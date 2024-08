Diese Flügel leben länger – Schneckenflügel aus Hardox® HiAceUmgebung

Edelstahl kontra Hardox® HiAce in abrasiv-saurer Umgebung

Richtig sauer, abrasiv oder eiskalt, das ist kein Problem für die neuen Spezial-Schneckenflügel. Zusammen mit Stahl von SSAB bietet die C.E. Schneckenflügel GmbH zukünftig mit dem Werkstoff Hardox® HiAce Schneckenflügel in einer besonders säurebeständigen und abriebfesten Variante an.

Erfahrungen zeigen bereits, dass Schneckenflügel aus Hardox® HiAce im pH-Bereich von 3,5 bis 6 eine bis zu dreifach längere Lebensdauer gegenüber klassischen Verschleißstählen bieten. „Wir freuen uns als Marktführer für Schneckenflügel so eng mit SSAB zusammenzuarbeiten, um für unsere Kunden neue Materialien zu erproben“ erklärt Leonard Nolte, einer der Geschäftsführer bei der C.E. Schneckenflügel GmbH.

Das in Edewecht/ D ansässige Unternehmen ist seit über 40 Jahren am Markt und hat sich ganz auf die Herstellung von Schneckenflügeln aus Stahl spezialisiert. Geliefert werden kaltverformte, montagefertige und millimetergenau hergestellte Schneckenflügel von klein bis ganz groß.

Schneckenflügel in 50 mm Materialstärke für Schneckenförderer mit bis zu 3 m Durchmesser haben das Werk schon verlassen. Das Anwenderspektrum reicht von der Lebensmittelindustrie bis in den Großkraftwerksbereich.

Dank selbstausgebildeter Fachkräfte, kombiniert mit dem einzigartigem Know-How bei den Bearbeitungsmaschinen, ist das Unternehmen heute europäischer Marktführer in dieser Sparte. Getreu dem Motto „schnell, präzise, günstig“ liefert die C.E. Schneckenflügel GmbH Schneckenflügelgänge an alle namhaften Anlagen- und Maschinenbauer in ganz Europa. Zentro-konische Ausführungen oder mit speziellem Steigungswinkel versehene eingeschlossen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Revisionsmarkt.

Das im ost-westfälischen Rödinghausen gelegene Gut Böckel befindet sich in Privatbesitz und wird für kulturelle Veranstaltungen geöffnet. Neben dem Anbau von Getreide, Raps und Rüben wird eine große Biogasanlage betrieben, die auch das Heizen der feuchten Gebäudesubstanz ermöglicht.

Das Gut Böckel hatte für seine Biogasanlage bisher immer Schneckenflügel aus Edelstahl eingesetzt, um Mais und Gülle zu mischen, bzw. um diese für seine Gasproduktion zu fördern. „Die Fördermedien greifen den Edelstahl auch mechanisch ganz schön an, was zu einer verringerten Standzeit der Ausrüstung führt,“ erklärt Daniel Pluntke, Verwalter bei Gut Böckel.

„Im Rahmen einer Präsentation von SSAB hatte sich die Schneckenflügel GmbH eingehend über Hardox® HiAce informiert. Die Kennzahlen und die Einsatzreferenzen mit diesem Verschleistahl überzeugten dann sofort,“ berichtet Jörg Freyer, Regional Sales Manager bei SSAB. Leonard Nolte von der Schneckenflügel GmbH ist Innovationen immer aufgeschlossen und schlug der Gutsverwaltung Böckel vor, bei der anstehenden Revision seiner Förderschnecke, von Edelstahl auf Hardox® HiAce umzusteigen. Der Anwender folgte dieser Empfehlung. Das Edewechter Unternehmen produzierte und lieferte daraufhin den einbaufertigen Schneckenflügelsatz aus. Die erfahrene Schlosserei von Gut Böckel war erstaunt, wie einfach sich Hardox HiAce schweißen ließ. Der Ausbau, die Überarbeitung und der Einbau der Förderschnecke war innerhalb eines Tages durchgeführt. Seit dem Umstieg auf die neue Lösung vor mehr als sechs Monaten ist bisher kein Verschleiß zu bemerken. Ende Meldungstext. Text und 9 Fotos download hier:

www.pr-download.com/ssab38.zip (link im Browser eingeben)

SSAB ist ein in Nordeuropa und den USA ansässiges Stahlunternehmen. SSAB bietet Produkte und Dienstleistungen mit Mehrwert an, die in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt wurden – damit die Welt stärker, leichter und nachhaltiger wird. SSAB beschäftigt Mitarbeiter in über 50 Ländern. SSAB verfügt über Produktionsstätten in Schweden, Finnland und in den USA. SSAB ist an der Nasdaq Stockholm notiert und an der Nasdaq Helsinki zweitnotiert.

Firmenkontakt

SSAB Swedish Steel GmbH

Ursula Egenhofer

Hamborner Strasse 55

40472 Düsseldorf

+49 (0)211 9125 143



http://www.ssab.com

Pressekontakt

PREWE

Michael Endulat

Goldberger Str. 12

27580 Bremerhaven

0471 4817444



http://www.prewe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.