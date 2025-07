Die Zukunft fährt am Hockenheimring

Formula Student Germany – Einladung zum Presse- und VIP Empfang am Freitag, den 22.08.2025

Formula Student GermanyDie Formula Student Germany (FSG) feiert 2025 ihr 20-jähriges Bestehen – und damit zwei Jahrzehnte voller Innovation, Ingenieurskunst und internationaler Zusammenarbeit. Als eine der führenden Plattformen für Nachwuchstalente in den Bereichen Ingenieurswesen, E-Mobilität und autonomes Fahren hat die FSG Maßstäbe gesetzt – sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Vom 18. bis 24. August verwandelt sich der Hockenheimring erneut in ein Zentrum für Technologie, Teamgeist und Zukunftsdenken. 84 Teams aus 23 Nationen treten an, um sich mit ihren Elektrofahrzeugen und in autonomen Disziplinen zu messen – allesamt mit selbst entwickelten Prototypen. Damit bleibt die FSG nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein globales Innovationslabor, das Industrie, Hochschulen und junge Talente eng miteinander vernetzt.

Die FSG ist Vorreiter: Sie war die erste Formula Student Veranstaltungen mit einer eigenen Elektroklasse in 2010 und mit der Einführung der autonomen Fahrzeuge bereits in 2017. Seit 2024 treten alle Teams ausschließlich mit Elektroantrieb an – ein klares Signal für nachhaltige Mobilitätskonzepte. Der Fokus der FSG liegt darauf, Studierende an Zukunftstechnologien heranzuführen, aktuelle Herausforderungen zu meistern und kreative Lösungen zu entwickeln. Dabei versteht sich die FSG als Lernplattform. Die FSG bietet Raum für Tests, Diskussionen und den Austausch mit Experten der Industrie auf höchstem Niveau, der bei einigen Teams den Vergleich zu professionellen Serien nicht scheuen braucht.

Highlights 2025:

– Industrie-Expo vor Ort: Mit spannenden Vorträgen, Workshops, modernster Technik und persönlichem Austausch mit Partnern aus der Industrie.

– „The Crazy 20“ – Nachtrennen: Ein einmaliges Spektakel inklusive Sonderpokal zum Jubiläum.

– Reunion Cup: 23 ehemalige Teams kehren mit ihren Fahrzeugen aus den letzten 20 Jahren zurück auf die Strecke.

Einladung zum Presse- und VIP-Empfang

Erleben Sie die FSG hautnah und kommen Sie mit Teams, Unternehmen und Organisatoren ins Gespräch:

– 14:00 – 15:00 Uhr: Empfang für Presse und VIPs im BW-Tower, 5. Etage – mit Blick über das gesamte Eventgelände, Snacks und Getränken

– 15:00 – 15:45 Uhr: Geführter Presserundgang (Treffpunkt: Eingang BW-Tower)

Lernen Sie die Mobilitätskonzepte von morgen kennen und erhalten Sie exklusive Einblicke in den weltweit größten Formula Student Wettbewerb für Elektrofahrzeuge.

Weitere Infos:

– Aftermovie 2024: https://fsg.one/2024-after-movie

– Zeitplan: https://www.formulastudent.de/fsg/schedule

– Akkreditierung für Pressevertreter:innen: https://fsg.one/press Bitte akkreditieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Herzliche Grüße

Theresa Stach

Formula Student Germany, Communication

Bilder/Videos: https://media.formulastudent.de/2025

Magazin:https://www.formulastudent.de/pr/magazine

Pressemitteilungen: https://www.formulastudent.de/pr/releases

Die Formula Student Germany ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, bei dem Studierende aus aller Welt jährlich voll funktionsfähige Rennwagen – elektrisch und autonom – entwickeln, bauen und auf dem Hockenheimring gegeneinander antreten lassen. In einem intensiven Wettbewerb werden die Teams nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch in Bereichen wie Konstruktion, Finanzplanung und Verkaufsstrategie von Expert:innen bewertet.

