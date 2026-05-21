Dienstleister deutschlandweit ohne Provision finden

Über 5.000 Anbieter aus Handwerk, Bau, Reinigung, Umzug und Beratung – Dienstleistungen24.de vermittelt direkt ohne Vermittlungsgebühren.

Dienstleistungen24.de ist eine deutsche Online-Plattform zur Vermittlung von Dienstleistern und Kunden – ohne Provision, ohne Vermittlungsgebühren und ohne versteckte Kosten. Mit aktuell über 5.000 gelisteten Anbietern deutschlandweit zählt die Plattform zu den am schnellsten wachsenden Vermittlungsportalen für Service- und Handwerksleistungen im DACH-Raum.

Während etablierte Vermittlungsplattformen in Deutschland Provisionen von bis zu 30 Prozent auf den Auftragswert verlangen, geht Dienstleistungen24.de bewusst einen anderen Weg: Kunden stellen ihre Aufträge kostenlos und ohne Registrierung ein, Dienstleister erstellen ihr Firmenprofil im Branchenverzeichnis ebenfalls kostenfrei. Finanziert wird die Plattform ausschließlich über optionale Pro-Mitgliedschaften für Anbieter, die ihre Sichtbarkeit erweitern möchten.

Was ist Dienstleistungen24.de?

Dienstleistungen24.de ( Dienstleister deutschlandweit finden) ist ein deutsches Branchenverzeichnis und Vermittlungsportal, das Privatkunden und Unternehmen mit qualifizierten Dienstleistern in ihrer Region zusammenbringt. Im Unterschied zu klassischen Vermittlungsplattformen entstehen keine Provisionen oder Erfolgshonorare – Vertragsdetails, Termine und Zahlung werden direkt zwischen Kunde und Anbieter geregelt.

Wie funktioniert die Vermittlung?

1. Kunden beschreiben ihr Projekt kostenlos und ohne Registrierung auf der Plattform.

2. Passende Dienstleister aus der Region erhalten die Anfrage und senden unverbindliche Angebote.

3. Kunde und Anbieter kommunizieren direkt – ohne Zwischenhändler und ohne Gebühr.

„Kunden und Dienstleister sollen wieder direkt miteinander sprechen – ohne dass ein Algorithmus dazwischen abkassiert“, erklärt Inhaber Jim Eichholz. „Gerade kleine Handwerksbetriebe können sich Vermittlungsgebühren von mehreren Hundert Euro pro Auftrag nicht leisten. Mit Dienstleistungen24.de machen wir Schluss damit.“

Welche Branchen sind vertreten?

Das Branchenverzeichnis von Dienstleistungen24.de gliedert sich in fünf Hauptkategorien:

– Handwerk und Bau: Renovierung, Sanierung, Elektroinstallation, Dacharbeiten, Bauunternehmen, Abrissunternehmen.

– Reinigung und Service: Gebäudereinigung, Büroreinigung, Fensterreinigung, Haushaltshilfe.

– Gartenbau und Pflege: Gartenpflege, Gartengestaltung, Landschaftsbau, Pflasterarbeiten.

– Transport und Logistik: Umzüge, Kurierdienste, Möbeltransporte, Speditionen.

– Beratung und Planung: Unternehmensberatung, Energieberatung, Projektplanung, Coaching.

Für wen ist die Plattform gedacht?

Dienstleistungen24.de richtet sich an Privatkunden, die schnell und unkompliziert qualifizierte Anbieter in ihrer Region suchen, sowie an Unternehmen und Selbständige, die ihre Reichweite erweitern möchten, ohne Provisionsmodelle zu akzeptieren. Eine regionale Filterfunktion und ein integriertes Stern-Bewertungssystem erleichtern die Auswahl.

Was unterscheidet Dienstleistungen24.de von anderen Vermittlungsplattformen?

Der entscheidende Unterschied liegt im Geschäftsmodell: Klassische Online-Vermittler erheben prozentuale Provisionen, Lead-Gebühren oder Pflichtabos für den Erstkontakt. Dienstleistungen24.de verzichtet vollständig auf solche Modelle. Kunden und Dienstleister behalten 100 Prozent des vereinbarten Auftragswerts.

Verfügbarkeit und Anmeldung

Dienstleistungen24.de ist deutschlandweit verfügbar und deckt Aufträge in sämtlichen Bundesländern ab. Die kostenlose Auftragseinstellung für Kunden sowie die kostenfreie Anmeldung für Dienstleister sind unter https://dienstleistungen24.de möglich.

Dienstleistungen24.de ist eine deutsche Online-Plattform und ein Branchenverzeichnis, das Privatkunden und Unternehmen mit qualifizierten Dienstleistern in ihrer Region vernetzt – ohne Vermittlungsgebühren, ohne Provision und ohne versteckte Kosten. Aktuell sind über 5.000 Anbieter aus Handwerk, Bau, Reinigung, Umzug, Transport, Logistik, Gartenbau, IT und Beratung gelistet. Kunden können Aufträge kostenlos und ohne Registrierung einstellen; Dienstleister legen ihr Firmenprofil ebenfalls kostenfrei an. Finanziert wird die Plattform ausschließlich über optionale Pro-Mitgliedschaften.

Kontakt:

Dienstleistungen24, Inhaber Jim Eichholz

Telefon: 030 555 233 75

E-Mail: info@dienstleistungen24.de

Web: https://dienstleistungen24.de

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Dienstleistungen24 Inh. Jim Eichholz

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Ramlerstrasse 2

13355 Berlin

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