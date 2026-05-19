Digitale Barrierefreiheit darf für gemeinnützige Organisationen keine Kostenfrage sein

SiteCockpit stellt Vereinen, NGOs und gemeinnützigen Einrichtungen das volle Leistungspaket kostenfrei zur Verfügung

Berlin, 19. Mai 2026. SiteCockpit stellt gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und NGOs sein vollständiges Leistungspaket zur digitalen Barrierefreiheit kostenfrei zur Verfügung.

Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre digitalen Angebote barriereärmer gestalten und die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, sofern sie in den Anwendungsbereich fallen, strukturiert angehen möchten.

Nach der Registrierung genügt der Upload eines Nachweises der steuerlichen Gemeinnützigkeit. Nach Prüfung durch SiteCockpit, in der Regel innerhalb von maximal 48 Stunden, werden sämtliche Funktionen freigeschaltet.

Damit senkt SiteCockpit eine zentrale Einstiegshürde für Organisationen, die häufig mit begrenzten Budgets, kleinen Teams oder ehrenamtlichen Strukturen arbeiten. Gerade gemeinnützige Träger, Sozialverbände, Stiftungen und Vereine betreuen zudem oft Menschen, für die barrierearme digitale Angebote besonders wichtig sind.

Barrierefreiheit ist Teilhabe

Websites, Online-Formulare, Spendenprozesse, Terminbuchungen und Informationsseiten sind für viele Organisationen zentrale Kontaktpunkte.

Sind sie nicht ausreichend zugänglich, entstehen zusätzliche Hürden für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, motorischen Einschränkungen, kognitiven Barrieren oder altersbedingten Nutzungshürden.

Für gemeinnützige Organisationen ist digitale Barrierefreiheit deshalb mehr als eine regulatorische Aufgabe: Sie ist ein praktischer Beitrag zu Teilhabe und besserer Erreichbarkeit.

Voller Funktionsumfang statt Sonderversion

„Gemeinnützige Organisationen leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Gerade sie sollten digitale Barrierefreiheit nicht aus Budgetgründen aufschieben müssen“, sagt Henryk Lippert, Geschäftsführer von SiteCockpit. „Mit dem kostenfreien Zugang möchten wir Vereinen, NGOs und gemeinnützigen Einrichtungen ermöglichen, ihre digitalen Angebote besser zugänglich zu machen.“Gemeinnützige Organisationen erhalten Zugriff auf das vollständige SiteCockpit-Paket: easyVision unterstützt nutzerseitige Anpassungen wie Kontrast- und Darstellungsoptionen. easyMonitoring prüft digitale Barrieren regelmäßig und macht Handlungsfelder sichtbar. easyStatement unterstützt bei der Erstellung und Pflege einer Barrierefreiheitserklärung.

So verbindet SiteCockpit praktische Sofortmaßnahmen mit fortlaufendem Monitoring und nachvollziehbarer Dokumentation.

Die Nutzung ersetzt keine individuelle rechtliche Beratung, hilft Verantwortlichen aber, digitale Barrierefreiheit technisch und organisatorisch fundiert umzusetzen.

Nachweis hochladen, Prüfung abwarten, Funktionen nutzen

Der Zugang ist bewusst einfach gehalten: Nach der Registrierung laden berechtigte Organisationen den Nachweis ihrer Gemeinnützigkeit hoch, etwa die Steuerbefreiung oder den entsprechenden Bescheid des Finanzamts. Nach erfolgreicher Prüfung wird der volle Leistungsumfang freigeschaltet. Alle Informationen zum kostenfreien Angebot:

https://www.sitecockpit.com/de/kostenlose-barrierefreiheit-fuer-gemeinnuetzige-vereine

SiteCockpit ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Fokus auf digitale Barrierefreiheit. Die Plattform unterstützt Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen dabei, digitale Barrieren zu erkennen, zu reduzieren und die Umsetzung nachvollziehbar zu dokumentieren.

Kontakt

SiteCockpit

André Springer

Engeldamm 20

10179 Berlin

030403649898



https://www.sitecockpit.com

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