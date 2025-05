12.05.25 08:14

AC Research

Vancouver ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.001.png

Link zum Report: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Diese_Aktie_schuetzt_Sie_Fiat_Kollaps_Digital_Commodities_Capital_liefert_Antwort_Gold_und_Krypto-18537800

Executive Summary

12.05.2025

Diese Aktie schützt Sie vor dem Fiat-Kollaps

Digital Commodities Capital liefert die Antwort in Gold und Krypto

Der Countdown läuft: Wer jetzt nicht in unseren neuen Crypto Hot Stock Digital Commodities Capital Corp. (ISIN CA25383T1003 / WKN A414JE, Ticker: W040, CSE: RIPP, OTCQB: DGCMF) investiert, könnte eine der größten Chancen dieser Dekade verpassen. In einer Welt, in der Fiat-Währungen ihren Wert verlieren, Inflation nicht mehr nur ein vorübergehendes Phänomen ist und klassische Anlageformen zunehmend versagen, bietet sich Anlegern jetzt ein seltener Moment: Die Gelegenheit, frühzeitig Teil eines Unternehmens zu werden, das exakt dort investiert, wo die Zukunft entsteht – in digitalen Vermögenswerten und harten Rohstoffen. Während Zentralbanken weiter Geld drucken, Schuldenberge ins Unermessliche wachsen und globale Unsicherheit zur Norm wird, positioniert sich Digital Commodities Capital Corp. als intelligenter Zufluchtsort für Kapital – mit klarer Strategie, fokussiertem Management und Investments, die bereits jetzt von institutionellen Umwälzungen profitieren.

Digital Commodities Capital ist gründergeführt, fokussiert und kompromisslos effizient. Gründer und CEO Brayden Sutton ist nicht nur ein erfahrener Kapitalmarktstratege – er ist selbst massiv investiert. Ein bedeutender Teil seines privaten Vermögens steckt in diesem Unternehmen. Das spricht Bände. Brayden Sutton steht mit seinem Namen, Know-how und Kapital hinter jedem Schritt des Unternehmens. Für Anleger bedeutet das: Entscheidungen werden aus echter Überzeugung getroffen – nicht aus Opportunismus.

Was macht Digital Commodities Capital so einzigartig? Es ist das strategische Zusammenspiel aus wachstumsstarken Kryptowährungen wie XRP – das kurz vor einer Welle institutioneller Adaption durch ETF-Zulassungen steht – und werthaltigen physischen Assets wie Gold und Silber, die seit Jahrhunderten Vermögen durch jede Krise tragen. Während andere noch überlegen, ob sie Bitcoin kaufen sollten, investiert Digital Commodities Capital bereits aktiv in ausgewählte Token mit echtem Nutzen, regulatorischer Klarheit und realwirtschaftlichem Potenzial. XRP, das von über 200 Banken genutzt wird – darunter Bank of America – wird bereits als zukünftiger Nachfolger von SWIFT gehandelt. Wer hier nicht früh dabei ist, sieht später nur noch die Rücklichter.

Keine Fremdfinanzierung, keine Managementverträge, keine teuren Büros – jeder Dollar fließt direkt in wertschöpfende Assets. Digital Commodities Capital operiert mit einer der niedrigsten Burn-Rates der Branche und setzt Maßstäbe in Sachen Kapitaldisziplin.

Gleichzeitig schützt unser Krypto Aktientip 2025 Digital Commodities Capital sein Portfolio mit einem massiven Fundament aus realen Werten: physisches Gold, Silber und strategische Unternehmensbeteiligungen im Blockchain- und Rohstoffsektor. Ein intelligentes, aktiv gemanagtes Portfolio, das nicht nur absichert, sondern aufblüht, wenn die alte Finanzwelt ins Wanken gerät. Genau jetzt, wo das globale Finanzsystem an einem Kipppunkt steht, ist die Zeit für entschlossene Investoren gekommen, sich auf die Gewinnerseite der Geschichte zu stellen.

Der Markt wird diese Chance nicht lange übersehen. Sobald die geplanten Medienkampagnen anlaufen, Digital Commodities Capital Podcast Reichweite generiert und erste operative Meilensteine sichtbar werden, wird die breite Masse folgen – aber zu deutlich höheren Kursen. Du hast jetzt die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen. Du kannst dir Anteile an einem Unternehmen sichern, das nicht nur den Zeitgeist trifft, sondern Kapital intelligent dorthin lenkt, wo Wert entsteht, wenn Papiergeld zerfällt.

