade in der heutigen Zeit ist es doch wundervoll eben diese Geschichten und Menschen vereinigt zu treffen, um sich an Zielen und Werten von Vorbildern zu orientieren.

Alle Infos und Buch-Platz für Unternehmer/innen in Digitale Helden unserer Zeit ist jetzt noch kurze Zeit frei unter bloggerherz.de/digitalehelden

Bloggerherz als Marke bietet unter Christian Gera Hörbuchsprecher-Leistungen, wie auch Sponsored Post Blogartikel und die Digitale Helden unserer Zeit Buchreihe. Bloggerherz.de und Freizeitcafe.info und christiangera.digital für alle weiteren Informationen.

