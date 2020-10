Filmempfehlung von Schauspieler Timo Jacobs: “Valley of the Gods”

In wenigen Tagen beginnt das Internationale Uranium Film Festival in Berlin, vom 15. bis 18. Oktober 2020 im Kino in der Kulturbrauerei, Prenzlauer Berg. Mehrere deutsche ErstauffĂĽhrungen und Filmemacher aus Italien, Deutschland und Polen sind mit dabei.

Der deutsche Schauspieler, Regisseur und Produzent Timo Jacobs hat sich das internationale Festivalprogramm angesehen und empfiehlt dem Berliner Publikum besonders den Film VALLEY OF THE GODS (Dolina Bogow) des polnischen Regisseurs Lech Majewski.

Timo Jacobs: “Wenn es bei einem Film wirklich klar ist, wo er gesehen werden muss, dann ist es bei “Valley of the Gods” vom GroĂźmeister Lech Majewski. Dieser Film gehört ins Kino! Die Bilder sind unfassbar schön und faszinierend, sie nehmen uns mit zurĂĽck in die Natur und stellen uns dieser gegenĂĽber. Die Erzählweise von Lech Majewski ist packend, ohne sich aufzudrängen, die Verbindungen von Kausalzusammenhängen sind abstrakt, aber harmonisch. Seine Handschrift ist brillant, aber ohne einen bekannten Typus zu erfĂĽllen. Das vermag auch die eine oder die andere Verwirrung auszulösen, aber genau dies brauchen wir, um dahin zu kommen, wo Lech Majewski uns hinbekommen möchte: Aber das finden Sie doch bitte fĂĽr sich selber raus, gehen Sie ins Kino. Viel VergnĂĽgen!”

VALLEY OF THE GODS, ein Spielfilm mit Stars wie John Malkovich, Josh Hartnett und Berenice Marlohe wurde u.a im Monument Valley der Navajo Nation in Utah gedreht. Der reichste Mann der Welt will in einem fĂĽr die Navajo heiligen Gebiete radioaktives Uran abbauen. Der surrealistische Spielfilm wird am Abschlusstag des Festivals, am Sonntag, den 18.10. um 19.30 Uhr gezeigt (Einlass ab 19 Uhr), mit dabei auch Regisseur Lech Majewski aus Katowice.

Timo Jacobs ist Schauspieler, Regisseur und Produzent. Der gebĂĽrtige Itzehoer lebt und arbeitet in Berlin. (Foto Credit Max Bertani 2020). International Uranium Film Festival In Berlin Programm: www.uraniumfilmfestival.org

Internationales Filmfest zum Thema Atomkraft. Vom Uranbergbau bis zum Supergau, von Hiroshima bis Fukushima.

