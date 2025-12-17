Digital Recovery PHD GmbH über Resilienz und Datenwiederherstellung

Angesichts immer raffinierterer Cyberangriffe rückt der Schutz geschäftskritischer Daten stärker denn je in den Fokus. Besonders für Unternehmen im Mittelstand und Konzernumfeld ist der Aufbau einer resilienten Dateninfrastruktur essenziell, um Ausfallzeiten zu minimieren und Betriebsfähigkeit zu sichern. Digital Recovery PHD GmbH hat sich genau darauf spezialisiert: Das Unternehmen setzt auf professionelle Ransomware-Datenrettung und innovative Backup-Architekturen, die Manipulationen und Verschlüsselungstrojanern widerstehen.

Cyber-resilientes Backup: Der entscheidende Unterschied

IT-Notfälle wie Ransomware-Angriffe gehören längst zum Alltag und treffen Unternehmen jeder Größenordnung. Einfache Backups reichen in diesem Kontext nicht mehr aus, da diese im Ernstfall ebenfalls kompromittiert werden können. Digital Recovery PHD GmbH rückt deshalb cyber-resiliente Backup-Konzepte in den Mittelpunkt, die auf unveränderbaren – sogenannten Immutable – Backups beruhen. Solche Strukturen erlauben, auch nach einer Verschlüsselungsattacke oder Sabotage sämtliche Daten vollständig und nachweisbar wiederherzustellen.

Ransomware-Datenrettung: Kompetent, diskret und schnell

Kommt es trotz Prävention zu einem IT-Notfall durch Verschlüsselungstrojaner, zählt jede Minute. Die Digital Recovery PHD GmbH setzt nicht auf Standardlösungen, sondern auf forensisch fundierte Strukturen und ein erfahrenes Incident-Response-Team. Mit eigenen Recovery-Laboren und langjähriger Expertise gelingt es immer wieder, auch scheinbar verlorene oder verschlüsselte Unternehmensdaten wiederherzustellen – selbst bei komplexen Angriffen, die von offiziellen Stellen oft als „unlösbar“ eingestuft werden. Ein spektakulärer Fall: Die vollständige Wiederherstellung von 40 TB bei einem Automobilzulieferer, der von einem gezielten Angriff betroffen war.

Technologische Exzellenz trifft strategische Beratung

Die Entwicklung spezialisierter Methoden zur Datenwiederherstellung hat die Digital Recovery PHD GmbH in den vergangenen Jahren zu einem relevanten Partner für mittelständische und große Unternehmen gemacht. Der Fokus liegt nicht allein auf der Technik, sondern auf dem gesamten Prozessmanagement – von der schnellen Analyse über die Sicherung gerichtsfester Beweise bis zur Kommunikation mit Angreifern und der gezielten Wiederherstellung. Begleitende Beratung sorgt dafür, dass Unternehmen anschließend mit einer robusten Backup-Architektur wie Datto IRIS resilienter gegen künftige Attacken werden.

Branchenübergreifende Bedrohung und worauf es ankommt

Insbesondere durch die zunehmende Professionalisierung der Angreifer und den Einsatz von KI können klassische Backup- und Sicherheitsmaßnahmen oft nicht mehr Schritt halten. Unternehmen benötigen daher ein Zusammenspiel aus fortschrittlicher Technologie, schneller Incident Response und kontinuierlicher Anpassung an neue Bedrohungsszenarien. Immense Vorteile bringt es, Anbieter wie die Digital Recovery PHD GmbH an der Seite zu haben, die nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch umfassende Branchenkenntnisse und Erfahrung aus realen Krisensituationen einbringen.

Kostenfreier IRIS Backup Check ab September 2025

Ab September 2025 bietet Digital Recovery PHD GmbH einen kostenfreien IRIS Backup Check an. Unternehmen im Mittelstand und Konzernumfeld können damit ihre Backup-Resilienz gezielt prüfen und erhalten konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung. Ziel ist, potenzielle Schwachstellen zu erkennen, bevor ein Cyberangriff effektiv werden kann. Wer echte Resilienz und professionelle IT-Notfallhilfe sucht, findet in der Digital Recovery PHD GmbH einen konsequenten und technisch führenden Partner.

Digital Recovery ist ein auf B2B-Datenwiederherstellung spezialisiertes Datenrettungsunternehmen mit 25 Jahren Branchenerfahrung und 24/7-Notfall-Support – von Storage-/RAID- und Server-Umgebungen bis zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, u. a. mithilfe der proprietären Tracer-Technologie.

