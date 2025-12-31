Diepholzer Hallenmasters mit Herz für Mensch und Tier

Orga-Team des Kreis Diepholz Hallenmasters stellt sich an die Seite der geretteten Tiere von Gut Aiderbichl und hilft Menschen in Not

War das ein Fußballfest in Rehden. Erneut konnte sich der FC Twistringen in einem dramatischen Finale am letzten Wochenende des Jahres beim Kreis Diepholz Hallenmasters gegen den TSV Wetschen im Neunmeterschiessen durchsetzen und damit zum zweiten Mal den Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

DH-Hallenmasters: Fußballfest mit Charity für Mensch und Tier!

Ein Fußballfest der Extraklasse, welches die Organisatoren des Diepholzer Hallenmasters da auf die Beine gestellt hatten. Doch nicht allein an Fußball wurde gedacht. Phil Schwierking, Maximilian Meyer und Klaus Recker, die Macher des Masters, zeigten u. a. ein großes Herz für die geretteten Tiere von Gut Aiderbichl. Vor 1.000 Fußballfans übernahmen die Organisatoren eine Fördermitgliedschaft bei Gut Aiderbichl, mit der den geretteten Tieren ein glückliches Für-Immer- Zuhause gesichert wird. Gerne nahm Andre Engelhardt von der Ballermann Ranch den Charity-Gutschein dazu entgegen und dankte den Organisatoren und Fußballfans für die liebe Unterstützung der Tierschutzprojekte. Engelhardt, der auch die Partymarke Ballermann bei seiner Dankesrede vor einer sensationellen Fankulisse vertrat, stellte den neuen Markenslogan „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ vor und lud die Fußballfans zur großen, exklusiven Ballermann Open-Air-Party am 12.09.2026 mit Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Nancy Franck, Almklausi u. a. Partystars ein Wetschen ein. Der Kartenverkauf hat nunmehr begonnen (Link: https://rsk-event.de/schlager-amoor/).

Aber nicht nur für Tiere in Not öffneten die Hallenmasters-Organisatoren Schwierking, Recker und Meyer ihr großes Herz. Auch das Hospiz Zugvogel, das Kinderhospiz Löwenherz und der Förderverein der Oberschule Rehden durften sich über großzügige Spendengutscheine freuen.

Charity, Fußball und Party – das Kreis Diepholz Hallenmasters verbindet Menschen, Tiere und Herzen!

Infos zum Kreis Diepholz Hallenmasters: www.dh-hallenmasters.de

Infos zur Ballermann®Party am 12.09.2026 in Wetschen: www.schlageramoor-festival.de

Infos zu/über Gut Aiderbichl: www.gut-aiderbichl.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Bildquelle: Kreis Diepholz Hallenmasters