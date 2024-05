Digitale Hausverwaltung: Immobilieninvestor Holger Ballwanz beteiligt sich an Novumstate

Novumstate (www.novumstate.com), ein innovatives Unternehmen im Bereich der Hausverwaltung, freut sich bekannt zu geben, dass sich der renommierte Immobilieninvestor Holger Ballwanz an dem Unternehmen beteiligt hat.

Novumstate ( www.novumstate.com), ein innovatives Unternehmen im Bereich der Hausverwaltung, freut sich bekannt zu geben, dass sich der renommierte Immobilieninvestor Holger Ballwanz an dem Unternehmen beteiligt hat. Über den genauen Betrag wurde zwischen David Pikart, Co-Founder der Novumstate GmbH, und Holger Ballwanz Stillschweigen vereinbart.

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) und CEO der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), bringt seine umfangreiche Expertise und sein Netzwerk in die Partnerschaft ein, um das Wachstum und die Entwicklung von Novumstate zu unterstützen.

Novumstate hat sich zum Ziel gesetzt, traditionelle Hausverwaltungen durch Digitalisierung, moderne Prozesse und Synergien zu transformieren. Mit dem neu gewonnenen Kapital wird das Unternehmen seine ambitionierten Ziele vorantreiben und innovative Maßnahmen umsetzen, um den steigenden Anforderungen von Immobilieninvestoren, Eigentümern, Mietern und anderen Stakeholdern gerecht zu werden.

Ein Hauptfokus liegt auf dem Aufbau der Gruppenstruktur und der Entwicklung der Plattform mit proprietärer Software. Novumstate plant, talentierte Prozess-Designer und HR-Experten einzustellen, die an der zukunftsorientierten Ausrichtung der Hausverwaltungsbranche arbeiten werden. Durch den Aufbau der Plattform und die Optimierung interner Prozesse strebt Novumstate danach, effiziente und erstklassige Dienstleistungen anzubieten.

David Pikart, Co-Founder der Novumstate GmbH, erklärt: „Wir haben klare Meilensteine vor Augen: Ende diesen Jahres streben wir an, über 20.000 Einheiten zu verwalten und damit bereits zu den Top 1% der Hausverwaltungen in Deutschland zu gehören. Im nächsten Jahr wollen wir die Zielgerade von 30.000 Einheiten überschreiten und somit zu den Top 0,4% gehören.

Novumstate verwaltet derzeit bereits über 14.500 Einheiten. Durch die Einführung einer digitalen Plattform werden Kommunikationswege revolutioniert, und Immobilien effizienter verwaltet. Ein weiterer wichtiger Meilenstein für Novumstate ist die Einführung der eigenen Online-Plattform noch in diesem Jahr. Diese Plattform wird auf modernster Technologie basieren und eine intuitive und effiziente Interaktion mithilfe künstlicher Intelligenz zwischen Mietern, Eigentümern und Hausverwaltern ermöglichen.

„Dank der erfolgreichen Investmentrunde können wir unsere Vision in die Tat umsetzen und die Zukunft der Hausverwaltung maßgeblich beeinflussen“, erklärt David Pikart. „Wir werden die Mittel nutzen, um unsere digitalen Tools weiterzuentwickeln, die Prozessoptimierung voranzutreiben und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen zu implementieren. Dies ermöglicht uns, die Effizienz zu steigern, unnötigen Papierkram zu beseitigen und herausragenden Service zu bieten.“

Novumstate wird in den kommenden Monaten weitere Informationen über seine Projekte und Dienstleistungen bekannt geben. Das Unternehmen lädt Immobilieninvestoren, Eigentümer und Interessierte ein, gemeinsam mit Novumstate die Zukunft der Hausverwaltung zu gestalten.

www.novumstate.com

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

