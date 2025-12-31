Buxtehude/Köln – Während sich die SEO-Welt durch den rasanten Einzug künstlicher Intelligenz und stetiger Algorithmus-Anpassungen in einem permanenten Umbruch befindet, setzt die führende deutsche Linkbuilding-Agentur performanceliebe.de ein klares Zeichen für Qualität und Beständigkeit. Im Rahmen des kommenden SEO-DAY 2026 in Köln wird die Agentur eine exklusive Masterclass leiten, die Fachbesuchern zeigt, wie erstklassige Offpage-Strategien im Jahr 2026 definiert werden.

Ein Gipfeltreffen der SEO-Elite

Der SEO-DAY gilt seit Jahren als eines der wichtigsten Branchenevents im deutschsprachigen Raum. Für das Jahr 2026 hat sich die Agentur performanceliebe ein besonderes Ziel gesetzt: Die Entmystifizierung des Linkbuildings. In einer Zeit, in der oberflächliche Metriken an Bedeutung verlieren, rückt der Workshop die echte, themenrelevante Autorität in den Fokus.

Unter dem Titel „Linkbuilding Excellence: Autorität und Vertrauen in der KI-Ära“ wird aufgezeigt, warum hochwertige Backlinks nach wie vor das stärkste Signal für Google sind, um die Vertrauenswürdigkeit einer Webseite zu bewerten.

Patrick Tomforde: Der Stratege hinter dem Erfolg

Im Zentrum des Workshops stehen Geschäftsführer Rainer Naranjo und Patrick Tomforde, Gründer und Kopf von performanceliebe. Tomforde hat sich nicht nur als erfolgreicher Unternehmer einen Namen gemacht, sondern gilt als einer der profiliertesten Linkbuilding-Experten in Europa. Als angesehener Linkbuilding Buchautor zum Thema Offpage-SEO hat er Standardwerke geschaffen, die heute in vielen Marketing-Abteilungen als Pflichtlektüre gelten.

Seine Expertise ist das Fundament, auf dem performanceliebe zur führenden Linkbuilding Agentur in diesem Segment gewachsen ist. Im Workshop wird er gemeinsam mit Rainer Naranjo exklusive Einblicke in seine Methodik geben, die normalerweise nur den Kunden seiner Agentur vorbehalten sind.

„Linkbuilding ist 2026 kein technisches „Hintergrundrauschen“ mehr, sondern eine hochgradig strategische Disziplin an der Schnittstelle von PR, Content und Datenanalyse,“ erklärt Patrick Tomforde. „Wir freuen uns darauf, auf der führenden SEO Konferenz im DACH Markt, dem SEO-DAY zu zeigen, wie man Link-Profile aufbaut, die nicht nur sicher vor Updates sind, sondern Marken aktiv dabei helfen, Marktanteile zu dominieren.“

Inhalte der Masterclass: Von der Strategie zur Skalierung

Der Workshop ist so konzipiert, dass er sowohl strategische Tiefe als auch sofort umsetzbare Taktiken bietet. Die Schwerpunkte liegen unter anderem auf:

– Qualitätssicherung im neuen Web: Wie man Linkquellen identifiziert, die trotz KI-Spam echte Autorität vererben.

– Data-Driven Outreach: Die Verbindung von psychologischem Geschick und datengestützter Analyse für maximale Akquise-Erfolge.

– Nachhaltigkeit und Sicherheit: Wie moderne Portfolios aufgebaut werden müssen, um langfristig gegen Google-Core-Updates immun zu sein.

– Case Studies: Exklusive Einblicke in die Erfolgsgeheimnisse der führenden Agentur für DAX-Konzerne und ambitionierte E-Commerce-Player.

Ein Meilenstein für die Branche

Die Teilnahme von performanceliebe am SEO-DAY unterstreicht den Anspruch der Linkbuilding Agentur, die Standards im deutschen SEO-Markt aktiv mitzugestalten. Der Workshop bietet Fachkräften die seltene Gelegenheit, direkt von der Quelle zu lernen und sich mit Gleichgesinnten auf höchstem Niveau zu vernetzen.

Über performanceliebe.de: Die führende Linkbuilding Agentur performanceliebe mit Sitz in Buxtehude hat sich unter der Leitung von Patrick Tomforde auf hochqualitatives Linkbuilding und strategische Offpage-Optimierung spezialisiert. Als Marktführer in ihrem Segment betreut die Agentur Kunden bei der Steigerung ihrer organischen Reichweite und dem Aufbau digitaler Markenautorität. Durch einen Fokus auf Transparenz, Qualität und messbare Ergebnisse hat sich die Linkbuilding Agentur Performanceliebe als vertrauensvoller Partner für Unternehmen etabliert, die im Web mehr als nur „gefunden werden“ wollen.

Event-Details & Anmeldung: Interessierte Fachbesucher können sich ab sofort über die offizielle Seite des SEO-DAY für den Experten-Workshop anmelden. Die Plätze sind streng limitiert, um eine intensive Arbeitsatmosphäre zu garantieren.

Link zum Workshop: https://www.seo-day.de/expert-workshops/linkbuilding

Die Agentur performanceLiebe wurde 2009 gegründet und sorgt seitdem für den Erfolg ihrer Kunden in verschiedenen Disziplinen des Performance Online Marketings. Zu den Kunden der Online-Marketing Agentur zählen zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Was die Agentur performanceLiebe von vielen Wettbewerbern unterscheidet ist die Liebe für das Online Marketing – mit Leidenschaft, Erfahrung und Enthusiasmus werden die Kundenprojekte zum Erfolg gebracht. Der Kunde profitiert dabei von kompetenten Ansprechpartnern, die während des gesamten Projektes erreichbar sind und über viel praktisches und theoretisches Wissen verfügen.

