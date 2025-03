Die Zukunft von Wellness ist da: Warum das AO Scan-Abonnement das Spiel verändert

Willkommen bei der Frequenzrevolution!

Ich bin Paige Maurer Wheeler, AO Scan Global Team Leader, und wenn Sie dies lesen, werden Sie entdecken, was Tausende von Gesundheitsexperten, Biohackern und Wellness-Enthusiasten auf der ganzen Welt bereits wissen – die AO Scan-Frequenztechnologie ist die Zukunft des Wellness. Hallo, Bioresonanz!

Ich erinnere mich noch, als Motorola die ersten Mobiltelefone auf den Markt brachte – sperrig, teuer und für die meisten Menschen unerreichbar. Heute sind unsere Telefone winzige Supercomputer, ohne die wir nicht leben können.

Genau da steht AO Scan heute. Es ist der Motorola-Moment der energetischen Gesundheitstechnologie – ein innovatives, nicht-invasives Werkzeug, das die Art und Weise, wie wir unser Wohlbefinden überwachen und optimieren, verändert.

Zum ersten Mal können Sie scannen und erkennen, was in einem Körperfeld energetisch vor sich geht – egal, wo sich dieser Körper befindet. Wenn Sie das umhaut, sind Sie nicht allein. Und wissen Sie was? Jeder wird diese Technologie früher nutzen, als er denkt.

Die AO-Scans und -Optimierungen können persönlich mit einem speziell abgestimmten Knochenleitungs-Headset, über ein Smartphone oder über den Äther durchgeführt werden, wobei der Quantenaspekt unserer Software genutzt wird.

Lassen Sie uns also aufschlüsseln, warum das AO Scan-Abo die wichtigste Gesundheitstechnologie unserer Zeit ist.

Sehen Sie sich dieses kurze Video über die AO Scan-Technologie an.

Was ist das AO Scan-Abonnement?

Das AO Scan-Abonnement ist eine monatliche globale Lizenz für den Zugriff auf die AO Scan-Technologie, die es Ihnen ermöglicht:

Scannen, analysieren und optimieren Sie Ihre Biofrequenzen – jederzeit und überall.

Gewinnen Sie Einblicke in die energetischen Ungleichgewichte Ihres Körpers, bevor sie körperlich werden.

Verwenden Sie Werkzeuge zur Frequenzoptimierung, um den Körper wieder in energetische Harmonie zu bringen.

Frequenzen in Objekte, Wasser und Räume einprägen, auslöschen oder übertragen. Was ist SEFI – subtiler energetischer Frequenzimprinter?

Arbeiten Sie aus der Ferne und scannen Sie geliebte Menschen oder Klienten – auch wenn sie sich am anderen Ende der Welt befinden.

Stellen Sie sich das vor – jemand wird aus der Ferne gescannt und erhält Echtzeitdaten über seinen Gesundheitszustand. Das klingt wie Science-Fiction, aber es passiert JETZT.

Was ist in Ihrem AO Scan-Abonnement inbegriffen?

Globale Lizenz – Einmonatiger Zugriff auf die gesamte AO Scan Software Suite.

Solex-Cloud™ Integration – Unbegrenzter Speicherplatz für Berichte und personalisierte Daten.

Unbegrenzte Technologie-Updates – Bleiben Sie mit den neuesten Entwicklungen der AO Scan Software auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC immer auf dem Laufenden.

Bewährte Genauigkeit – Bewährte Ergebnisse, auf die Mediziner weltweit vertrauen.

Verdienen Sie, während Sie lernen – Erfüllen Sie Bonusqualifikationen, um AO Scan in Ihrem Unternehmen zu vermarkten.

Geräteempfehlungen: Um das beste Erlebnis zu gewährleisten, empfehlen wir:

64 GB Speicherplatz und 4 GB RAM

40 Mbps Internet-Geschwindigkeit

Mindestens 2 GB freier Speicherplatz

Die meisten Kunden erwerben das AO Scan-Abonnement zusammen mit dem Starter Pack Bluetooth-Headset, um ein umfassendes Scan-Erlebnis zu erhalten.

AO Scan heute erhalten

Wer nutzt das AO Scan-Abonnement?

Dies gilt nicht nur für Ärzte, sondern für jeden, der die Kontrolle über seine Gesundheit haben möchte.

Gesundheitspersonal

Chiropraktiker, Naturheilkundler, Ärzte für funktionelle Medizin, Akupunkteure, Ganzheitsmediziner

die in ihrer Praxis nicht-invasive, frequenzbasierte Bewertungen anbieten möchten

Experten für Wellness und Fitness

Gesundheitscoaches, Personal Trainer, Ernährungsberater

Verwenden Sie AO Scan, um Energieverschiebungen zu verfolgen und Wellnesspläne zu optimieren

Biohacker und Liebhaber der alternativen Gesundheit

Sie lieben modernste Technologie zur Selbstoptimierung

Stress, emotionales Gleichgewicht und energetische Muster überwachen möchten

Tierärzte und Tierhalter

Ja, AO Scan funktioniert auch bei Haustieren!

Nicht-invasives Wellness-Tracking für Hunde, Katzen und sogar Pferde

MLM & Affiliate-Vermarkter im Bereich Gesundheit & Wellness

AO Scan ist die derzeit angesagteste Gesundheits- und Wellness-MLM-Möglichkeit

Perfekt für Influencer, Coaches und Geschäftsinhaber mit einer großen Zielgruppe

Ein bahnbrechendes Tool, um ein bestehendes Geschäftsfeld zu erweitern

Stellen Sie sich vor, einer der Ersten zu sein, der AO Scan in Ihrer Gemeinde einführt – so wie diejenigen, die schon früh mit ätherischen Ölen oder der Rotlichttherapie begonnen haben. Die Zeit ist JETZT.

Schließen Sie sich unserem globalen Team an und teilen Sie diese Technologie mit der Welt!

Warum AO Scan die Zukunft der Frequenz-Wellness ist

Die Möglichkeit, von jedem Ort der Welt aus zu scannen und zu optimieren, ist bahnbrechend. Wir sind die Bioresonanztechnologie, die den Weg vorgibt.

Es ist nicht invasiv, wissenschaftlich untermauert und für JEDEN geeignet.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Wohlbefinden mit AO Scan. Die Kontrolle liegt in Ihren Händen….ob der AO Scan auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC ist.

Legen Sie los mit AO Scan oder fordern Sie eine kostenlose Demo an unter www.aoscanglobal.com. Oder holen Sie sich die AO Scan-Technologie shop.solexnation.com/energy1 .

Wohlfühlen und Gutes tun Paige Maurer Wheeler

AO Scan Global Teamleiter

Befürworterin des unabhängigen Quantum Living

AO Scan Global: Führend in der Frequenzrevolution

AO Scan Global revolutioniert die Bioresonanz und die energetische Gesundheit als der größte und am schnellsten wachsende Vertriebspartner der Solex AO Scan-Technologie.

Eine globale Bewegung – Wir unterstützen über 20 Sprachen und ein schnell wachsendes Netzwerk von Frequenz-Wellness-Praktikern.

Root Cause Discovery – Identifizierung der Grundursache der Grundursache für energetische Optimierung.

Schließen Sie sich der Bewegung an – Erforschen Sie die Zukunft von Wellness durch frequenzbasierte Technologie.