„Digi-Jockey“ Event-Musikprogramm per Livestream

Für: Firmenfeier, Messe, Geburtstag

Digi-Jockey = Digitaler DJ als Livestream

Der Augsburger Radiosender & Musikverlag „Maretimo Records“ hat mit dem Serviceangebot „Digi-Jockey“ ein neues Partymusikprogramm für kleine Events im Angebot. Das nonstop tanzbare Profi-Musikprogramm wird vom international ausgezeichneten DJ „Michael Maretimo“ zusammengestellt, nonstop gemixt und wird dem Kunden zeitlich passend zu seinem Event wie eine Radiosendung gesendet.

Das Besondere an diesem Angebot ist, dass es sich um einen digitalen DJ als Livestream handelt und somit eine smarte Lösung für überall dort bietet, wo nicht unbedingt ein physischer DJ benötigt wird, aber dennoch eine professionelle & handverlesene Partyplayliste gefordert ist. Das Angebot schließt damit die Lücke zwischen hochpreisigem Live-DJ oder Band und selbst erstellter Playliste.

Das Musikprogramm ist nach 6 Stilrichtungen (Housemusic) beeinflussbar und auch Musikwünsche sind möglich. Der Kunde hat zusätzlich den Vorteil, dass das Musikprogramm nonstop gemixt ist, dadurch nonstop tanzbar ist und ohne Pausen oder Werbeunterbrechungen gesendet wird. Die Übertragung erfolgt per Livestream, in hoher digitaler Qualität und ist technisch sehr einfach via App zu empfangen.

„Digi-Jockey“ ist somit eine perfekte Lösung für Veranstaltungen mit begrenztem Budget, die aber dennoch handverlesene und professionelle Partymusik benötigen. Egal ob für private Feiern, Firmenevents oder auch Messen – Das „Digi-Jockey“ Musikprogramm kann individuell an die Wünsche des Kunden angepasst werden und auch Musikwünsche sind möglich.

Weitere Informationen sowie ein Erklärvideo finden sich auf der Website von Maretimo Records unter https://www.maretimo-records.com/booking-digi-jockey/

Radiosender, Musiklabel & Verlag

