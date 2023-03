Fussball Trikots online kaufen Es gibt zahlreiche Merkmale, die zum einzigartigen Aussehen der Trikots beitragen. Das Trikot ist laut Pressemitteilung der Thorns „[i]n der Stadt verwurzelt und von ihrer Kunst inspiriert“ und verf├╝gt ├╝ber tattoo-inspirierte Designs auf den Schultern und der Brust des Hemdes. Rosen zieren beide Schultern, w├Ąhrend auf der Vorderseite Dornen und kleinere Rosen zu sehen sind . Zum ersten Mal in der Geschichte ist das Thorns-Wappen zentral auf dem Trikot platziert. Drei Sterne steigen vertikal aus dem Wappen auf: Zwei befinden sich in der Mitte eines Messer-Designs, das das Wappen umgibt, und ein dritter roter Stern, der den j├╝ngsten Triumph von Portland in der NWSL-Meisterschaft 2022 symbolisiert, befindet sich oberhalb des Messer-Designs direkt unter dem Kragen. Trikots 2023-24 Das Wappen selbst ist einzigartig, da es das urspr├╝ngliche Logo des Vereins aus der Gr├╝ndungszeit der NWSL im Jahr 2013 zeigt. Das „Heritage Mark“ zeigt das urspr├╝ngliche rote, schwarze und gr├╝ne Design aus den fr├╝hen Jahren des Teams in der NWSL. Die Portland-Soccer-Motive „Rose City ‚Til I Die“ und „By Any Other Name“ schweben ebenfalls ├╝ber dem Wappen . Der R├╝ckgriff auf das Logo geht Thorns-Managerin Karina LeBlanc nicht verloren, die ein Fan der neuen Kits ist. „Wir sind begeistert von den einzigartigen und kreativen Merkmalen unseres neuen Kits“, sagte LeBlanc in einer Pressemitteilung. „Als ehemalige Spielerin von Thorns FC sch├Ątze ich die historischen Elemente, die durch das urspr├╝ngliche Logo hervorgehoben werden, und die Anerkennung der ersten Saison des Vereins in der NWSL. Ich freue mich darauf, unsere Spielerinnen dabei zu sehen, wie sie die Stadt und unsere Fans in diesem besonderen Kit repr├Ąsentieren.“ Fussball Trikots Kinder Mit der Enth├╝llung pr├Ąsentierten die Thorns auch die vollst├Ąndige Uniform, die gr├╝ne Shorts und wei├če Socken umfasst, die beide mit einzigartigen Logos und Motiven versehen sind. Die Trikots werden ausschlie├člich mit den gr├╝nen Shorts getragen – die Thorns werden keine wei├čen Shorts mit dem neuen Ausweichtrikot tragen. Die Thorns werden w├Ąhrend der Saison 2023 weiterhin ihre schwarzen Trikots mit roten Hoops tragen, zus├Ątzlich zu den neuen Trikots. Das Kit hat eine Vielzahl starker Reaktionen aus allen Ecken des Internets hervorgerufen. Jeder, ob Fan von Portland oder nicht, hat seine Meinung dazu ge├Ąu├čert. Ob man es liebt oder hasst oder irgendwo dazwischen landet, das neue Kit ist da. Und die NWSL-Champions werden mit einem sicherlich einzigartigen und anderen Look auftreten, w├Ąhrend sie ihren Titel verteidigen wollen.