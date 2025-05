Digitale Hausverwaltung: Novumstate sucht weitere Hausverwaltungen zur Übernahme in Deutschland

Digitale Hausverwaltung auf Wachstumskurs: Novumstate sucht weitere Hausverwaltungen zur Übernahme in Deutschland

Die Novumstate GmbH ( www.novumstate.com), ein innovatives Unternehmen im Bereich der digitalen Hausverwaltung, setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort. Mit Unterstützung des erfahrenen Immobilieninvestors Holger Ballwanz richtet sich Novumstate gezielt an bestehende Hausverwaltungen in Deutschland, die eine Übernahme oder Beteiligung in Erwägung ziehen.

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) sowie CEO der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), bringt nicht nur Kapital, sondern auch strategisches Know-how und ein starkes Netzwerk ein. Damit unterstützt er das erklärte Ziel von Novumstate: die vollständige Digitalisierung und Prozessoptimierung der Hausverwaltungsbranche.

„Wir denken die traditionellen Strukturen in der Hausverwaltung neu“, erklärt David Pikart, Co-Founder der Novumstate GmbH. „Mit unserer digitalen Plattform setzen wir auf Effizienz, Transparenz und Serviceorientierung – für Eigentümer, Mieter und Investoren gleichermaßen.“

Ziel: Über 30.000 verwaltete Einheiten bis Ende 2025

Aktuell verwaltet Novumstate über 16.000 Einheiten. Bis Ende dieses Jahres soll diese Zahl auf über 30.000 Einheiten steigen – ein Meilenstein, der Novumstate bereits zu den Top 1% der Hausverwaltungen in Deutschland zählen würde. Für das kommende Jahr strebt das Unternehmen an, mit über 40.000 verwalteten Einheiten sogar in die Top 0,4% vorzurücken.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist die eigens entwickelte digitale Plattform, die im aktuellen Jahr schon an den Start gegangen ist. Sie basiert auf modernster Technologie und künstlicher Intelligenz und vereinfacht die Interaktion zwischen Mietern, Eigentümern und Hausverwaltern radikal.

Digitale Hausverwaltung: Innovation durch Technologie und Personalstrategie

Neben technischen Innovationen liegt ein weiterer Fokus auf dem Ausbau der internen Struktur. Novumstate plant die weitere Einstellung von Prozess-Designern und HR-Experten, um schlanke, skalierbare Abläufe zu etablieren. Die digitale Hausverwaltung wird so zur Blaupause für moderne Immobilienverwaltung in Deutschland.

Mit maßgeschneiderten Automatisierungslösungen und smarten Tools möchte Novumstate die Verwaltung nicht nur effizienter gestalten, sondern auch den Papieraufwand drastisch reduzieren und einen erstklassigen Service bieten.

Wachstum durch Synergien: Übernahmen und Partnerschaften willkommen

Als Teil der geplanten Expansionsstrategie sucht Novumstate gezielt nach Hausverwaltungen in Deutschland, die ihre Geschäftsmodelle modernisieren oder sich einem zukunftsorientierten Unternehmen anschließen möchten. Ziel ist es, durch Synergien und Know-how-Transfer eine starke, einheitliche Plattform im Markt der digitalen Hausverwaltung zu schaffen.