Die nächste Rallye ist nicht hypothetisch – sie ist im Gange. Global steigen die Preise für Edelmetalle, Kryptowährungen verdoppeln ihre Marktkapitalisierung binnen Monaten, und institutionelles Kapital steht bereit, sobald regulatorische Türen sich öffnen. Unser Crypto Hot Stock 2025 Digital Commodities Capital Corp. (ISIN CA25383T1003 / WKN A414JE, Ticker: W040, CSE: RIPP, OTCQB: DGCMF) ist perfekt positioniert – und du kannst jetzt dabei sein.

Zögere nicht. Handle. Werde Teil der neuen Ära des Wohlstands.

10 Gründe jetzt die Aktien von Digital Commodities Capital zu kaufen

1. Die Fiat-Welt bricht zusammen

RIPP ist das RettungsbootWährend traditionelle Währungen durch Inflation und Schuldenberge entwertet werden, bietet Digital Commodities Capital einen klaren Ausweg: ein Portfolio aus digitalen Assets und physischen Rohstoffen – dein Anker in stürmischen Zeiten.

2. 30.700 % Rendite in 10 Jahren? Bitcoin tat es – RIPP reitet diese Welle

Mit Investitionen in Top-Krypto-Assets wie XRP und einem aktiven Managementansatz zielt Digital Commodities Capital auf genau jene Renditen ab, die in der nächsten großen Krypto- und Rohstoff-Rallye möglich sind.

3. $315 Billionen globale Schulden = System am Limit

Das weltweite Finanzsystem steht vor dem Kollaps – Digital Commodities Capital positioniert sich jetzt für den Übergang in eine post-fiat-Ära. Wer später kauft, kauft teurer.

4. Geführt von einem Visionär: Brayden Sutton

Digital Commodities Capital ist gründergeführt, fokussiert und kompromisslos effizient. Gründer und CEO Brayden Sutton ist nicht nur ein erfahrener Kapitalmarktstratege – er ist selbst massiv investiert. Ein bedeutender Teil seines privaten Vermögens steckt in diesem Unternehmen. Das spricht Bände.

5. XRP: Der nächste große ETF-Kandidat

Digital Commodities Capital investiert frühzeitig in XRP – kurz bevor institutionelle Anleger über ETFs einsteigen. Wenn das passiert, wird der Zug schon abgefahren sein.

6. Echtes Diversifikations-Alpha – nicht nur heiße Luft

Während andere Fonds nur „Krypto“ draufschreiben, kombiniert Digital Commodities Capital Hard Commodities, digitale Assets und Beteiligungen in strategischen Sektoren – professionell gemanagt, agil und ohne unnötigen Ballast.

7. XRP wird das neue SWIFT – und RIPP ist dabei

Mit über 200 Finanzinstitutionen, darunter Bank of America, ist XRP auf dem Weg, globaler Zahlungsstandard zu werden. Digital Commodities Capital RIPP ist strategisch positioniert, um davon massiv zu profitieren.

8. Physisches Gold und Silber als Fundament

Gold +5614 % seit 1971 – Digital Commodities Capital nutzt diese bewährte Inflationsabsicherung als Basis und kombiniert sie mit High-Growth-Chancen. Stabilität trifft Explosivität.

9. Lean & fokussiert: Kapital geht in Assets, nicht in Bürokratie

Digital Commodities Capitals schlanke Struktur bedeutet: Jeder investierte Dollar wirkt – keine aufgeblasene Verwaltung, sondern maximale Effizienz für den Anleger.

10. Jetzt einsteigen – bevor die breite Masse es tut

Digital Commodities Capital ist noch ein Geheimtipp. Sobald Medienkampagnen, Podcasts und die Expansion einsetzen, wird der Nachfragesog steigen – wer heute kauft, ist morgen First Mover mit massiven Gewinnchancen.

Crypto Hot Stock 2025 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,090 EUR – 275% Aktienchance

Ein perfekter Sturm – und die Stunde der Non-Fiat-Assets!

Die globale Fiat-Krise – und die Antwort von Digital Commodities Capital

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.002.jpeg

Ein perfekter Sturm – und die Stunde der Non-Fiat-Assets!

Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt der Weltwirtschaft. Drei kraftvolle Megatrends treffen gleichzeitig aufeinander und treiben Anleger in Richtung alternativer Vermögenswerte:

• Rekordhohe globale Schulden: Über $315 Billionen – das sind 333 % des globalen BIP!

• Anhaltend hohe Inflation: Mit 5,8 % in 2024 deutlich über den angestrebten 2 %.

• Explosion des Kryptomarkts: Eine Marktkapitalisierung von $3,96 Billionen – mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr!

Diese beispiellose Konvergenz ist die goldene Stunde für digitale Rohstoffe und alternative Investments!

Der schleichende Tod des Fiat-Geldes

Der US-Dollar hat in den letzten 100 Jahren 96 % seiner Kaufkraft verloren. Seit der Gründung der Fed 1913 sank der reale Wert des Dollars von $26,14 auf nur noch $1,00 im Jahr 2020. Ereignisse wie die Aufgabe des Goldstandards 1971, Finanzkrisen und die COVID-Pandemie haben diesen Trend dramatisch beschleunigt.

Fazit: Fiat-Geld ist ein schmelzendes Eisberg – Anleger brauchen ein rettendes Boot.

Die globale Fiat-Krise – und die Antwort von Digital Commodities Capital

Die Herausforderungen sind klar:

• Wertverlust von Fiatwährungen bedroht Ersparnisse und Altersvorsorge.

• Wirtschaftliche Unsicherheit und explodierende Schulden bringen klassische Märkte ins Wanken.

• Mangel an realen Alternativen zwingt Investoren zu handeln.

Warum Digital Commodities Capital die perfekte Antwort ist

Digital Commodities Capital positioniert sich genau hier als visionärer Vorreiter:

• Non-Fiat Exposure: Zugang zu Kryptowährungen & Hard Commodities – ein echter Inflationsschutz!

• Diversifiziertes Portfolio: Aktiv gemanagt für maximale Resilienz in volatilen Märkten.

• Schlankes Modell: Minimaler Overhead, maximale Rendite für Investoren!

Fazit: DGCMF & RIPP – Die Gewinner der neuen Finanzordnung

In einer Welt, in der Fiatwährungen kontinuierlich an Wert verlieren und die Unsicherheit steigt, sind digitale Rohstoffe und intelligente Kapitalallokation kein Trend – sondern eine Notwendigkeit.

Digital Commodities Capital ist ideal aufgestellt, um von dieser Zeitenwende zu profitieren – agil, fokussiert und zukunftssicher.

Crypto Hot Stock 2025 Digital Commodities Capital Corp. (ISIN CA25383T1003 / WKN A414JE, Ticker: W040, CSE: RIPP, OTCQB: DGCMF) – Jetzt ist die Zeit einzusteigen!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.003.jpeg

Digital Commodities Capital:

Die neue Investmentchance in einer Welt des monetären Umbruchs

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.004.jpeg

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, hoher Inflation und historischer Verschuldung positioniert sich Digital Commodities Capital als das perfekte Vehikel für Anleger, die nach Substanz, Stabilität und Zukunftspotenzial suchen. Dieses Unternehmen trifft den Nerv der Zeit – und das mit einem klaren, strategischen Fokus.

Investitionsfokus mit Weitblick

Digital Commodities Capital setzt auf drei der wachstumsstärksten Sektoren unserer Zeit:

• Digital Assets: Mit einem Schwerpunkt auf XRP und andere Top-Kryptowährungen, die starke Fundamentaldaten und florierende Ökosysteme aufweisen. Die bevorstehenden ETF-Zulassungen geben zusätzlichen Rückenwind.

• Hard Commodities: Physisches Gold und Silber (u.a. via PSLV und PHYS), das historisch in Krisenzeiten Werte bewahrt hat.

• Promising Companies: Frühzeitige, strategische Beteiligungen an Unternehmen aus den Bereichen Blockchain, Rohstoffe und Mining – dort, wo Innovation entsteht.

Warum Non-Fiat-Assets?

Weil Fiat-Währungen – also staatliche Papiergeldsysteme – durch Schulden und Inflation an Kaufkraft verlieren. RIPP setzt dagegen auf:

1. Wachstumspotenzial: Bitcoin legte von 2014 bis 2024 unglaubliche +30.700% zu – Gold +107%, während der US-Dollar – 25% verlor!

