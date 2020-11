Digital Thermostat Fußbodenheizung EL05 Weiss

Von der Idee zum Produkt

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Einzelraumregelung entstand unser weiteres eigenes Digital Thermostat EL05 für Fussbodenheizung. Bei der Entwicklung des Digital Thermostat für Fussbodenheizung wurde großer Wert auf wichtige und nützliche Funktionen gelegt. Eine Softwareentwicklung im eigenen Hause bot uns entsprechende Flexibilität. Das Digital Thermostat für Fussbodenheizung stellen elektronische Raumtemperaturregler in einem eleganten Design für die Montage in einer UP-Dose. Ansprechend im Design, überzeugend in seiner Handhabung und Funktion. Das Digital Thermostat für Fussbodenheizung eignet sich hervorragend als Temperaturregler für wasserführende Fußbodenheizungen als auch Elektroheizungen. Der Regler misst mit dem internen die Raumtemperatur und schließt bei Unterschreitung der Sollwerttemperatur den Heizkontakt. Alternativ ist es möglich anhand des externen Sensors zu regeln. Das übersichtliche LCD-Display ermöglicht eine intuitive Bedienung sowie Erstellung eines Tagesprogramms. Der Sollwert ist im Tagesprogramm in 24 Stunden unterteilt und ist für jeden Wochentag eigenständig definierbar. Viele weitere Funktionen sowie verschiedene Parameter lassen keine Wünsche offen.

Das Digital Thermostat für Fussbodenheizung besitzt ein übersichtliches und großes LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Bereits beim Design wurde großer Wert auf intuitive Bedienung per Touch Steuerung gelegt. Die Anzeige ist übersichtlich gestaltet und die gemessene Raumtemperatur sowie der eingestellte Sollwert lassen mit einem Blick ermitteln. Dargestellt werden auf dem Display die Minuten, die Stunden und der jeweilige Wochentag. Es gibt 7 eigenständige Tagesprogramme, die nach Bedarf einstellbar sind.

Das Digital Thermostat für Fussbodenheizung besitzt eine Anzeigegenauigkeit von 0,1 Grad Celsius. Sollte ein Stromausfall Ihren Haushalt energetisch nicht mehr versorgen, bleiben all Ihre Daten dank der Backupbatterie gespeichert. Das Digital Thermostat lässt sich mit der Schutzklasse IP20 in verschiedenen Räumen eines Hauses oder Wohnung einsetzen. Das Raumthermostat Display ist in 4 Hauptbereiche unterteilt:

1. Im Kopfbereich werden Zeit sowie Datuminformationen inkl. der Tastensperre dargestellt. Der Wochentag sowie die Sommer/Winterzeit wird automatisch basierend auf dem eingestellten Datum berechnet. Die automatische Sommer/Winterzeit Umstellung ist unter Einstellungen entsprechend aktivierbar bzw. deaktivierbar.

2. Im zweiten Bereich werden das Tagesprogramm mit dem Temperatur Sollwert angezeigt. Das Tagesprogramm ist in 24 Segmente unterteilt, was die 24 Stunden eines Tages repräsentiert. In der Summe bilden die 7 Werktage das gesamte Wochenprogramm. Bei Sollwertvorgabe unterscheidet man zwischen einer Komfort Temperatur (für Anwesenheit) sowie einer ECO Temperatur (für Abwesenheit). Die Komfort Temperatur ist für jeden Wochentag unterschiedlich einstellbar, die ECO Temperatur ist hingegen für alle Wochentage gültig und ist unter erweiterten Einstellungen veränderbar. Das Digital Thermostat für Fussbodenheizung wird vom Werk mit einem Wochenprogramm ausgeliefert.

3. Unterhalb des Tagesprogramms wird die gemessene Raumtemperatur dargestellt. Im rechten Bereich stellt das Digital Thermostat die aktuellen Statussymbole dar. Die Aufteilung des Displays ermöglicht so eine sofortige Ablesung aller relevanter Informationen.

4. Im Fußbereich sind die Bedienungstasten zur Steuerung des Raumreglers abgebildet. Es stehen insgesamt 5 Tasten zur Verfügung, mit denen schnell Änderungen am Digital Thermostat einstellbar sind.

Highlights

– Großes LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touch Tasten

– Übersichtliche Anzeige der Sollwerttemperatur sowie gemessener Raumtemperatur

– Darstellung der Uhrzeit (Minuten, Stunden, Wochentag)

– Wochenprogramm mit 7 eigenständigen Tagesprogrammen

– Temperaturmessung mittels internen oder externen Sensors einstellbar

– Definition von Komfort sowie ECO Temperatur gültig im Tagesprogramm

– Datenerhalt im Falle eines Stromausfalls durch eine Backupbatterie

– Heizen/Kühlen, Schaltdifferenz, Kalibrierung, Frostschutz, Display Aus in der Nacht, uvm.

Eine große Auswahl an Digital Thermostat Angeboten erwartet Sie bei uns. Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen, die richtige Entscheidung für Ihr Wohlfühlklima in Ihrem Haus zu schaffen.

Unser Onlineshop existiert seit 2011 und richtet sich primär an Häuslebauer, Renovierer und Firmen, die im Bereich der Heizungsregelung nichts dem Zufall überlassen möchten. Hier erhalten Sie eine vielfältige Auswahl an Digital Thermosten bzw. Raumreglern, die ganz nach Ihren Bedürfnissen die Einzelraumregelung steuern können. Wir bieten Ihnen bezahlbare Technik zum vernünftigen Preis an.

Beratung vor dem Kauf sowie Unterstützung bei weiteren Fragen sind Eigenschaften, die uns von den Mitbewerbern absetzen. Wir hören, riechen, verstehen und entwickeln inzwischen eigene Digital Thermostat Modelle, die Sie in unserem Onlineshop begutachten können. Achten Sie auf die Digital Thermostat Modelle mit dem Merkmal “INHOUSEENTWICKLUNG”, denn hier wurden alle notwendigen Funktionen und Aspekte berücksichtigt, die eine möglichst einfache und dennoch effektive Heizungsregelung ausmachen.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns am besten per Email oder Telefon. Unser Support bemüht sich jede Email fachgerecht innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