2. Diversifikation: Krypto- und Edelmetall-Mix schützt Portfolios vor Marktturbulenzen.

3. Wertspeicher: Sachwerte bewahren Kaufkraft in Zeiten wirtschaftlicher Zerrüttung.

Der perfekte Sturm für Sachwerte ist da

• Rekordverschuldung: $315 Billionen globale Schulden – 333% des Welt-BIP!

• Persistente Inflation: 5,8% weltweite Inflation – weit über Zielwerten.

• Krypto-Boom: $3,96 Billionen globale Marktkapitalisierung – mehr als Verdopplung innerhalb eines Jahres!

Warum jetzt Digital Commodities Capital?

Digital Commodities Capital ist kein klassischer Fonds. Es ist ein agiler, effizient geführter Zukunftsplayer mit:

• Non-Fiat Exposure: Zugang zu echten, inflationsgeschützten Sachwerten

• Diversifiziertem Portfolio: Geleitet von Makrotrends, nicht kurzfristigem Lärm

• Lean Model: Schlanke Struktur – maximale Effizienz, hohe Ertragskraft

Fazit: Eine Aktie für Anleger mit Weitblick

Wer heute in unseren Krypto Aktientip 2025 Digital Commodities Capital Corp. (ISIN CA25383T1003 / WKN A414JE, Ticker: W040, CSE: RIPP, OTCQB: DGCMF) investiert, sichert sich mehr als nur eine Aktie. Man beteiligt sich an einem der wenigen Unternehmen, das die Zeichen der Zeit erkannt hat – und daraus eine klare, investierbare Strategie entwickelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.005.jpeg

Die Zukunft der Geldanlage hat begonnen

XRP ist auf dem Weg, das neue SWIFT zu werden – und Digital Commodities Capital sitzt mit im Cockpit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.006.jpeg

In einer Zeit, in der Fiat-Währungen an Vertrauen verlieren, präsentiert sich Digital Commodities Capital als intelligentes Investment-Vehikel mit klarer Vision: gezielte Investments in digitale Assets wie XRP, Hard Commodities wie Gold & Silber sowie zukunftsweisende Blockchain-Unternehmen. Digital Commodities Capital investiert dort, wo Wachstum, Schutz und Disruption zusammenkommen.

XRP – Die neue Ära des Zahlungsverkehrs beginnt jetzt

Warum XRP? Weil es dabei ist, das globale Finanzsystem neu zu definieren

• 80% der japanischen Banken integrieren XRP bis 2025 – selbst Bank of America setzt es bereits für internationale Transaktionen ein.

• Klarheit durch US-Gerichtsurteil (2023): XRP ist kein Wertpapier – regulatorische Unsicherheit ade!

• Überlegenes Zahlungssystem: Schnell, kostengünstig, liquide – ideal für Banken und Remittances.

• Umweltfreundlich: XRP ist energieeffizient – perfekt für nachhaltige Portfolios.

• ETF-Boom voraus: Die Genehmigung von Krypto-ETFs wird der Einstiegspunkt für institutionelles Kapital.

Fazit: XRP ist auf dem Weg, das neue SWIFT zu werden – und Digital Commodities Capital sitzt mit im Cockpit.

Gold & Silber – Wertanker in einer Welt der Unsicherheit

Warum physische Edelmetalle?

• Inflationsschutz mit historischer Wirkung: Gold +500% seit 1971, während der Dollar 85% an Kaufkraft verlor.

• Krisensicher: In der Finanzkrise 2008 stieg Gold um 25%, während Aktienmärkte abstürzten.

• Knappheit & Nachfrage: Die industrielle Nachfrage steigt, das Angebot bleibt begrenzt.

Fazit: Hard Commodities sind kein Luxus – sie sind eine Notwendigkeit. RIPP kombiniert diese mit digitalen Wachstumswerten zu einem starken Hybrid-Modell.

Warum Digital Commodities Capital jetzt hochspannend ist

• Smarte Allokation: Krypto + Gold + Beteiligungen = Diversifiziert, defensiv & wachstumsstark

• Makrotrends auf ihrer Seite: Inflation, Unsicherheit und technologische Revolution

• ETF-Fantasie + Blockchain-Durchbruch: Die nächsten Jahre bieten extremes Upside-Potenzial

• Lean, fokussiert, visionär: RIPP ist kein träger Großfonds, sondern ein agiler Zukunftsinvestor

Fazit: RIPP ist mehr als eine Aktie – es ist ein strategisches Zukunftsinvestment

Wer jetzt auf unseren Crypto Hot Stock 2025 Digital Commodities Capital Corp. (ISIN CA25383T1003 / WKN A414JE, Ticker: W040, CSE: RIPP, OTCQB: DGCMF) setzt, investiert nicht nur in Unternehmen, sondern in die nächste Generation von Vermögensschutz, Technologiedurchbruch und finanzieller Intelligenz.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.007.jpeg

Starke Köpfe für starke Entscheidungen

Das Management von Digital Commodities Capital

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.008.jpeg

Das erfahrene Führungsteam von Digital Commodities Capital um Gründer und CEO Brayden Sutton vereint umfassende Expertise in den Bereichen Investment, Finanzmanagement und innovative Technologien – die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und strategische Weitsicht.

Brayden Sutton

Gründer & CEO

Brayden Sutton verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment, insbesondere in digitalen Vermögenswerten und Rohstoffen. Brayden Sutton war früher Investor in verschiedene Blockchain-Technologien und zahlreiche Edelmetall-Explorationsinitiativen.

Lachlan McLeod

Chief Financial Officer

Lachlan McLeod ist ein zugelassener Wirtschaftsprüfer (CPA) mit umfangreicher Erfahrung in der Finanzberichterstattung und strategischen Beratung sowohl für börsennotierte als auch private Unternehmen.

Josh Taylor

Präsident

Josh Taylor bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im operativen Bereich in der Konsumgüterbranche mit, ergänzt durch umfangreiche Investment- und Bankerfahrung seit 2016.

Alyssa Barry

Direktorin

Alyssa Barry, Präsidentin von Alliance Advisors Investor Relations, bringt 20 Jahre Erfahrung in Aktionärsaktivismus, Unternehmensführung und internationalen Börsennotierungen mit.

Ken Osborne,CFA

Direktor

Ken Osborne ist General Partner bei Osborne Partners und hat erfolgreich Übernahmen und strukturierte Schuldgeschäfte in verschiedenen Branchen geleitet. Zuvor leitete Ken Osborne 11 Übernahmen im Telekommunikationsbereich bei TELUS im Rahmen des M&A-Teams.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.009.jpeg

Crypto Hot Stock 2025 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,090 EUR – 275% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.002.jpeg

Crypto Hot Stock 2025 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 0,090 EUR – 275% Aktienchance

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Digital Commodities Capital Corp.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Digital Commodities Capital Corp. (ISIN CA25383T1003 / WKN A414JE, Ticker: W040, CSE: RIPP, OTCQB: DGCMF) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.digitalcommodities.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 0,060 EUR

Kurschance: 150%

Kursziel 24M: 0,090 EUR

Kurschance: 275%

Kursdaten

Kurs: 0,024 EUR

52W Hoch: 0,101 EUR

52W Tief: 0,001 EUR

Stammdaten

ISIN: CA25383T1003

WKN: A414JE

Ticker: W040

CSE: RIPP

OTCQB: DGCMF

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 132,62 Mio.

Market Cap (€): 3,18 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79575/AC-05-12-25-AC1.010.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Digital Commodities Capital Corp dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips Digital Commodities Capital Corp sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Digital Commodities Capital Corp befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Digital Commodities Capital Corp.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Digital Commodities Capital Corp unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Digital Commodities Capital Corp wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Digital Commodities Capital Corp unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Digital Commodities Capital Corp betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Digital Commodities Capital Corp , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Digital Commodities Capital Corp nicht in der Lage sein könnten, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Digital Commodities Capital Corp nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Digital Commodities Capital Corp Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Digital Commodities Capital Corp Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Digital Commodities Capital Corp oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Digital Commodities Capital Corp darstellen; dass Digital Commodities Capital Corp Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Digital Commodities Capital Corp geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Digital Commodities Capital Corp tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Digital Commodities Capital Corp und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Digital Commodities Capital Corp eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Digital Commodities Capital Corp Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Digital Commodities Capital Corp zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind jederzeit Aktien der Digital Commodities Capital Corp kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die der aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die der aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die der aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die der aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit de dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, GeschäftsmodelleGeschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter Anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende

Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit, der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die

Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Digital Commodities Capital Corp oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Digital Commodities Capital Corp autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Digital Commodities Capital Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Digital Commodities Capital Corp sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Digital Commodities Capital Corp übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (12.05.2025/ac/a/a)

Impressum

Bildnachweise: www.digitalcommodities.com, www.shutterstock.com

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

